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Central, Boca y Argentinos, juntos en la AFA antes de la definición del campeonato

El jueves en el predio de la AFA en Ezeiza se jungarán los presidentes, los entrenadores y los referentes de los clubes que pueden coronarse como campeón de Liga

4 de noviembre 2026 · 15:02hs
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Los tres clubes que pelean el título

Los tres clubes que pelean el título, entre ellos Central, estarán juntos en la AFA. 

El próximo jueves 5 de noviembre, a las 17, en el predio Lionel Andrés Messi de la AFA, en la localidad de Ezeiza, se realizará una conferencia de prensa previa excepcional, en la que participarán los tres clubes candidatos a coronarse el próximo sábado como Campeón de Liga: Argentinos, Boca y Rosario Central.

El lema de la Liga Profesional de Fútbol es: Rivales, No Enemigos, estará dominando la sala de conferencias del predio de la AFA cuando Leandro Paredes de Boca, Nicolás Oroz de Argentinos y Gastón Ávila de Central, referentes indiscutibles de cada equipo, expongan ante la prensa sus expectativas de coronación en esta 16ta fecha del Clausura.

En un final de tabla anual apasionante, los tres equipos jugarán simultáneamente el próximo sábado a las 17.30 para ver quién se consagra campeón. Cabe recordar que tanto Boca (60 puntos +22 de goles), que enfrentará a Defensa y Justicia en la Bombonera; como Argentinos Juniors (60 +12)-que chocará contra Huracán en el Estadio Diego Armando Maradona- lideran la tabla con la misma cantidad de puntos, aunque los Xeneizes cuentan con la ventaja de una mejor diferencia de gol.

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Central no se rinde

Los Canallas, por su parte, están a un punto de la cima (59 + 16) y debe enfrentar a un equipo descendido como Estudiantes de Río Cuarto, con la esperanza de ganar y que Boca y Argentinos no triunfen en sus compromisos.

También expondrán sus ilusiones y argumentos los entrenadores Rodolfo Arruabarrena, Nicolás Diez y Jorge Almirón, quienes responderán las preguntas de los medios.

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Los tres presidentes

A su vez, los titulares de las tres instituciones (Juan Román Riquelme, Cristian Malaspina y Gonzalo Belloso) estarán presentes en el evento. Todos ellos serán recibidos por Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino.

En el mismo evento se presentará el trofeo para el ganador, que tendrá un nuevo diseño. La cita será el próximo jueves, a las 17, en el predio Lionel Andrés Messi.

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