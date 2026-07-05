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Central: el primer microciclo de la pretemporada ya fue y ahora vienen amistosos

El plantel de Central completó este domingo la primera semana de trabajo y el miércoles juega el primero de los tres partidos de evaluación

Guillermo Ferretti

Por Guillermo Ferretti

5 de julio 2026 · 20:52hs
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Pretemporada. Ángel Di María

Pretemporada. Ángel Di María, el símbolo de este Central, corriendo por Arroyo Seco. 

Rosario Central completó este domingo el primer microciclo de preparación con vistas al inicio de las competencias que afrontará en el segundo semestre. Para la segunda semana de trabajos, que comienza este lunes, está prevista la disputa de dos amistosos, el miércoles y el sábado, ante la reserva de Colón y San Lorenzo. Y habrá uno más ante Unión la semana siguiente.

El trabajo arrancó el 29 de junio

El plantel inició los trabajos el pasado 29 de junio y continúa con la puesta a punto de cara al debut oficial, previsto para el 23 de julio frente a Belgrano, en Córdoba.

Durante esta primera etapa el cuerpo técnico que comanda Jorge Almirón priorizó el acondicionamiento físico a través de una planificación que incluyó once sesiones de entrenamiento, con cuatro jornadas de doble turno y concentración completa.

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Los futbolistas y las diferentes evaluaciones

Además, los futbolistas fueron sometidos a diferentes evaluaciones físicas, médicas y nutricionales para conocer su estado actual. De esta manera se pudieron establecer parámetros de seguimiento que servirán de guía durante toda la preparación.

En esta primera semana que ya finalizó, los entrenamientos combinaron tareas de integración táctica por la mañana y trabajos específicos de mayor exigencia física por la tarde. El objetivo de esta tarea fue el de recuperar las cargas luego del período de descanso.

Concentrados en Arroyo Seco

Como parte del trabajo previsto, los jugadores permanecieron concentrados durante cuatro jornadas completas de la semana (lunes, martes, jueves y viernes) en el hotel de el country del predio de Arroyo Seco.

La segunda fase

A partir de este lunes comenzará la segunda fase de la pretemporada, enfocada en la “simulación competitiva”. Central jugará tres encuentros amistosos a puertas cerradas de local. En principio, todos se disputarían en la cancha principal del country de Arroyo. El miércoles Central se medirá frente a la reserva de Colón. Y el sábado 11 de julio lo hará ante San Lorenzo, y el miércoles 15 frente a Unión.

Finalmente, la última semana de preparación estará destinada a la disminución progresiva de las cargas para llegar en las mejores condiciones al inicio de la competencia, programada para el jueves 23 de julio, cuando el equipo de Almirón visite a Belgrano, último campeón, en Córdoba.

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