La Capital | Política | Policía Federal

La Policía Federal trasladó a Machado a un lugar de detención para ser extraditado a EEUU

El empresario acusado de narcotráfico y fraude fue apresado en su casa de Viedma, donde cumplía prisión domiciliaria

7 de octubre 2025 · 19:48hs
La Policía Federal Argentina detuvo a Fred Machado para proceder a su extradición a Estados Unidos.

Foto: Archivo / La Capital.

La Policía Federal Argentina detuvo a Fred Machado para proceder a su extradición a Estados Unidos.

El empresario Federico "Fred" Machado fue detenido este martes por la Policía Federal Argentina (PFA) en su casa de Viedma, en el marco del operativo para hacer efectiva su extradición a Estados Unidos, donde debe ser juzgado por narcotráfico y fraude.

El operativo se concretó pocas horas después de que la Corte Suprema de la Nación dejara firme el pedido de la Justicia norteamericana.

El traslado de Machado

Efectivos de la Policía Federal ingresaron al domicilio del empresario, ubicado en el kilómetro 20 de la ruta provincial Nº1, que une Viedma con el balneario El Cóndor, para proceder a su arresto y posterior traslado al juzgado.

>>Leer más: El gobierno aprobó la extradición de Fred Machado tras el fallo de la Corte

La detención de Machado era inminente luego de que este martes el máximo tribunal del país rechazara los últimos recursos de su defensa y ratificara la decisión del Juzgado federal de Neuquén de conceder la extradición a Estados Unidos para que sea juzgado por cinco cargos, entre ellos asociación ilícita para poseer y distribuir cocaína.

La campaña de Espert

El empresario admitió haber financiado la campaña de José Luis Espert en 2019. Tras la renuncia del libertario a su candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, la Corte Suprema habilitó la extradición de Machado.

Por unanimidad, los magistrados Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti consideraron que el pedido de extradición formulado por la Justicia de EEUU se ajusta a las normas sobre cooperación internacional en materia judicial.

Previamente, en una entrevista, el ejecutivo habló sobre la asistencia económica a Espert en sus comienzos como político, cómo se conocieron, la relación con el excandidato y su vinculación con el narcotráfico.

Noticias relacionadas
Tras el escándalo, investigan a Espert por presunto lavado de dinero. 

Imputaron a José Luis Espert por presunto lavado de dinero

“El gobierno de Milei debe tomar nuevas decisiones”, enfatizó Pullaro.

Pullaro advirtió que el gobierno de Milei "está en otro registro"

Fred Machado fue detenido en Viedma.

El gobierno aprobó la extradición de Fred Machado tras el fallo de la Corte

El empresario Fred Machado habló por primera vez sobre la polémica con Espert.

La Corte Suprema habilitó la extradición de Fred Machado a Estados Unidos

Ver comentarios

Las más leídas

Hallan muerta a Daiana Mendieta, la joven  desaparecida desde el viernes

Hallan muerta a Daiana Mendieta, la joven  desaparecida desde el viernes

Newells está desamparado y se encamina al final de un ciclo en un estado alarmante

Newell's está desamparado y se encamina al final de un ciclo en un estado alarmante

El día que Rosario celebró 200 años: cómo fueron los festejos en la ciudad en 1925

El día que Rosario celebró 200 años: cómo fueron los festejos en la ciudad en 1925

Día Mundial del Pelado: para qué se celebra esta particular efeméride

Día Mundial del Pelado: para qué se celebra esta particular efeméride

Lo último

El tiempo en Rosario: miércoles con cielo despejado y máxima de 25 grados

El tiempo en Rosario: miércoles con cielo despejado y máxima de 25 grados

Selección argentina: a tan poco del Mundial, Scaloni remarca la importancia de los amistosos

Selección argentina: a tan poco del Mundial, Scaloni remarca la importancia de los amistosos

