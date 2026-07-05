Chimy Ávila quedó libre y hasta que no firme en otro club, Central siempre será una posibilidad

En el Canalla hubo sondeos para conocer el interés y las pretensiones del delantero que acaba de rescindir contrato con Betis de España

La pretemporada avanza en Central y en lo que tiene que ver con el tema refuerzos, todo viene muy tranquilo. El único que llegó hasta ahora es el zaguero central paraguayo Sebastián Zaracho . ¿Dónde está la prioridad? En el centrodelantero.

Es normal en épocas como estas que aparezcan nombres, pese al hermetismo con el que se maneja esta comisión directiva. Pero más allá de los futbolistas que se nombran, se conoce poco de las negociaciones.

Uno de los nombres que desde hace varios mercados de pases viene sonando en Arroyito es el de Ezequiel Ávila , el atacante que acaba de quedar libre en Real Betis de España.

No hay nadie que pueda afirmar que Central esté negociando por el Chimy, pero lo que sí se puede confirmar es que hay interés por parte del Canalla de poder sumarlo, con la salvedad de que no todo depende del club de Arroyito.

Las ganas en Central están y no es de ahora. Hubo quienes en su momento preguntaron sobre las condiciones contractuales del jugador y no sólo eso, sino que le hicieron llegar al delantero que en Arroyito había predisposición para entablar una negociación.

Chimy Ávila tiene a su hermano Gastón jugando en Central. En Arroyito están expectantes sobre el futuro del delantero.

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Pero, se sabe, en situaciones como estas no todo depende del club que está interesado, sino que tiene que haber alguna señal del otro lado. Es probable que se esté negociando, pero nadie lo puede afirmar.

Las ganas del Chimy Ávila siempre estuvieron

El interés de Chimy Ávila (32 años) de jugar en algún momento de su carrera en Central siempre estuvo claro. El propio futbolista varias veces lo expresó. La particularidad del caso ahora es que el Chimy está libre.

Tenía contrato en Betis, pero el club español decidió activar una cláusula de rescisión y de esa forma finalizar el vínculo antes de lo previsto. Por eso, con el pase en su poder, el jugador es quien decide dónde continuar.

Es en ese punto donde las especulaciones esta vez se presentan con mayor fuerza que en otras ocasiones, pero ni del lado de Central y tampoco desde el entorno del futbolista hablan de esa posibilidad. Puede suceder que haya una charla ya en marcha que se mantiene en secreto.

De lo que no hay dudas es que mientras Central disputaba el torneo Apertura y la Copa Libertadores, en Arroyito hicieron algunos sondeos para ver si había una posibilidad, siempre y cuando se confirmara que el jugador está dispuesto a negociar.

Ávila (hermano de Gastón) surgió de las inferiores de Tiro Federal y los clubes por los que pasó son San Lorenzo, Huesca, Osasuna y Betis, donde acaba de rescindir su contrato.

Es un nombre que siempre estuvo en el radar de Central y por ahí no es el centrodelantero que se está buscando, pero en este mercado de pases su nombre vuelve a sonar.