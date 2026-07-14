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Charla técnica: Scaloni y Tuchel hablaron con La Capital en la previa de la semifinal

Los entrenadores de Argentina e Inglaterra palpitaron el partidazo del miércoles por un lugar en la final del Mundial

Lucas Vitantonio (enviado especial)

Por Lucas Vitantonio (enviado especial)

14 de julio 2026 · 22:30hs
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Charla técnica: Scaloni y Tuchel hablaron con La Capital en la previa de la semifinal

Este martes por la noche se realizó la habitual conferencia de prensa previa a los partidos en lo que la Fifa denomina el día -1, en la antesala del cruce a todo o nada entre Argentina e Inglaterra que se jugará en Atlanta, este miércoles, a las 16, por un lugar en la final de la Copa del Mundo. Y La Capital consultó a los dos entrenadores, Lionel Scaloni y Thomas Tuchel, que mostraron buena onda y empatía en sus respuestas, siempre focalizando en el partido de fútbol, más allá de las cuestiones extradeportivas.

El primero en responder a la enviada de La Capital, Yoana Don, fue el DT de Inglaterra Tomas Tuchel. La consulta: Argentina e Inglaterra compitieron en partidos icónicos, ¿esto es un peso para los jugadores de hoy o es irrelevante? La respuesta: “Buena pregunta (sonrisas). Diría que es irrelevante, pero no estoy seguro al respecto, creo que los jugadores de ambos países son muy conscientes de lo que significa para ellos. Si un partido proporciona tantos momentos icónicos, yo creo que no se puede decir que es sólo otro partido de fútbol. Pero como DT nos concentramos en lo que podemos influir y entre nosotros no hablamos de los eventos históricos”, aseveró Tuchel.

>> Leer más: Mac Allister a La Capital: "Jugar la semifinal es especial, estoy contento y quiero disfrutar"

Y agregó: “La tensión ya es lo suficientemente grande así que probamos exactamente lo contrario y tratamos de influir en los jugadores en lo que queremos que hagan, en cómo comportarse en diferentes situaciones y tratamos de reducir la información. Cuanto más grande es el escenario, más grande es la tensión. Espero que podamos simplificar los mensajes lo suficiente como para que puedan ejecutarlos. Intentamos exactamente lo que tal vez no sea posible. La magnitud del partido es lo que es y creo que no ayuda si nos involucramos emocionalmente en el encuentro”.

Luego tomó la palabra el DT albiceleste y, ante la consulta de La Capital, Scaloni aseveró: “Creo que jugar una semifinal del Mundial es único. Jugamos una, pero es como si no la hubiéramos jugado. Estamos contentos y queremos ver a la gente que nos vea dando todo. El rival nos la hará difícil. Y mientras tanto disfrutemos antes de jugarla. Es espectacular lo que vivimos en los últimos años. Así saldremos a la cancha más tranquilos”.

Además, el DT albiceleste indicó: “Firmaba llegar a la semifinal del Mundial y estamos superilusionados y contentos. No miramos el estado en que llegamos y ahora vamos a jugarla con todas las energías y la esperanza”.

“Todos recordamos el gol de Diego Maradona, el segundo contra Inglaterra en el Mundial 1986, pero hubiera sido igual de lindo si se lo hacía a cualquier otra selección”, dijo Lionel para bajar los decibeles.

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Además, destacó: “Estoy ilusionado y superagradecido a mis jugadores por llegar a otra semifinal. Hay que darle un valor enorme a la que conseguimos, más allá de que intentaremos llegar a la final. Es un gran logro y no nos alcanza, pero estoy tranquilo y satisfecho. Vamos a dejar hasta la última gota de sudor para intentar llegar a la final”.

“A la gente le digo que disfrute el momento porque no es fácil llegar hasta acá. Dejaremos todo hasta último momento. Estamos entre los cuatro mejores del mundo porque jugamos bien al futbol y no nos damos por perdidos nunca”, resaltó.

Y cerró apelando a la memoria de la guerra de Malvinas: “Es un partido de fútbol y no puedo mezclar las cosas que pasaron hace tantos años y fue una época de nuestra historia muy triste. Nosotros no podemos hacer mucho por eso. Criticamos que haya guerra ahora también. Es un partido de fútbol. Como argentinos hay que tener memoria por lo ocurrido. Recordamos ese momento, pero no hay que mezclar las cosas. Forma parte de nuestra historia triste todo lo que pasó. Hay gente que ha sufrido mucho”.

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