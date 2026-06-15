La Capital | Ovación | Uruguay

Uruguay y España se dieron cuenta rápido de que los favoritismos sirven de poco

España empató en primer turno con el debutante Cabo Verde y Uruguay debió esforzarse al máximo para sacarle un 1 a 1 a Arabia Saudita

15 de junio 2026 · 22:08hs
Google Seguir a La Capital en Google
Uruguay lo empató. Maximiliano Araújo

Uruguay lo empató. Maximiliano Araújo, a diez del final anotó el tanto para la Celeste ante Arabia Saudita.    
España no pudo. Yamil Yamal maniobra ante la férrea defensa de Cabo Verde.

España no pudo. Yamil Yamal maniobra ante la férrea defensa de Cabo Verde.

No hubo ninguna duda de que el arquero de Cabo Verde, Vozinha, y el de Arabia Saudita, Mohammed Al-Owais, fueron los grandes responsables de arruinar todos los pronósticos. España y Uruguay hicieron todo, excepto más goles que el adversario. Y así terminaron 0 a 0 y 1 a 1 en sus debuts, que los dejaron preocupados.

En primer turno España fue y fue, pero se encontró con una muralla. Del arquero, claro, pero también de un sistema defensivo que les cerró todos los caminos al campeón de la Eurocopa. Y luego el equipo de Marcelo Bielsa también asumió el protagonismo pero, a diferencia de Cabo Verde que fue poco ambicioso, se encontró con un equipo saudí que ya le tomó el gustito a los mundiales y lo sorprendió.

Cabo Verde, una muralla en defensa

Lo que más valió de Cabo Verde fue que se defendió casi sin cometer faltas. Y en el último instante hasta casi le gana a España con un cabezazo de pique al suelo que encontró al arquero español en el lugar justo.

Hubiera sido demasiado, claro. Pero a España le costó crear situaciones de real peligro. Casi siempre intentó perforar con Cucurella por izquierda y fue lento en los traslados, algo que no cambió demasiado con el esperado ingreso del juvenil Lamine Yamal.

El crack de Barcelona llegó recuperado con lo justo de una lesión muscular y aunque mostró gambeta recostado por derecha, de a poco los defensores africanos le fueron tomando la mano y al final no pudo pesar como se esperaba para encontrar el desequilibrio.

>>Leer más: El hermano de un jugador de Uruguay acusó al Loco Bielsa de provocar una lesión

Y cuando la pelota llegó al arco ahí apareció Vozinha para agigantar su figura. Fue 0 a 0 al cabo y el único consuelo español llegaría luego, con el empate del otro candidato del grupo, Uruguay, ante una más que entusiasta Arabia Saudita.

Hasta el empate le alcanzó a Uruguay

Sobre todo por lo hecho en el segundo tiempo, en el terreno de los merecimientos sin dudas que Uruguay estuvo más cerca de ganar como España antes. Pero los saudíes no se fueron a defender sino que atacaron y llegaron a marcar bien la diferencia en el primer tiempo, cuando Abdulelah Al-Amri capturó el rebote que dio el arquero de Estudiantes de La Plata, Fernando Muslera, tras un gran cabezazo por un córner desde la derecha y abrió la cuenta a los 41 minutos.

Uruguay había sido un manojo de nervios con mucha ansiedad, pero en el complemento a la intensidad que le puso también le aportó inteligencia para no desesperarse hasta abrir los espacios.

Que llegó cuando Maximiliano Araujo entró solo por izquierda tras un rebote que dio Mohammed Al-Owais y lo venció al fin.

Por entonces Arabia Saudita se había quedado sin nafta pese a sus intenciones de contragolpear y Uruguay lo llenó de córners pero no pudo doblegarlo. Pasó la primera fecha y todo está igual. Nadie lo hubiera pronosticado.

Noticias relacionadas
El cuerpo técnico comandado por Marcelo Loco Bielsa saben que el defensor no llegaría en óptimas condiciones.

El hermano de un jugador de Uruguay acusó al Loco Bielsa de provocar una lesión

Francisco Cerúndolo pasó de ronda en Qeens y se acordó de Leo Messi.

El particular homenaje a Messi de un tenista argentino después de ganar en Londres

Cristiano Ronaldo no pudo conducir a una Portugal que no pudo sumar de a tres en su debut en el Mundial

Mundial 2026: a Portugal le costó el debut y tuvo un arranque con pocas luces

Festejo descontrolado de las chicas de Jockey Club tras imponerse en el campeonato organizado por la Asociación Rosarina de Tenis.