Nicki Nicole homenajeó a Los Palmeras en el Monumento a la Bandera

Nicki Nicole homenajeó a Los Palmeras en el Monumento a la Bandera

De Rosario para Rosario: Nicki Nicole y Baglietto cantaron ante 250 mil personas

Una multitud disfrutó del recital gratuito en el Monumento por el tricentenario. Orquesta en vivo, emoción y artistas locales
De Rosario para Rosario: Nicki Nicole y Baglietto cantaron ante 250 mil personas
Puente a Victoria: Milei prometió concesión sin plata pública, pero las obras las financiará el Estado
La Ciudad

Puente a Victoria: Milei prometió concesión sin plata pública, pero las obras las financiará el Estado

El futuro se degusta: Inteligencia Artificial y vino en el Planetario
La Ciudad

El futuro se degusta: Inteligencia Artificial y vino en el Planetario

Decathlon en Rosario: la Municipalidad rechazó versiones sobre trabas a su apertura
La Ciudad

Decathlon en Rosario: la Municipalidad rechazó versiones sobre trabas a su apertura

Un hombre cayó al río en la zona del Monumento a la Bandera y es buscado por Prefectura
La Ciudad

Un hombre cayó al río en la zona del Monumento a la Bandera y es buscado por Prefectura

Las sentidas palabras de Central para Miguel Russo y el aluvión de mensajes del pueblo canalla
Ovación

Las sentidas palabras de Central para Miguel Russo y el aluvión de mensajes del pueblo canalla

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Hallan muerta a Daiana Mendieta, la joven  desaparecida desde el viernes

Hallan muerta a Daiana Mendieta, la joven  desaparecida desde el viernes

Newells está desamparado y se encamina al final de un ciclo en un estado alarmante

Newell's está desamparado y se encamina al final de un ciclo en un estado alarmante

El día que Rosario celebró 200 años: cómo fueron los festejos en la ciudad en 1925

El día que Rosario celebró 200 años: cómo fueron los festejos en la ciudad en 1925

Día Mundial del Pelado: para qué se celebra esta particular efeméride

Día Mundial del Pelado: para qué se celebra esta particular efeméride

Las sentidas palabras de Central para Miguel Russo y el aluvión de mensajes del pueblo canalla

Las sentidas palabras de Central para Miguel Russo y el aluvión de mensajes del pueblo canalla

Ovación
Esfuerzo extra. Las enseñanzas de Jorge Griffa, un libro para niños con la historia de Newells

Por Rodolfo Parody
Ovación

"Esfuerzo extra. Las enseñanzas de Jorge Griffa", un libro para niños con la historia de Newell's

Esfuerzo extra. Las enseñanzas de Jorge Griffa, un libro para niños con la historia de Newells

"Esfuerzo extra. Las enseñanzas de Jorge Griffa", un libro para niños con la historia de Newell's

Newells: Cocoliso González evoluciona según lo esperado y podría llegar al partido contra Tigre

Newell's: Cocoliso González evoluciona según lo esperado y podría llegar al partido contra Tigre

Central y Newells conocerán el sábado al nuevo rival que tendrán en 2026 en la Liga Profesional

Central y Newell's conocerán el sábado al nuevo rival que tendrán en 2026 en la Liga Profesional

Policiales
Un triple crimen por error en Tablada llegó a juicio y terminó con la absolución del acusado
Policiales

Un triple crimen por error en Tablada llegó a juicio y terminó con la absolución del acusado

Hallan muerta a Daiana Mendieta, la joven  desaparecida desde el viernes

Hallan muerta a Daiana Mendieta, la joven  desaparecida desde el viernes

Franco Casco: a 11 años de su desaparición se arma el tribunal para la nueva sentencia

Franco Casco: a 11 años de su desaparición se arma el tribunal para la nueva sentencia

Dos ladrones asaltaron a una taxista en la zona norte

Dos ladrones asaltaron a una taxista en la zona norte

La Ciudad
El tiempo en Rosario: miércoles con cielo despejado y máxima de 25 grados
La Ciudad

El tiempo en Rosario: miércoles con cielo despejado y máxima de 25 grados

Nicki Nicole celebró el tricentenario: Ustedes son mi lugar, son mi casa

Nicki Nicole celebró el tricentenario: "Ustedes son mi lugar, son mi casa"

El futuro se degusta: Inteligencia Artificial y vino en el Planetario

El futuro se degusta: Inteligencia Artificial y vino en el Planetario

Volvimos a ser Rosario: emoción, música y orgullo en una noche histórica frente al Monumento

