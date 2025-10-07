La Policía Federal trasladó a Machado a un lugar de detención para ser extraditado a EEUU

El empresario acusado de narcotráfico y fraude fue apresado en su casa de Viedma, donde cumplía prisión domiciliaria

La Policía Federal Argentina detuvo a Fred Machado para proceder a su extradición a Estados Unidos.

El empresario Federico "Fred" Machado fue detenido este martes por la Policía Federal Argentina (PFA) en su casa de Viedma, en el marco del operativo para hacer efectiva su extradición a Estados Unidos , donde debe ser juzgado por narcotráfico y fraude.

El operativo se concretó pocas horas después de que la Corte Suprema de la Nación dejara firme el pedido de la Justicia norteamericana .

Efectivos de la Policía Federal ingresaron al domicilio del empresario, ubicado en el kilómetro 20 de la ruta provincial Nº1, que une Viedma con el balneario El Cóndor, para proceder a su arresto y posterior traslado al juzgado .

La detención de Machado era inminente luego de que este martes el máximo tribunal del país rechazara los últimos recursos de su defensa y ratificara la decisión del Juzgado federal de Neuquén de conceder la extradición a Estados Unidos para que sea juzgado por cinco cargos, entre ellos asociación ilícita para poseer y distribuir cocaína.

La campaña de Espert

El empresario admitió haber financiado la campaña de José Luis Espert en 2019. Tras la renuncia del libertario a su candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, la Corte Suprema habilitó la extradición de Machado.

Por unanimidad, los magistrados Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti consideraron que el pedido de extradición formulado por la Justicia de EEUU se ajusta a las normas sobre cooperación internacional en materia judicial.

Previamente, en una entrevista, el ejecutivo habló sobre la asistencia económica a Espert en sus comienzos como político, cómo se conocieron, la relación con el excandidato y su vinculación con el narcotráfico.