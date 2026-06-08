La Capital | Ovación | Christian Eriksen

Christian Eriksen habló tras desplomarse en el amistoso con Dinamarca: qué dijo sobre su estado de salud

El mediocampista danés sufrió un nuevo episodio durante el partido ante Ucrania. Aclaró que no estuvo relacionado con el paro cardíaco que padeció en 2021

8 de junio 2026 · 14:39hs
Google Seguir a La Capital en Google
Christian Eriksen publicó un comunicado sobre su estado de salud

Christian Eriksen publicó un comunicado sobre su estado de salud

Este domingo se vivió un momento de máxima preocupación luego de que Christian Eriksen se desplomara durante el amistoso que disputaban Dinamarca y Ucrania. El mediocampista cayó al césped en pleno partido y obligó a una rápida intervención médica, cinco años después del paro cardíaco que sufrió durante la Eurocopa 2021.

El episodio ocurrió a los 65 minutos del encuentro. En medio de una jugada, Eriksen se tomó el pecho y cayó al césped, lo que generó alarma inmediata entre compañeros, rivales y cuerpo técnico.

Los servicios médicos ingresaron rápidamente al campo de juego mientras futbolistas de ambos equipos formaban un círculo para resguardar la intimidad de la asistencia.

Tras recuperar el conocimiento, el jugador fue trasladado en ambulancia a un centro médico para realizar estudios complementarios. Minutos después, las autoridades decidieron suspender definitivamente el partido.

A primeras horas del día, el doctor Morten Boesen, médico del seleccionado danés, también llevó tranquilidad sobre la evolución del futbolista: "Hablé con Christian esta mañana y está evolucionando bien. Está con su familia y de buen ánimo. La expectativa es que sea dado de alta pronto y pueda regresar a casa".

Además, destacó que el jugador recuperó el conocimiento rápidamente y que los primeros estudios médicos arrojaron resultados alentadores.

>> Leer más: Conmoción por Eriksen en Dinamarca: el volante se desvaneció otra vez en un amistoso

La situación despertó una fuerte conmoción debido a los antecedentes del futbolista, que en junio de 2021 sufrió un paro cardíaco durante el encuentro entre Dinamarca y Finlandia por la Eurocopa. En aquella oportunidad, los médicos lograron reanimarlo sobre el campo de juego y posteriormente le implantaron un desfibrilador automático interno (DAI), dispositivo con el que volvió a competir profesionalmente.

El mensaje de Christian Eriksen tras el susto

Horas después del incidente, Eriksen utilizó su cuenta de Instagram para aclarar su situación y agradecer el apoyo recibido: "Quiero que todos sepan que estoy bien y que estoy en casa con mi familia".

El mediocampista explicó que el episodio tuvo un fuerte impacto emocional tanto para él como para sus seres queridos, aunque remarcó que no estuvo relacionado con el paro cardíaco que sufrió en 2021.

"Como probablemente puedan imaginar, recibir una descarga de mi DAI tuvo un gran impacto en mí y en mi familia. Sin embargo, quiero tranquilizar a todos y decirles que esta fue una situación diferente a la que ocurrió en 2021. Me siento bien y mi recuperación ya ha comenzado", señaló.

En el mismo mensaje, Eriksen destacó el trabajo de los profesionales médicos: "Además del apoyo y la asistencia de los jugadores y el equipo médico en el campo, también estoy muy agradecido a los médicos que cuidan de mí y de mi corazón a lo largo de estos años. Gracias a su experiencia, mi DAI hizo exactamente lo que estaba diseñado para hacer: protegerme cuando más lo necesitaba".

"Por ahora, mi prioridad es recuperarme, pasar tiempo con mi familia, irme de vacaciones y jugar al fútbol con mis hijos", concluyó.

Noticias relacionadas
La selección argentina enfrentará a Islanda en el último amistoso previo al Mundial 2026.

Argentina vs. Islandia: hora, canal y posibles formaciones del amistoso previo al Mundial

Mundial. Darío Franco, exLeproso, es actual técnico de Gimnasia (Mendoza) y Lo Celso, exCanalla, volvió a estar a disposición de Scaloni. 

Perderse un Mundial: las historias de un ex-Newell's y un ex-Central que quedaron afuera

Franco Colapinto correrá este fin de semana el GP de Barcelona de la Fórmula 1.

Rápida revancha para Colapinto: días y horarios del GP de Barcelona de la Fórmula 1

Copa Santa Fe 2026. La delantera Emilia Boccalini de Adiur, intenta llevarse la pelota ante férrea defensa rojinegra. Las naranjas ganaron bien.    