"Volvimos a ser Rosario": emoción, música y orgullo en una noche histórica frente al Monumento

Franco Casco: a 11 años de su desaparición se arma el tribunal para la nueva sentencia
Policiales

Franco Casco: a 11 años de su desaparición se arma el tribunal para la nueva sentencia

La Corte Suprema habilitó la extradición de Fred Machado a Estados Unidos
Política

La Corte Suprema habilitó la extradición de Fred Machado a Estados Unidos

Quién es El Loco David, el nuevo sospechoso por el triple femicidio de Florencio Varela
Información General

Quién es "El Loco David", el nuevo sospechoso por el triple femicidio de Florencio Varela

Día Mundial del Pelado: para qué se celebra esta particular efeméride
Zoom

Día Mundial del Pelado: para qué se celebra esta particular efeméride

Villa Carlos Paz: el fenómeno misterioso que se registra en el lago San Roque
Información General

Villa Carlos Paz: el fenómeno misterioso que se registra en el lago San Roque

Con el presupuesto de Milei, Santa Fe solo podrá hacer siete kilómetros de ruta
ECONOMÍA

Con el presupuesto de Milei, Santa Fe "solo podrá hacer siete kilómetros de ruta"

Nobel de Física 2025 a tres investigadores de mecánica cuántica macroscópica
Información General

Nobel de Física 2025 a tres investigadores de mecánica cuántica macroscópica

Días primaverales en Rosario, antesala de un fin de semana pasado por agua
La Ciudad

Días primaverales en Rosario, antesala de un fin de semana pasado por agua

Un motociclista falleció en la ruta nacional A012 por el choque con un camión
La Región

Un motociclista falleció en la ruta nacional A012 por el choque con un camión

Condenado como jefe de una violenta banda desde la cárcel, ya tiene imputaciones por otra nueva
POLICIALES

Condenado como jefe de una violenta banda desde la cárcel, ya tiene imputaciones por otra nueva

En el Día de Rosario, Javkin presenta la ordenanza de declaración de autonomía
La Ciudad

En el Día de Rosario, Javkin presenta la ordenanza de declaración de autonomía

Triunfo de Central ante River: la prensa porteña amplificó el llanto de Gallardo y sólo Cingolani lo cruzó con dureza
Ovación

Triunfo de Central ante River: la prensa porteña amplificó el "llanto" de Gallardo y sólo Cingolani lo cruzó con dureza

Cocoliso González y el presente de Newells: Uno entra a la cancha con esa vergüenza

Por Hernán Cabrera
Ovación

Cocoliso González y el presente de Newell's: "Uno entra a la cancha con esa vergüenza"

Guillermo Ferretti, periodista distinguido de la ciudad: un acto de estricta justicia

Por Gustavo Conti
Ovación

Guillermo Ferretti, periodista distinguido de la ciudad: un acto de estricta justicia

Detuvieron a dos sospechosos y recuperaron indumentaria robada a una importante firma rosarina
Policiales

Detuvieron a dos sospechosos y recuperaron indumentaria robada a una importante firma rosarina

El tiempo en Rosario: martes con cielo despejado y temperaturas primaverales
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes con cielo despejado y temperaturas primaverales

Granadero Baigorria: piden 12 años de prisión para un joven por el crimen de una mujer en un robo
Policiales

Granadero Baigorria: piden 12 años de prisión para un joven por el crimen de una mujer en un robo

Festejos del Tricentenario de Rosario: ya está listo el escenario para el show de Baglietto y Nicki Nicole
La Ciudad

Festejos del Tricentenario de Rosario: ya está listo el escenario para el show de Baglietto y Nicki Nicole

Imputados y presos los policías acusados por el robo de $19 millones a un comerciante de Baigorria
Policiales

Imputados y presos los policías acusados por el robo de $19 millones a un comerciante de Baigorria

Santa Fe negocia con una lowcost para conectar el aeropuerto de Rosario con Chile
La Ciudad

Santa Fe negocia con una lowcost para conectar el aeropuerto de Rosario con Chile