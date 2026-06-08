Christian Eriksen habló tras desplomarse en el amistoso con Dinamarca: qué dijo sobre su estado de salud

El mediocampista danés sufrió un nuevo episodio durante el partido ante Ucrania. Aclaró que no estuvo relacionado con el paro cardíaco que padeció en 2021

Este domingo se vivió un momento de máxima preocupación luego de que Christian Eriksen se desplomara durante el amistoso que disputaban Dinamarca y Ucrania . El mediocampista cayó al césped en pleno partido y obligó a una rápida intervención médica, cinco años después del paro cardíaco que sufrió durante la Eurocopa 2021.

El episodio ocurrió a los 65 minutos del encuentro. En medio de una jugada, Eriksen se tomó el pecho y cayó al césped, lo que generó alarma inmediata entre compañeros, rivales y cuerpo técnico.

Los servicios médicos ingresaron rápidamente al campo de juego mientras futbolistas de ambos equipos formaban un círculo para resguardar la intimidad de la asistencia.

Tras recuperar el conocimiento, el jugador fue trasladado en ambulancia a un centro médico para realizar estudios complementarios. Minutos después, las autoridades decidieron suspender definitivamente el partido.

A primeras horas del día, el doctor Morten Boesen, médico del seleccionado danés, también llevó tranquilidad sobre la evolución del futbolista: "Hablé con Christian esta mañana y está evolucionando bien. Está con su familia y de buen ánimo. La expectativa es que sea dado de alta pronto y pueda regresar a casa".

Además, destacó que el jugador recuperó el conocimiento rápidamente y que los primeros estudios médicos arrojaron resultados alentadores.

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La situación despertó una fuerte conmoción debido a los antecedentes del futbolista, que en junio de 2021 sufrió un paro cardíaco durante el encuentro entre Dinamarca y Finlandia por la Eurocopa. En aquella oportunidad, los médicos lograron reanimarlo sobre el campo de juego y posteriormente le implantaron un desfibrilador automático interno (DAI), dispositivo con el que volvió a competir profesionalmente.

El mensaje de Christian Eriksen tras el susto

Horas después del incidente, Eriksen utilizó su cuenta de Instagram para aclarar su situación y agradecer el apoyo recibido: "Quiero que todos sepan que estoy bien y que estoy en casa con mi familia".

El mediocampista explicó que el episodio tuvo un fuerte impacto emocional tanto para él como para sus seres queridos, aunque remarcó que no estuvo relacionado con el paro cardíaco que sufrió en 2021.

"Como probablemente puedan imaginar, recibir una descarga de mi DAI tuvo un gran impacto en mí y en mi familia. Sin embargo, quiero tranquilizar a todos y decirles que esta fue una situación diferente a la que ocurrió en 2021. Me siento bien y mi recuperación ya ha comenzado", señaló.

En el mismo mensaje, Eriksen destacó el trabajo de los profesionales médicos: "Además del apoyo y la asistencia de los jugadores y el equipo médico en el campo, también estoy muy agradecido a los médicos que cuidan de mí y de mi corazón a lo largo de estos años. Gracias a su experiencia, mi DAI hizo exactamente lo que estaba diseñado para hacer: protegerme cuando más lo necesitaba".

"Por ahora, mi prioridad es recuperarme, pasar tiempo con mi familia, irme de vacaciones y jugar al fútbol con mis hijos", concluyó.