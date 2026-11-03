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Central ya conoce el árbitro para la gran definición del título de Liga

El sábado recibirpa en el Gigante a Estudiantes de Río Cuarto con el arbitraje de Hernán Mastrángelo, que lo dirigió sólo una vez en el torneo

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

3 de noviembre 2026 · 19:50hs
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Hernán Mastrángelo

Leonardo Vincenti / La Capital

Hernán Mastrángelo, en el partido entre Central y Racing, por la segunda fecha del torneo Clausura.

Se viene la definición por el título de Liga 2026 y en Central ya saben quién será el árbitro el próximo sábado en el Gigante de Arroyito, cuando el equipo de Jorge Almirón reciba a Estudiantes de Río Cuarto. Será la segunda vez que dirija al Canalla en este torneo Clausura.

El árbitro en cuestión es Hernán Mastrángelo, quien estará acompañado por Juan Pablo Belatti (asistente 1), Lucio Méndez (asistente 2) y Javier Delbarba (cuatro árbitro). En el VAR estará Héctor Paletta, mientras que Jorge Broggi será el AVAR.

Mastrángelo dirigió una vez a Central en este torneo y fue en la segunda fecha, cuando el Canalla igualó sin goles frente a Racing, en el Gigante de Arroyito.

Mastrángelo vendrá por segunda vez en el semestre al Gigante. Controlará Central ante Estudiantes de Río Cuarto.

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También se conocieron los árbitros para los partidos de los equipos que pelearán el título con el Canalla.

>>Leer más: Bombazo en Central: Belloso anunció que no irá por la reelección y sacudió el escenario político del club

Los otros partidos que le interesan al Canalla

En Boca y Defensa y Justicia estará Sebastián Zunino. Sus asistentes serán: Sebastián Raineri (asistente 1), Juan Mamani (asistente 2), Daniel Zamora (cuarto árbitro), VAR: Yamil Possi y AVAR: Walter Ferreyra.

En tanto, en La Paternal, Pablo Dóvalo dirigirá el encuentro entre Argentinos Juniors y Huracán. Tendrá como colaboradores a: Maximiliano Del Yesso (asistente 1), Lucas Pardo (asistente 2), Pablo Giménez (cuarto árbitro), VAR: Lucas Novelli y AVAR: Bruno Amiconi.

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