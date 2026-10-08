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Un año sin Miguel, el técnico que dejó una huella en Central

Este 8 de octubre se cumple el primer aniversario del fallecimiento de Russo, el entrenador que se ganó el respeto de todos en el mundo del fútbol

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

8 de octubre 2026 · 16:08hs
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Miguel Ángel Russo dejó una huella en todos los clubes en los que dirigió. Y en los que no

Marcelo Bustamante / La Capital

Miguel Ángel Russo dejó una huella en todos los clubes en los que dirigió. Y en los que no, se ganó el respeto.

Para Central y muchos otros clubes, el 8 de octubre no es un día más. En realidad desde hace un año esta fecha pasó a ser especial para todo el fútbol argentino. Se cumple un año del fallecimiento de Miguel Ángel Russo.

Hace exactamente un año el mundo del fútbol entró en shock por una noticia que todos sabían que tarde o temprano iba a llegar, pero que nadie quería que llegara. Alrededor de las 19 de ese 8 de octubre de 2025 se hizo oficial la muerte del entrenador que tan buenos recuerdos dejó en los clubes por los que pasó.

Central sin dudas fue uno de los más afectados. Porque hablar de Miguel Ángel Russo es hacer referencia de manera inexorable a Central, con esos cinco pasos que tuvo por Arroyito como entrenador, poniendo el lomo incluso en momentos muy complicados.

Un broche de oro a su carrera en Central

Casi en el final de sus carrera, la vida le puso un broche de oro a esa relación que Russo tejió con Central y viceversa, con la obtención de la Copa de la Liga 2023, en Santiago del Estero, frente a Platense.

>>Leer más: El mensaje de Lionel Messi tras la muerte de Miguel Ángel Russo

Por eso desde muy temprano este jueves los mensajes recordando a Russo inundaron las redes sociales. Lo hicieron básicamente los hinchas de Central, de Boca, de Estudiantes, de Lanús, de Vélez, algunos de los clubes en los que dirigió en Argentina.

"Todo se cura con amor"

Russo venía lidiando hacía varios años con una enfermedad que siempre puso a prueba su temple y su personalidad. Se recuerda, por ejemplo, aquella conferencia de prensa en Millonarios de Colombia, en la que tiró una frase que quedó en la memoria de todos: “Todo se cura con amor”.

Hincas de Central y Boca se unieron en el abrazo en el velatorio de Miguel Ángel Russo en la Bombonera.

Hincas de Central y Boca se unieron en el abrazo en el velatorio de Miguel Ángel Russo en la Bombonera.

Después de eso metió su último período en Arroyito en el que, se insiste, se sacó las ganas de ser campeón con el Central al que siempre estuvo predispuesto para darle una mano, por más complejo que fuera el momento.

>>Leer más: En Central siempre recordarán a ese Miguel Ángel Russo obrero dispuesto a construir

Lo cierto es que ese 8 de octubre de 2025, tras conocerse la noticia, el mundo del fútbol entró en luto. Todavía era técnico de Boca y por eso el club de la Ribera puso a disposición la Bombonera para que todos pudieran darle el último adiós.

Ángel Di María fue uno más en ese plantel de Central que fue hasta la Bombonera para darle el último adiós a Miguel Ángel Russo.

Ángel Di María fue uno más en ese plantel de Central que fue hasta la Bombonera para darle el último adiós a Miguel Ángel Russo.

Fue una jornada larga, tensa, con miles de hinchas, de todos los clubes habidos y por haber, que se acercaron hasta a La Boca para despedir a Miguel. Como tantos otros, el plantel completo de Central viajó a la Bombonera.

El mundo del fútbol lo recuerda con cariño, pero sobre todo con el respeto que supo ganarse. Un año sin Miguel.

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