Tenis: Jockey Club volvió a lo más alto del podio en el Interclubes de la ART

Ver comentarios

Las más leídas

Alerta nacional por el robo de una cápsula radiactiva de un centro médico de Rosario

Alerta nacional por el robo de una cápsula radiactiva de un centro médico de Rosario

Un llamativo olor inunda parte de Rosario y la respuesta se esconde en un árbol

Un llamativo olor inunda parte de Rosario y la respuesta se esconde en un árbol

Cayó el Narigón Vázquez, prófugo investigado por el crimen de Pillín

Cayó el Narigón Vázquez, prófugo investigado por el crimen de Pillín

La Justicia podría revocar el arresto domiciliario de Cristina Kirchner

La Justicia podría revocar el arresto domiciliario de Cristina Kirchner

Lo último

El particular homenaje a Messi de un tenista argentino después de ganar en Londres

El particular homenaje a Messi de un tenista argentino después de ganar en Londres

El FAE impulsa programas que fortalecen la educación pública rosarina

El FAE impulsa programas que fortalecen la educación pública rosarina

Mundial 2026: a Portugal le costó el debut y tuvo un arranque con pocas luces

Mundial 2026: a Portugal le costó el debut y tuvo un arranque con pocas luces

Una familia rosarina necesitó más de un millón y medio de pesos en mayo para no ser pobre

Las verduras y hortalizas lideraron el alza con un incremento del 21,5%. En un año, la canasta elaborada por la Usina de Datos de la UNR acumuló una suba del 41,3%
Una familia rosarina necesitó más de un millón y medio de pesos en mayo para no ser pobre
Sin reproches ni leña al fuego, Pullaro espera a Milei en el Monumento

Por Facundo Borrego
Política

Sin reproches ni leña al fuego, Pullaro espera a Milei en el Monumento

Pullaro y Javkin inauguraron las obras del Monumento: Teníamos que terminarlo nosotros
La Ciudad

Pullaro y Javkin inauguraron las obras del Monumento: "Teníamos que terminarlo nosotros"

Nueva convocatoria del peronismo de Santa Fe para salir de la zona de crisis

Por Javier Felcaro
Política

Nueva convocatoria del peronismo de Santa Fe para salir de la zona de crisis

Bajo riesgo biológico: dan más detalles sobre la cápsula radiactiva desaparecida en Rosario
la ciudad

"Bajo riesgo biológico": dan más detalles sobre la cápsula radiactiva desaparecida en Rosario

Alerta nacional por el robo de una cápsula radiactiva de un centro médico de Rosario
La Ciudad

Alerta nacional por el robo de una cápsula radiactiva de un centro médico de Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Alerta nacional por el robo de una cápsula radiactiva de un centro médico de Rosario

Alerta nacional por el robo de una cápsula radiactiva de un centro médico de Rosario

Un llamativo olor inunda parte de Rosario y la respuesta se esconde en un árbol

Un llamativo olor inunda parte de Rosario y la respuesta se esconde en un árbol

Cayó el Narigón Vázquez, prófugo investigado por el crimen de Pillín

Cayó el Narigón Vázquez, prófugo investigado por el crimen de Pillín

La Justicia podría revocar el arresto domiciliario de Cristina Kirchner

La Justicia podría revocar el arresto domiciliario de Cristina Kirchner

Falleció un motociclista luego de un choque con un colectivo sobre bulevar Oroño

Falleció un motociclista luego de un choque con un colectivo sobre bulevar Oroño

Ovación
Mundial 2026: a Portugal le costó el debut y tuvo un arranque con pocas luces
Mundial 2026

Mundial 2026: a Portugal le costó el debut y tuvo un arranque con pocas luces

Mundial 2026: a Portugal le costó el debut y tuvo un arranque con pocas luces

Mundial 2026: a Portugal le costó el debut y tuvo un arranque con pocas luces

Tenis: Jockey Club volvió a lo más alto del podio en el Interclubes de la ART

Tenis: Jockey Club volvió a lo más alto del podio en el Interclubes de la ART

El técnico de Argelia habló sobre la actuación de Messi en la goleada Argentina: Fue una lección de fútbol

El técnico de Argelia habló sobre la actuación de Messi en la goleada Argentina: "Fue una lección de fútbol"

Policiales
Quedó preso un policía por presunto abuso de sus siete sobrinos durante 20 años
Policiales

Quedó preso un policía por presunto abuso de sus siete sobrinos durante 20 años

Ofrecen recompensa: quién es el prófugo que lidera la banda apuntada por el crimen del policía

Ofrecen recompensa: quién es el prófugo que lidera la banda apuntada por el crimen del policía

