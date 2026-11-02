La Capital | La Ciudad | presupuesto participativo

Rosario suma la renovación de grandes parques al Presupuesto Participativo 2027: cómo votar

Los vecinos podrán elegir entre 74 proyectos para definir obras en plazas, barrios y parques como el Alem, Urquiza y Scalabrini Ortiz

2 de noviembre 2026 · 10:55hs
Google Seguir a La Capital en Google
Desde los 13 años

Desde los 13 años, los rosarinos pueden votar qué espacios públicos renovar a través del Presupuesto Participativo

Desde este lunes 2 de noviembre, los rosarinos pueden votar los proyectos del Presupuesto Participativo 2027. La Municipalidad puso a consideración de los vecinos 74 propuestas para definir qué espacios públicos se renovarán el año próximo. La elección será completamente online, a través de rosario.gob.ar, y estará habilitada hasta el 10 de diciembre para todas las personas mayores de 13 años.

La principal novedad de esta edición es la incorporación de proyectos de transformación integral de grandes parques de la ciudad. Así, además de las habituales intervenciones en plazas y espacios barriales, los vecinos podrán elegir propuestas para renovar sectores de los parques Alem, Urquiza y Scalabrini Ortiz, entre otros espacios.

La votación contempla proyectos para los seis distritos municipales y dos iniciativas de alcance general. Las propuestas incluyen mejoras en infraestructura, iluminación, veredas y mobiliario, pero también espacios destinados a actividades deportivas y recreativas que ya forman parte de los usos cotidianos de los parques.

“Los rosarinos tenemos una relación muy especial con nuestros espacios públicos. Nos gusta estar en las plazas, disfrutar de los parques, salir a correr, hacer deporte, encontrarnos con amigos, compartir en familia y que los más chicos puedan jugar”, expresó Vanesa Di Bene, secretaria de Cercanía y Gestión Ciudadana, área municipal que impulsa la votación.

La funcionaria agregó que el Presupuesto Participativo permite que los vecinos elijan qué proyectos consideran prioritarios para mejorar los espacios que utilizan.

Qué proyectos se pueden votar

La propuesta incluye 74 proyectos distribuidos entre los seis distritos de Rosario y dos iniciativas que abarcan a toda la ciudad. La selección contempla intervenciones de distinta escala: desde mejoras en espacios barriales hasta obras de renovación en grandes parques.

Entre las propuestas de mayor alcance aparecen los proyectos para los parques Alem, Urquiza y Scalabrini Ortiz. El objetivo es adaptar esos espacios a las actividades que realizan sus visitantes, con mejoras que no se limiten a la renovación de juegos infantiles o mobiliario.

>> Leer más: Presupuesto Participativo: todas las obras estarán terminadas o en marcha antes de fin de año

En el Parque Alem, por ejemplo, se busca contemplar los distintos usos recreativos y deportivos, además de las áreas destinadas a los chicos. En el Parque Scalabrini Ortiz, la iniciativa apunta a responder tanto a las necesidades de las familias que utilizan los juegos como a las de quienes concurren a correr o entrenar.

En el norte de Rosario, otra propuesta busca acondicionar un sector que los chicos utilizan como circuito de bicicletas, con mejores condiciones de seguridad e iluminación. En el entorno de Cuatro Plazas, en tanto, se plantea incorporar un espacio destinado a los perros, en respuesta a la presencia de vecinos que concurren con sus mascotas.

El Parque Urquiza también tiene una propuesta vinculada con sus usos deportivos. Allí se busca potenciar los espacios para la práctica de básquet 3x3 y fútbol, además de incorporar mejoras generales en iluminación, bancos y veredas.

Dos proyectos para toda la ciudad

Además de las propuestas correspondientes a cada distrito, la votación incluye dos iniciativas de alcance general. Una de ellas plantea conectar el kilómetro cero de Rosario con los distintos parques mediante un recorrido integrado a la costanera. La propuesta contempla incorporar infraestructura como bebederos y bicicleteros para facilitar la circulación y el uso recreativo de esos espacios.

>> Leer más: Rosario es la ciudad con más espacios verdes por habitante de Argentina

La segunda iniciativa propone crear una red de canchas multideportivas en distintos puntos de la ciudad. Incluye disciplinas como pickleball, básquet 3x3, fútbol-tenis y newcom, una modalidad de vóley adaptada que convoca especialmente a adultos mayores.

Si esta propuesta resulta elegida, se prevé instalar una cancha multideportiva en cada uno de los seis distritos municipales.

Cómo votar el Presupuesto Participativo 2027

La votación se realiza exclusivamente por internet, a través del sitio oficial de la Municipalidad de Rosario. Pueden participar todas las personas mayores de 13 años y elegir entre los proyectos disponibles para su distrito y las iniciativas de alcance general.

El período de votación comenzó este lunes 2 de noviembre y se extenderá hasta el 10 de diciembre. Una vez cerrado el proceso, se definirán las propuestas seleccionadas para integrar las obras previstas para 2027.