Copa Santa Fe femenina: Social Lux, que le sacó la chapa de campeón a Morning, y Adiur coparon el viaducto

Ver comentarios

Las más leídas

Nuevo supermillonario: un ganador del Quini 6 se alzó con $1.416 millones

Nuevo supermillonario: un ganador del Quini 6 se alzó con $1.416 millones

Impactante: un tren chocó a un taxi y lo arrastró más de cien metros

Impactante: un tren chocó a un taxi y lo arrastró más de cien metros

Prófugos más buscados: cayó Plin Acosta, ligado a la barra de Rosario Central y a Los Menores

Prófugos más buscados: cayó Plin Acosta, ligado a la barra de Rosario Central y a Los Menores

Se achica la lista: quiénes son los siete prófugos más buscados de Santa Fe

Se achica la lista: quiénes son los siete prófugos más buscados de Santa Fe

Lo último

Crisis en discapacidad: piden a la provincia políticas concretas para el sector

Crisis en discapacidad: piden a la provincia políticas concretas para el sector

Más de 5,3 millones de argentinos tienen deudas en mora en el sistema financiero

Más de 5,3 millones de argentinos tienen deudas en mora en el sistema financiero

Condenaron a los dueños de la jauría que mató a un nene de 12 años en Santa Fe

Condenaron a los dueños de la jauría que mató a un nene de 12 años en Santa Fe

Condenaron a los dueños de la jauría que mató a un nene de 12 años en Santa Fe

El fallo declaró responsables a Iván Reyes y Norma Vega por homicidio culposo. Diego Román murió en 2019 tras ser atacado por unos diez perros en la localidad de Recreo.

Condenaron a los dueños de la jauría que mató a un nene de 12 años en Santa Fe
Se achica la lista: quiénes son los siete prófugos más buscados de Santa Fe
Policiales

Se achica la lista: quiénes son los siete prófugos más buscados de Santa Fe

Quién es el detenido Plin Acosta: fusiles militares, la barra de Central y vínculos criminales
Policiales

Quién es el detenido Plin Acosta: fusiles militares, la barra de Central y vínculos criminales

Prófugos más buscados: cayó Plin Acosta, ligado a la barra de Rosario Central y a Los Menores
Policiales

Prófugos más buscados: cayó Plin Acosta, ligado a la barra de Rosario Central y a Los Menores

Tras varios días internada, murió la mujer que se atragantó con un trozo de comida
La ciudad

Tras varios días internada, murió la mujer que se atragantó con un trozo de comida

Impactante: un tren chocó a un taxi y lo arrastró más de cien metros
La ciudad

Impactante: un tren chocó a un taxi y lo arrastró más de cien metros

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Nuevo supermillonario: un ganador del Quini 6 se alzó con $1.416 millones

Nuevo supermillonario: un ganador del Quini 6 se alzó con $1.416 millones

Impactante: un tren chocó a un taxi y lo arrastró más de cien metros

Impactante: un tren chocó a un taxi y lo arrastró más de cien metros

Prófugos más buscados: cayó Plin Acosta, ligado a la barra de Rosario Central y a Los Menores

Prófugos más buscados: cayó Plin Acosta, ligado a la barra de Rosario Central y a Los Menores

Se achica la lista: quiénes son los siete prófugos más buscados de Santa Fe

Se achica la lista: quiénes son los siete prófugos más buscados de Santa Fe

Colapinto ascendió un puesto en Mónaco y Alpine reclamó por Pierre Gasly

Colapinto ascendió un puesto en Mónaco y Alpine reclamó por Pierre Gasly

Ovación
Christian Eriksen habló tras desplomarse en el amistoso con Dinamarca: qué dijo sobre su estado de salud
Ovación

Christian Eriksen habló tras desplomarse en el amistoso con Dinamarca: qué dijo sobre su estado de salud

Christian Eriksen habló tras desplomarse en el amistoso con Dinamarca: qué dijo sobre su estado de salud

Christian Eriksen habló tras desplomarse en el amistoso con Dinamarca: qué dijo sobre su estado de salud

Proyección internacional: Newells buscará expandir su marca en el Mundial 2026

Proyección internacional: Newell's buscará expandir su marca en el Mundial 2026

Argentina vs. Islandia: hora, canal y posibles formaciones del amistoso previo al Mundial

Argentina vs. Islandia: hora, canal y posibles formaciones del amistoso previo al Mundial

Policiales
Quién es el detenido Plin Acosta: fusiles militares, la barra de Central y vínculos criminales
Policiales

Quién es el detenido Plin Acosta: fusiles militares, la barra de Central y vínculos criminales

