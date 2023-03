Central va a Junín con un objetivo: hacer punta en el torneo

Si Central gana en Junín, regresará a Rosario como líder del torneo, en soledad, al menos hasta que Lanús juegue con River el sábado por la tarde. Eso solo ya es un incentivo tremendamente importante como para darle al choque de esta noche frente a Sarmiento algo más de trascendencia, una pizca más de pimienta. Se descuenta que el equipo de Miguel Angel Russo lo hubiese tomado de esa forma incluso en otras circunstancias, no tan favorables, pero el escenario que tiene por delante Central no deja de ser una tentación. Claro, para que eso se dé será necesario que el canalla patee el tablero en lo que tiene que ver con su comportamiento jugando como visitante, donde en este torneo no le fue bien. Lo cierto es que el canalla está frente a una chance inmejorable de ponerle un poquito más de brillo a este sobrio arranque de torneo. Será ante un aguerrido Sarmiento, pero debe al menos intentar la escalada a la cima.