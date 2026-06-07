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Conmoción por Eriksen en Dinamarca: el volante se desvaneció otra vez en un amistoso

El danés Eriksen sufrió un nuevo episodio de salud en pleno campo de juego, cinco años después del paro cardíaco que conmocionó al mundo en la Eurocopa 2021

7 de junio 2026 · 16:45hs
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Ambos planteles rodean a Eriksen tras desplomarse en el campo de juego.

Ambos planteles rodean a Eriksen tras desplomarse en el campo de juego.

El futbolista danés Christian Eriksen protagonizó este domingo un momento de enorme preocupación durante el amistoso entre Dinamarca y Ucrania, cuando se desplomó sobre el terreno de juego en medio del encuentro y obligó a la suspensión inmediata del partido.

El episodio ocurrió cuando transcurrían 65 minutos del cotejo disputado en Odense. Según los primeros reportes, Eriksen se tomó el pecho antes de caer al césped, lo que generó una rápida intervención de los servicios médicos.

Sus compañeros formaron un círculo alrededor del jugador mientras recibía asistencia y posteriormente fue retirado en ambulancia. La Federación Danesa de Fútbol informó que el mediocampista se encontraba consciente y estable dentro de las circunstancias.

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El recuerdo de la Eurocopa 2021

Las imágenes generaron un fuerte impacto en el mundo del fútbol debido a que el episodio recordó inevitablemente lo ocurrido durante la Eurocopa 2021, cuando Eriksen sufrió un paro cardíaco en pleno partido entre Dinamarca y Finlandia.

En aquella ocasión, el futbolista fue reanimado en el campo de juego, posteriormente recibió un desfibrilador implantable y logró regresar a la actividad profesional meses después.

El amistoso fue cancelado de manera definitiva tras la evacuación del jugador. Dinamarca ganaba 2-1 al momento de la suspensión gracias a los goles de Patrick Dorgu y Joakim Mæhle. Mientras tanto, las autoridades médicas continúan evaluando el estado de salud del futbolista, una de las principales figuras de la selección danesa y actual integrante del VfL Wolfsburg.

La noticia generó mensajes de apoyo de clubes, jugadores y aficionados de todo el mundo, que siguieron con atención las actualizaciones sobre el estado del futbolista de 34 años. Por el momento, la Federación Danesa no brindó detalles adicionales sobre el diagnóstico, aunque confirmó que Eriksen permanece bajo observación médica.

Ninguna de las dos selecciones disputará la próxima Copa del Mundo en Estados Unidos, Canadá y México que comienza el jueves.

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