Se achica la lista: quiénes son los siete prófugos más buscados de Santa Fe

Se achica la lista: quiénes son los siete prófugos más buscados de Santa Fe

Lo balearon cuando entró a robar a una casa: descubrieron que es policía y quedó detenido

Lo balearon cuando entró a robar a una casa: descubrieron que es policía y quedó detenido

Pablo Cococcioni: El juicio por jurados democratiza el Poder Judicial

Pablo Cococcioni: "El juicio por jurados democratiza el Poder Judicial"

La Ciudad
Crisis en discapacidad: piden a la provincia políticas concretas para el sector
La Ciudad

Crisis en discapacidad: piden a la provincia políticas concretas para el sector

Los estudiantes de la UNR rinden homenaje al Indio Solari

Los estudiantes de la UNR rinden homenaje al Indio Solari

Abrieron la inscripción para ingresar a Bomberos Voluntarios: cuáles son los requisitos

Abrieron la inscripción para ingresar a Bomberos Voluntarios: cuáles son los requisitos

Tras varios días internada, murió la mujer que se atragantó con un trozo de comida

Tras varios días internada, murió la mujer que se atragantó con un trozo de comida

De Rosario a París: el orfebre que rescató el oficio de la platería y la llevó al mundo

Por Miguel Pisano
La Ciudad

De Rosario a París: el orfebre que rescató el oficio de la platería y la llevó al mundo

El Consejo del Río supervisará las obras de la Costanera Norte
La Ciudad

El Consejo del Río supervisará las obras de la Costanera Norte

El tiempo en Rosario: el lunes arranca con alerta amarillo por lluvia
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el lunes arranca con alerta amarillo por lluvia

Las ventas minoristas pyme volvieron a caer en mayo y acumulan una baja del 3,1 %
Economía

Las ventas minoristas pyme volvieron a caer en mayo y acumulan una baja del 3,1 %

Nuevo supermillonario: un ganador del Quini 6 se alzó con $1.416 millones
Información General

Nuevo supermillonario: un ganador del Quini 6 se alzó con $1.416 millones

Emboscaron y mataron a balazos a un adolescente de 16 años en la zona sur
Policiales

Emboscaron y mataron a balazos a un adolescente de 16 años en la zona sur

Inflación: prevén otra desaceleración, pero seguiría arriba del 2 %
Economía

Inflación: prevén otra desaceleración, pero seguiría arriba del 2 %

El Papa León XIV congregó más de un millón de fieles en una misa en Madrid
Información General

El Papa León XIV congregó más de un millón de fieles en una misa en Madrid

Emotivo festejo de Newells por el título del 74, con hinchas y jugadores en comunión
Ovación

Emotivo festejo de Newell's por el título del 74, con hinchas y jugadores en comunión

Tiroteo con nueve heridos en Kansas, la ciudad donde hace base la selección argentina
Mundial 2026

Tiroteo con nueve heridos en Kansas, la ciudad donde hace base la selección argentina

Santa Fe construye su propio sello verde para el sector agropecuario
Economía

Santa Fe construye su propio sello verde para el sector agropecuario

Lento conteo de votos en el balotaje de Perú entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez
El Mundo

Lento conteo de votos en el balotaje de Perú entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

Un terremoto de magnitud 7,8 golpeó Filipinas: hay alerta de tsunami
Información General

Un terremoto de magnitud 7,8 golpeó Filipinas: hay alerta de tsunami

Brasil pierde a Wesley por una lesión y en su lugar convoca a Éderson
Mundial 2026

Brasil pierde a Wesley por una lesión y en su lugar convoca a Éderson

Lanzan un plan de becas para alumnos de 7 grado de primaria y de secundario
La Ciudad

Lanzan un plan de becas para alumnos de 7 grado de primaria y de secundario

El Festival de Cine Latinoamericano reunió a más de 5 mil espectadores
La Ciudad

El Festival de Cine Latinoamericano reunió a más de 5 mil espectadores

Un oso hormiguero gigante y un aguará guazú volvieron a su hábitat
La Ciudad

Un oso hormiguero gigante y un aguará guazú volvieron a su hábitat

Agroactiva fue durante cuatro días la capital económica de la región
Economía

Agroactiva fue durante cuatro días la capital económica de la región

Los paros con trasfondo político calientan el conflicto aceitero
Política

Los paros con trasfondo político calientan el conflicto aceitero

El lunes se desarrollará el primer juicio por jurados en la Justicia Penal de Rosario

Por Claudio Berón
Policiales

El lunes se desarrollará el primer juicio por jurados en la Justicia Penal de Rosario