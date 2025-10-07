De Rosario para Rosario: Nicki Nicole y Baglietto celebran el tricentenario ante una multitud

Miles de personas disfrutan del recital gratuito en el Monumento. Orquesta en vivo, emoción y artistas locales

Con entrada libre y gratuita, miles de rosarinos colmaron este lunes el Monumento a la Bandera para disfrutar del espectáculo “De Rosario para Rosario”, protagonizado por Nicki Nicole y Juan Carlos Baglietto , junto a la Orquesta Sinfónica Provincial dirigida por Nicolás Sorín.

El evento, organizado por la Municipalidad de Rosario y el g obierno de Santa Fe , está enmarcado en los festejos por el tricentenario de la ciudad.

A las 18 comenzó la jornada con presentaciones de artistas locales Delfina, Mica Racciatti, Sofi Gazzaniga y Mery San Dámaso . Miles de personas con vinchas de flores, carteles y ganas de celebrar seguían llegando a las inmediaciones del Monumento, que desde temprano estuvo repleto.

Se esperaba que Baglietto suba al escenario pasadas las 18.45 con un repertorio clásico del cancionero rosarino.

La más esperada, Nicki Nicole, iniciará su show alrededor de las 19.45, en un set preparado especialmente para esta celebración que une generaciones, estilos y sonidos de Rosario.

El operativo de tránsito incluye cortes desde las 14 en toda la zona del Monumento y un refuerzo especial de líneas de colectivo. Además, se montó una Feria Especial del Tricentenario, con más de 100 puestos de emprendedores y diseñadores locales.

El show podrá seguirse también a través de las redes sociales oficiales del municipio y del canal de YouTube de la Secretaría de Cultura.

Un gesto solidario con Rosario

Además de una celebración, este show busca también dejar una huella solidaria. En la previa y durante el evento, el público tendrá la posibilidad de realizar donaciones voluntarias a la Fundación del Hospital de Niños Víctor J. Vilela, contribuyendo así a fortalecer una institución emblemática que cuida de la salud y el futuro de las infancias de la ciudad.