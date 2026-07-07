Tras el pase agónico a cuartos, Scaloni sostuvo: "El partido fue de Argentina, Egipto fue una ráfaga"

El entrenador argentino analizó la victoria ante los africanos en conferencia de prensa y reveló el curioso apodo que le puso el plantel

Scaloni se mostró contento con el desempeño de su equipo ante Egipto

Con las pulsaciones en baja, pero las emociones a flor de piel, Lionel Scaloni fue a la conferencia de prensa para destacar la actitud de la selección argentina que ante el resultado adverso se impuso y logró el 3-2 final ante Egipto. “Me hice entrenador para tener estas emociones. Las emociones que nos da un partido de futbol son inigualables y volver a tener esas emociones es algo increíble”, señaló el entrenador.

Scaloni reconoció que, si bien el partido no fue una final, “en la magnitud de lo de hoy es comparable con muchas cosas grandes que vivimos”. La selección logró revertir un 2 a 0 y ganarlo en tiempo de adición tras un excelente cabezazo de Enzo Fernández. “Más allá de lo que había pasado, el equipo no dejó de ir para adelante. El fútbol es esto, es importante la táctica y la estrategia, pero sin lo que tuvimos hoy no hubiéramos pasado”.

Acto seguido, Scaloni parafraseó a Lionel Messi tras la derrota ante Arabia Saudita en Catar 2022 y dijo: “Este equipo no los va a dejar tirado”.

A pesar de estar abajo en el marcador durante gran parte del partido, errar un penal y desperdiciar una numerosa cantidad de ocasiones de gol, el DT de la albiceleste remarcó que “el partido siempre fue de Argentina”.

En esta línea, detalló que Egipto “tuvo una ráfaga y son un muy buen equipo”, pero "nadie se iba a sorprender si nos íbamos ganando en el primer tiempo”.

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“Para reponerse de que la pelota no entra y te hacen el 2 a 0, había que seguir, seguir y seguir y hasta que no termine el partido no damos una pelota por perdida y se dio”, analizó Scaloni y deslizó: “Prefiero perder con el equipo dando la cara".

Emoción difícil de controlar

Tras el encuentro no pudo dar la entrevista oficial al borde del campo de juego y se retiró rápidamente al vestuario. Y aunque el partido se prestó para el llanto de emoción, el nacido en Pujato reveló: “Siempre me emociono, a veces salen las lágrimas. Los chicos me dicen ‘la llorona’".

“Vivir esta emoción para mí, Pablo (Aimar), el Ratón (Ayala) y Walter (Samuel) que jugamos 20 años es algo increíble”, agregó Scaloni.

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De todas formas, el entrenador aseguró que no sufrió el partido “porque más allá del resultado el equipo no hizo mal partido” y sostuvo que se padece el encuentro cuando “uno ve que no hay herramientas”. En ese sentido, apuntó que el encuentro ante Cabo Verde “fue peor” porque realmente se vio complicado y ante Egipto “la sensación es que lo podíamos dar vuelta”.

Leo Messi y lo que viene

Leo Messi no jugó el mejor partido con la camiseta albiceleste y aun así se anotó una asistencia y un gol. Más allá de la estadística, Scaloni pidió tomar como ejemplo la actitud del capitán argentino “porque la vuelve a pedir e intentar”.

Al hablar del 10, el técnico destacó: “No es solo él, porque los compañeros soportaron el partido de una manera increíble”. Fue una prueba increíble y marca, más allá de lo que pase ahora. A los chicos los marca y el que no es argentino no lo entiende”.

Sobre el final de la conferencia de prensa, el entrenador fue consultado por el próximo rival, que saldrá del duelo entre Suiza y Colombia: “No preferimos jugar ante uno u otro. Colombia sabemos que siempre fue complicado y Suiza tiene grandes jugadores y experiencia”.