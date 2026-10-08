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Central: un cambio obligado y la gran posibilidad de algún retoque más por parte de Almirón

El DT canalla no tendrá al lesionado Duarte y Campaz, tras su regreso de la selección, es la primera opción. Pizarro también recuperaría la titularidad

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

8 de octubre 2026 · 15:08hs
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Jorge Almirón hará cambios y espera que Central mejore su funcionamiento

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Jorge Almirón hará cambios y espera que Central mejore su funcionamiento, en otro partido clave.

Frente a un partido a todo o nada en la pelea por la tabla anual, en Central se esperan cambios. Está la obligación del técnico Jorge Almirón de meter mano en el equipo, pero se esperan algunas variantes más, sobre todo tras los regresos de Jaminton Campaz y Vicente PIzarro.

En Arroyito tienen muy en claro que la del domingo habrá una cita impostergable con el triunfo. Es que de no lograrlo, la diferencia con Independiente Rivadavia (líder con 52 puntos) se tornará prácticamente irremontable.

Por eso, Almirón está frente a la necesidad de poner lo mejor que tiene a disposición, sabiendo que no podrá contar con el lesionado Gaspar Duarte, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en el encuentro frente a Banfield.

Campaz y Pizarro, a disposición

A quienes sí tendrá a disposición nuevamente es al colombiano Jaminton Campaz y al chileno Vicente Pizarro, quienes vienen de participar con sus respectivos seleccionados. Jugaron sus últimos partidos el martes por la noche y este jueves se reincorporaron a los trabajos en el Canalla.

Justamente el Bicho Campaz asoma como el candidato natural para ir en lugar de Duarte. Dependerá de cómo lo vea Almirón desde lo físico, pero su participación en la fecha Fifa fue con apenas 79 minutos en los tres partidos.

>>Leer más: Central tras el título: el pie que se equivocó de pedal y en lugar de acelerar, frenó

Jaminton Campaz regresó de su participación con la selección de Colombia. Se espera que sea titular.

Jaminton Campaz regresó de su participación con la selección de Colombia. Se espera que sea titular.

Es cierto, Duarte actuó en los dos últimos partidos por la banda derecha, pero allí el comodín sería Giovanni Cantizano, quien se mantendría entre los once, más teniendo en cuenta que fue el autor del gol del empate contra Banfield.

Julián Fernández es otro de los candidatos a meterse en el equipo, pero Campaz siempre fue titular y debiera ocurrir algún imprevisto para que el DT se incline por otro futbolista en lugar de él.

Un jugador de Almirón

En lo que respecta a Pizarro, no parece haber dudas de que si está en óptimas condiciones físicas recuperará su lugar en el equipo. Para Almirón siempre fue una fija y no habría nada que rompa ese pensamiento.

Encima, el rendimiento de Federico Navarro, su reemplazante en los encuentros contra Estudiantes y Banfield, no fue el mejor. En Santiago del Estero tuvo un partido con altibajos, pero en el Florencio Sola fue uno más en medio del desconcierto generalizado.

Vicente Pizarro recuperaría su lugar en el anillo central. Iría en lugar de Federico Navarro.

Vicente Pizarro recuperaría su lugar en el anillo central. Iría en lugar de Federico Navarro.

Podría haber algún cambio más, en el puesto de lateral por izquierda, pero para eso Almirón debe saber qué sucederá con Agustín Sández. No actuó ante Banfield porque fue suspendido de manera provisoria, pero debe expedirse el tribunal de disciplina de la AFA. No obstante, la sensación es que tendrá que cumplir al menos una o dos fechas más. Si eso sucede, habrá lugar otra vez para Alexis Soto.

El probable de Central

De esta forma, el probable de Central para recibir el domingo a Independiente Rivadavia sería con: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila y Alexis Soto; Franco Ibarra y Vicente Pizarro; Giovanni Cantizano, Ángel Di María y Jaminton Campaz; Enzo Copetti.

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