Con esta edición, el municipio amplía el alcance del Presupuesto Participativo: los vecinos no solo podrán decidir sobre las mejoras de plazas y espacios cercanos a sus viviendas, sino también sobre proyectos de renovación de algunos de los grandes parques y espacios públicos de Rosario.

Noticias relacionadas
El SMN prevé que las lloviznas dominarán el tiempo del sábado en Rosario.

El Niño marca el pulso del verano: qué anticipa el SMN para Santa Fe

Contrastes. En barrio Refinería, lujosos emprendimientos inmobiliarios conviven con barrios precarios sin acceso a servicios.

Los barrios populares de Rosario crecieron el 7% en la última década, menos que en el resto del país

el tiempo en rosario: lunes nublado y martes con alerta amarillo por tormentas

El tiempo en Rosario: lunes nublado y martes con alerta amarillo por tormentas

La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe cerrará 2026 con un déficit de $420 mil millones, que deberá ser cubierto por el Tesoro provincial con recursos provenientes de los impuestos que pagan los contribuyentes.

Caja de Jubilaciones de Santa Fe: el déficit cayó a la mitad, pero hay haberes de más de $18 millones

Las más leídas

Los bancos estarán cerrados cinco días seguidos: cuándo y por qué no habrá atención

Los bancos estarán cerrados cinco días seguidos: cuándo y por qué no habrá atención

Morena Beltrán y los insultos en La Plata: Dijeron que me iban a matar

Morena Beltrán y los insultos en La Plata: "Dijeron que me iban a matar"

Quién es la exdiputada del PRO que planea casarse con Alberto Fernández

Quién es la exdiputada del PRO que planea casarse con Alberto Fernández

De jefe de Inteligencia a acusado de colaborar con Los Monos: el fallo

De jefe de Inteligencia a acusado de colaborar con Los Monos: el fallo

Lo último

Preocupación de vecinos del microcentro por dos inmuebles usurpados en Rioja al 900

Preocupación de vecinos del microcentro por dos inmuebles usurpados en Rioja al 900

General Lagos llevará su agenda de innovación a España para fortalecer vínculos internacionales

General Lagos llevará su agenda de innovación a España para fortalecer vínculos internacionales

Franco Colapinto corre en Interlagos: días y horarios del GP de Brasil de la Fórmula 1

Franco Colapinto corre en Interlagos: días y horarios del GP de Brasil de la Fórmula 1

Preocupación de vecinos del microcentro por dos inmuebles usurpados en Rioja al 900

Dos viviendas linderas son escenario frecuente de peleas y requisas en medio de causas por desalojos demoradas por la presencia de menores

Preocupación de vecinos del microcentro por dos inmuebles usurpados en Rioja al 900
Nación reglamentó el régimen de zona cálida: qué pasa con los subsidios en Santa Fe
Economía

Nación reglamentó el régimen de zona cálida: qué pasa con los subsidios en Santa Fe

Rosario suma la renovación de grandes parques al Presupuesto Participativo 2027: cómo votar
La Ciudad

Rosario suma la renovación de grandes parques al Presupuesto Participativo 2027: cómo votar

El Niño marca el pulso del verano: qué anticipa el SMN para Santa Fe
La Ciudad

El Niño marca el pulso del verano: qué anticipa el SMN para Santa Fe

Denunciaron a un chofer de app por manosear a una adolescente durante un viaje
Policiales

Denunciaron a un chofer de app por manosear a una adolescente durante un viaje

Cristina Kirchner habló con The Washington Post y dejó abierta la posibilidad de ser candidata
Política

Cristina Kirchner habló con The Washington Post y dejó abierta la posibilidad de ser candidata

Las más leídas
Los bancos estarán cerrados cinco días seguidos: cuándo y por qué no habrá atención

Los bancos estarán cerrados cinco días seguidos: cuándo y por qué no habrá atención

Morena Beltrán y los insultos en La Plata: Dijeron que me iban a matar

Morena Beltrán y los insultos en La Plata: "Dijeron que me iban a matar"

Quién es la exdiputada del PRO que planea casarse con Alberto Fernández

Quién es la exdiputada del PRO que planea casarse con Alberto Fernández

De jefe de Inteligencia a acusado de colaborar con Los Monos: el fallo

De jefe de Inteligencia a acusado de colaborar con Los Monos: el fallo

Caja de Jubilaciones de Santa Fe: el déficit cayó a la mitad, pero hay haberes de más de $18 millones

Caja de Jubilaciones de Santa Fe: el déficit cayó a la mitad, pero hay haberes de más de $18 millones

Ovación
Colapinto fue castigado y se quedó sin puntos en México: Es difícil de entender
Ovación

Colapinto fue castigado y se quedó sin puntos en México: "Es difícil de entender"

Colapinto fue castigado y se quedó sin puntos en México: Es difícil de entender

Colapinto fue castigado y se quedó sin puntos en México: "Es difícil de entender"

Lionel Messi brilló con Inter Miami, marcó un gol y quedó a tiro de los mil

Lionel Messi brilló con Inter Miami, marcó un gol y quedó a tiro de los mil

Primera C: Leones FC visita a Sportivo Barracas por los cuartos del Reducido

Primera C: Leones FC visita a Sportivo Barracas por los cuartos del Reducido

Policiales
Asalto en zona sudoeste: un chofer de app fue a tomar un servicio y le robaron el auto
Policiales