Tras ser capturado, el Narigón Vázquez quedó aislado en la cárcel de Piñero

Tras ser capturado, el Narigón Vázquez quedó aislado en la cárcel de Piñero

Crimen del policía federal: millonaria recompensa de Nación a quien aporte datos de un prófugo

Crimen del policía federal: millonaria recompensa de Nación a quien aporte datos de un prófugo

La Ciudad
El FAE impulsa programas que fortalecen la educación pública rosarina
La Ciudad

El FAE impulsa programas que fortalecen la educación pública rosarina

Bajo riesgo biológico: dan más detalles sobre la cápsula radiactiva desaparecida en Rosario

"Bajo riesgo biológico": dan más detalles sobre la cápsula radiactiva desaparecida en Rosario

Día histórico: el gobernador Pullaro dejó inaugurada la restauración del Monumento a la Bandera

Día histórico: el gobernador Pullaro dejó inaugurada la restauración del Monumento a la Bandera

Pullaro y Javkin inauguraron las obras del Monumento: Teníamos que terminarlo nosotros

Pullaro y Javkin inauguraron las obras del Monumento: "Teníamos que terminarlo nosotros"

Yo soy policía y hago lo que quiero: diez agentes presos por prender fuego a detenido

Por Martín Stoianovich
Policiales

"Yo soy policía y hago lo que quiero": diez agentes presos por prender fuego a detenido

La Justicia podría revocar el arresto domiciliario de Cristina Kirchner
Política

La Justicia podría revocar el arresto domiciliario de Cristina Kirchner

Cayó el Narigón Vázquez, prófugo investigado por el crimen de Pillín
Policiales

Cayó el Narigón Vázquez, prófugo investigado por el crimen de Pillín

En medio de la polémica, se espera que Adorni esté en Rosario para el 20 de junio
La Ciudad

En medio de la polémica, se espera que Adorni esté en Rosario para el 20 de junio

Caso de abuso: Educación interviene el jardín y planea reemplazar al personal
La Ciudad

Caso de abuso: Educación interviene el jardín y planea reemplazar al personal

Aapresid vuelve a Rosario con más auditorios, más tecnología y más negocios
Economía

Aapresid vuelve a Rosario con más auditorios, más tecnología y más negocios

Paritaria en la Bancaria: el sueldo inicial supera los 2,3 millones de pesos
Economía

Paritaria en la Bancaria: el sueldo inicial supera los 2,3 millones de pesos

Tres días después de criticar a Putin, un artista ruso fue asesinado a tiros en Polonia
El Mundo

Tres días después de criticar a Putin, un artista ruso fue asesinado a tiros en Polonia

El consumo no se recupera: registró una caída interanual del 2,2 % en mayo
Economía

El consumo no se recupera: registró una caída interanual del 2,2 % en mayo

Con aval del Banco Mundial, la Argentina busca acceso al crédito internacional
Economía

Con aval del Banco Mundial, la Argentina busca acceso al crédito internacional

Clausuran un after en pleno centro que funcionaba sin habilitación
La Ciudad

Clausuran un after en pleno centro que funcionaba sin habilitación

La Policía Federal secuestró 2.200 álbumes del Mundial Fifa de contrabando en Caba
Policiales

La Policía Federal secuestró 2.200 álbumes del Mundial Fifa de contrabando en Caba

La actividad metalúrgica cayó 5,1% en mayo y opera con capacidad ociosa récord
Economía

La actividad metalúrgica cayó 5,1% en mayo y opera con capacidad ociosa récord

Senado: LLA busca frenar la sesión del jueves para evitar la interpelación a Adorni
Política

Senado: LLA busca frenar la sesión del jueves para evitar la interpelación a Adorni

Referente de Kicillof contra Cristina Kirchner: Jode bastante las pelotas
Política

Referente de Kicillof contra Cristina Kirchner: "Jode bastante las pelotas"

El adolescente imputado de matar a su madre policía tendría un cómplice
Policiales

El adolescente imputado de matar a su madre policía tendría un cómplice

Detienen a dos vendedores de cocaína en un patrullaje por la zona oeste
Policiales

Detienen a dos vendedores de cocaína en un patrullaje por la zona oeste

UGR aborda integralmente el vínculo de los alumnos con el entorno digital
La Ciudad

UGR aborda integralmente el vínculo de los alumnos con el entorno digital

Encontraron el cuerpo de un hombre de Arequito que estaba desaparecido
Policiales

Encontraron el cuerpo de un hombre de Arequito que estaba desaparecido

Día de la Bandera: a qué hora arranca el show de Abel Pintos
La Ciudad

Día de la Bandera: a qué hora arranca el show de Abel Pintos