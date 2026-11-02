Rosario suma la renovación de grandes parques al Presupuesto Participativo 2027: cómo votar

Los vecinos podrán elegir entre 74 proyectos para definir obras en plazas, barrios y parques como el Alem, Urquiza y Scalabrini Ortiz

Desde los 13 años, los rosarinos pueden votar qué espacios públicos renovar a través del Presupuesto Participativo

Desde este lunes 2 de noviembre, los rosarinos pueden votar los proyectos del Presupuesto Participativo 2027. La Municipalidad puso a consideración de los vecinos 74 propuestas para definir qué espacios públicos se renovarán el año próximo. La elección será completamente online, a través de rosario.gob.ar , y estará habilitada hasta el 10 de diciembre para todas las personas mayores de 13 años.

La principal novedad de esta edición es la incorporación de proyectos de transformación integral de grandes parques de la ciudad. Así, además de las habituales intervenciones en plazas y espacios barriales, los vecinos podrán elegir propuestas para renovar sectores de los parques Alem, Urquiza y Scalabrini Ortiz, entre otros espacios.

La votación contempla proyectos para los seis distritos municipales y dos iniciativas de alcance general. Las propuestas incluyen mejoras en infraestructura, iluminación, veredas y mobiliario, pero también espacios destinados a actividades deportivas y recreativas que ya forman parte de los usos cotidianos de los parques.

“Los rosarinos tenemos una relación muy especial con nuestros espacios públicos. Nos gusta estar en las plazas, disfrutar de los parques, salir a correr, hacer deporte, encontrarnos con amigos, compartir en familia y que los más chicos puedan jugar” , expresó Vanesa Di Bene, secretaria de Cercanía y Gestión Ciudadana, área municipal que impulsa la votación.

La funcionaria agregó que el Presupuesto Participativo permite que los vecinos elijan qué proyectos consideran prioritarios para mejorar los espacios que utilizan.

Qué proyectos se pueden votar

La propuesta incluye 74 proyectos distribuidos entre los seis distritos de Rosario y dos iniciativas que abarcan a toda la ciudad. La selección contempla intervenciones de distinta escala: desde mejoras en espacios barriales hasta obras de renovación en grandes parques.

Entre las propuestas de mayor alcance aparecen los proyectos para los parques Alem, Urquiza y Scalabrini Ortiz. El objetivo es adaptar esos espacios a las actividades que realizan sus visitantes, con mejoras que no se limiten a la renovación de juegos infantiles o mobiliario.

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En el Parque Alem, por ejemplo, se busca contemplar los distintos usos recreativos y deportivos, además de las áreas destinadas a los chicos. En el Parque Scalabrini Ortiz, la iniciativa apunta a responder tanto a las necesidades de las familias que utilizan los juegos como a las de quienes concurren a correr o entrenar.

En el norte de Rosario, otra propuesta busca acondicionar un sector que los chicos utilizan como circuito de bicicletas, con mejores condiciones de seguridad e iluminación. En el entorno de Cuatro Plazas, en tanto, se plantea incorporar un espacio destinado a los perros, en respuesta a la presencia de vecinos que concurren con sus mascotas.

El Parque Urquiza también tiene una propuesta vinculada con sus usos deportivos. Allí se busca potenciar los espacios para la práctica de básquet 3x3 y fútbol, además de incorporar mejoras generales en iluminación, bancos y veredas.

Dos proyectos para toda la ciudad

Además de las propuestas correspondientes a cada distrito, la votación incluye dos iniciativas de alcance general. Una de ellas plantea conectar el kilómetro cero de Rosario con los distintos parques mediante un recorrido integrado a la costanera. La propuesta contempla incorporar infraestructura como bebederos y bicicleteros para facilitar la circulación y el uso recreativo de esos espacios.

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La segunda iniciativa propone crear una red de canchas multideportivas en distintos puntos de la ciudad. Incluye disciplinas como pickleball, básquet 3x3, fútbol-tenis y newcom, una modalidad de vóley adaptada que convoca especialmente a adultos mayores.

Si esta propuesta resulta elegida, se prevé instalar una cancha multideportiva en cada uno de los seis distritos municipales.

Cómo votar el Presupuesto Participativo 2027

La votación se realiza exclusivamente por internet, a través del sitio oficial de la Municipalidad de Rosario. Pueden participar todas las personas mayores de 13 años y elegir entre los proyectos disponibles para su distrito y las iniciativas de alcance general.

El período de votación comenzó este lunes 2 de noviembre y se extenderá hasta el 10 de diciembre. Una vez cerrado el proceso, se definirán las propuestas seleccionadas para integrar las obras previstas para 2027.

Con esta edición, el municipio amplía el alcance del Presupuesto Participativo: los vecinos no solo podrán decidir sobre las mejoras de plazas y espacios cercanos a sus viviendas, sino también sobre proyectos de renovación de algunos de los grandes parques y espacios públicos de Rosario.