Asalto en zona sudoeste: un chofer de app fue a tomar un servicio y le robaron el auto

Denunciaron a un chofer de app por manosear a una adolescente durante un viaje

Denunciaron a un chofer de app por manosear a una adolescente durante un viaje

Investigan un posible femicidio seguido de suicidio en ciudad de Santa Fe

Investigan un posible femicidio seguido de suicidio en ciudad de Santa Fe

Conmoción en Esperanza: encontraron muertos a un empresario y su esposa

Conmoción en Esperanza: encontraron muertos a un empresario y su esposa

La Ciudad
Preocupación de vecinos del microcentro por dos inmuebles usurpados en Rioja al 900
Ciudad

Preocupación de vecinos del microcentro por dos inmuebles usurpados en Rioja al 900

Rosario suma la renovación de grandes parques al Presupuesto Participativo 2027: cómo votar

Rosario suma la renovación de grandes parques al Presupuesto Participativo 2027: cómo votar

El Niño marca el pulso del verano: qué anticipa el SMN para Santa Fe

El Niño marca el pulso del verano: qué anticipa el SMN para Santa Fe

Los barrios populares de Rosario crecieron el 7% en la última década, menos que en el resto del país

Los barrios populares de Rosario crecieron el 7% en la última década, menos que en el resto del país

Conmoción en Esperanza: encontraron muertos a un empresario y su esposa
Policiales

Conmoción en Esperanza: encontraron muertos a un empresario y su esposa

El Quini 6 tuvo diez santafesinos entre los ganadores del Siempre Sale
Información General

El Quini 6 tuvo diez santafesinos entre los ganadores del Siempre Sale

Morena Beltrán y los insultos en La Plata: Dijeron que me iban a matar
Ovación

Morena Beltrán y los insultos en La Plata: "Dijeron que me iban a matar"

Quién es la exdiputada del PRO que planea casarse con Alberto Fernández
Política

Quién es la exdiputada del PRO que planea casarse con Alberto Fernández

Aumentó el colectivo en Buenos Aires y el boleto mínimo se fue a 956 pesos
Información General

Aumentó el colectivo en Buenos Aires y el boleto mínimo se fue a 956 pesos

Un avión con nueve pasajeros cayó y explotó en una avenida en Florida
Información General

Un avión con nueve pasajeros cayó y explotó en una avenida en Florida

Investigan un posible femicidio seguido de suicidio en ciudad de Santa Fe
Policiales

Investigan un posible femicidio seguido de suicidio en ciudad de Santa Fe

La Ucedé eligió a Mansilla de Souza como presidente del Comité Nacional
Política

La Ucedé eligió a Mansilla de Souza como presidente del Comité Nacional

Un hombre de Las Parejas se cansó del ruido de las motos y salió a la calle a los tiros
La Región

Un hombre de Las Parejas se cansó del ruido de las motos y salió a la calle a los tiros

Ya hay consultas para la compra de departamentos de la Villa Suramericana

Por Emmanuel Paz, para La Capital
Negocios

Ya hay consultas para la compra de departamentos de la Villa Suramericana

Convocan al concurso que premia a las mejores obras arquitectónicas de Rosario
La Ciudad

Convocan al concurso que premia a las mejores obras arquitectónicas de Rosario

La ronda Rigi en Rosario reunió 43 grandes inversores que buscan proveedores
Economía

La ronda Rigi en Rosario reunió 43 grandes inversores que buscan proveedores

Más de mil personas se sumaron a los circuitos de la maratón de la UNR
La Ciudad

Más de mil personas se sumaron a los circuitos de la maratón de la UNR

Italianos en Rosario: cierra la inscripción para poder elegir representantes
La Ciudad

Italianos en Rosario: cierra la inscripción para poder elegir representantes

El trasfondo de la salidera a un jubilado: Era dinero para sueldos y alquileres
Policiales

El trasfondo de la salidera a un jubilado: "Era dinero para sueldos y alquileres"

La agrotecnológica Plantium despidió a 80 empleados en Villa Constitución
Economía

La agrotecnológica Plantium despidió a 80 empleados en Villa Constitución

Un salario mínimo no alcanza para pagar el alquiler de un monoambiente en Rosario
La Ciudad

Un salario mínimo no alcanza para pagar el alquiler de un monoambiente en Rosario

Unas 40 mujeres intentaron usurpar las viviendas de la Villa Olímpica de Santa Fe
La Región

Unas 40 mujeres intentaron usurpar las viviendas de la Villa Olímpica de Santa Fe

Una garrafa estalló en una iglesia evangélica y hubo dos hombres con quemaduras
La Ciudad

Una garrafa estalló en una iglesia evangélica y hubo dos hombres con quemaduras

Ofrecen una recompensa de 16 millones de pesos por datos sobre un femicidio
Policiales

Ofrecen una recompensa de 16 millones de pesos por datos sobre un femicidio