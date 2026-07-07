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La reacción de Lionel Scaloni ante un pedido que se hizo viral en las redes sociales

El técnico de la selección argentina, que se prepara para el encuentro ante Egipto, tuvo un divertido momento durante la conferencia de prensa

7 de julio 2026 · 08:37hs
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El momento en que Lionel Scaloni reacciona ante el pedido una encargada de la organización de la conferencia.

El momento en que Lionel Scaloni reacciona ante el pedido una encargada de la organización de la conferencia.

Argentina ya tiene la mira puesta en el duelo de esta tarde frente a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. En la previa del encuentro, Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa como es habitual para dar detalles del equipo a pocas horas del decisivo encuentro.

El DT de Pujato hablaba sobre el desarrollo de la Copa del Mundo y destacaba la paridad que existe entre las distintas selecciones cuando la conferencia tomó un rumbo inesperado. Fue entonces cuando una particular intervención sorprendió tanto a los presentes como al propio DT.

Mientras Scaloni respondía una consulta sobre el rendimiento del seleccionado argentino y otras cuestiones del funcionamiento del último campeón del mundo, una integrante de la organización tomó el micrófono para dirigirse a los fotógrafos.

>>Leer más: Argentina vs. Egipto por los octavos del Mundial 2026: hora, canal y posibles formaciones

"A los fotógrafos se les pide de la manera más amable que por favor salgan, gracias", anunció la mujer interrumpiendo el intercambio del conductor de la selección con los periodistas.

La reacción de Scaloni

El mensaje no dejó de sorprender a Scaloni, que en ese momento estaba bebiendo agua. Su primera reacción fue levantar las cejas con un gesto de evidente desconcierto, mientras observaba lo que sucedía a su alrededor.

>>Leer más: Bélgica derrotó a Estados Unidos y el Mundial se quedó sin anfitriones en carrera

Segundos después, el técnico giró la cabeza hacia su derecha para mirar al jefe de prensa de la AFA y uno de sus habituales acompañantes en las conferencias. Con una sonrisa y en tono distendido, mirando hacia el costado resumió su sorpresa con una sola palabra: "Áspera".

La escena duró apenas unos segundos, pero alcanzó para convertirse en un llamativo momento de la rueda de prensa, a tal punto que esa acción se convirtió en tendencia en las redes sociales.

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