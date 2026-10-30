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Cómo fue la primera práctica de la Fórmula 1 en México sin Franco Colapinto

El argentino le cedió el Alpine al rookie Gabriele Mini para la FP1 en el Hermanos Rodríguez de México

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

30 de octubre 2026 · 16:30hs
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El Alpine de Franco Colapinto

BWT ALPINE

El Alpine de Franco Colapinto, en manos de Gabriele Mini por primera vez, con el número 62 en México.

Franco Colapinto no participó en la primera práctica de la Fórmula 1 en México, porque le cedió la butaca al italiano Gabriele Mini, piloto de F-2 que corre para la academia Alpine. A las 19 será la FP2, donde sí estará el argentino.

Mini disputó su primera sesión de Fórmula 1, que además estuvo repleta de rookies. Excepto los pilotos de Ferrari, las otras diez escuderías decidieron que en México optaran por cumplir el reglamento y ahora le tocaba a Colapinto.

Todos los rookies en México

Además del piloto de Alpine, otros dos tuvieron su bautismo de fuego absoluto en una sesión oficial: el británico Freddie Slater (Audi) por Gabriel Bortoleto y el búlgaro Nikola Tsolov (Racing Bulls) por Liam Lawson.

Además Colton Herta entró por Valtteri Bottas en Cadillac, Frederik Vesti por George Russell en Mercedes, Leonardo Fornaroli por Lando Norris en McLaren, Luke Browning por Alex Albon en Williams, Jack Crawford por Lance Stroll en Aston Martin, Ayumu Iwasa por Max Verstappen en Red Bull y Ryo Hirokawa por Esteban Ocon en Haas.

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Cómo fue la FP1 en el Rodríguez

Charles Leclerc se quedó con lo mejor de la FP1, seguido del casi seguro campeón del mundo Kimi Antonelli, el mejor de los rookies, Vesti con el Mercedes, Lewis Hamilton e Iwasa. Mientras que Pierre Gasly fue sexto, pero de todas formas a más de un segundo en un circuito relativamente corto.

Mini giró la primera parte con gomas duras y luego estuvo mucho tiempo en los pits. Cuando salió, a poco más de 10 minutos para el final, calzó gomas blandas, dio un giro y regresó a boxes, en momento que Crawford hacía entrar un VSC porque le ordenaron parar el Aston Martin.

En el primer intento, Mini abortó porque justo Leclerc iniciaba otra vuelta rápida y lo hizo aflojar al final de la curva 1, pero en el segundo marcó lo que sería su mejor registro, a 736 milésimas de Gasly en el 14° lugar. Intentó hacer uno más, pero se pasó de largo en la curva 1.

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