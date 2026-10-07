Allanamientos por lavado en Rosario: cayó un financista y requisaron la celda del broker Andrés Lux

La Justicia investiga una trama vinculada al empresario preso por estafas. Hubo operativos en seis domicilios, una financiera, un estudio contable, una escribanía y la cárcel. Secuestraron máquinas para minar bitcoin, contadoras de billetes, dinero y autos.

Los fiscales Ignacio Falconi y Federico Reynares Solari, del Área de Casos Complejos de la Justicia Federal, y el juez Eduardo Rodrígues Da Cruz ordenaron una serie de allanamientos en Rosario en el marco de una investigación por lavado de activos .

Los procedimientos se realizaron en inmuebles vinculados a Andrés Lux, financista y desarrollador inmobiliario que está detenido en la Unidad Penitenciaria Nº 12 por una causa por estafas. Los operativos alcanzaron domicilios de Corrientes al 600 y al 2100, Santa Fe al 1300, Pellegrini al 3500, Amenábar al 3400 y Rondeau al 1000, además de la propia cárcel ubicada en la zona sudoeste de la ciudad.

Los allanamientos estuvieron a cargo de la División Operativa de Investigaciones Especiales de Rosario de la Policía Federal. Durante el operativo fue detenido otro financista y se requisó la celda de Lux. También hubo procedimientos en un estudio contable y en una escribanía vinculados a la investigación.

En diciembre de 2024 una investigación por fraude inmobiliario derivó en una orden de prisión preventiva por 90 días para Andrés Lux, que fue prorrogada en distintas instancias judiciales. El empresario fue denunciado por estafas en Rosario y es una de las tres personas imputadas en relación a una serie de cinco casos diferentes registrados en la última década.

En este caso la causa era de jurisdicción de la Justicia provincial y la fiscal María Teresa Granato investigo un plan fraudulento para generar inversiones por cientos de miles de dólares por parte de las presuntas víctimas. A la hora de cobrar, algunas aceptaban nuevas propuestas con la promesa de un mayor rédito económico u otras propiedades. El brooker fue detenido el 22 de noviembre de 2024 en ocho allanamientos de la Policía de Investigaciones.

En las estafas la Fiscalía Regional de Rosario fue receptora de una denuncia realizada en noviembre de 2023. Sin embargo, el expediente incluye antecedentes que se remontan hasta 2016 en un caso cuyo perjuicio económico total ronda los 88.000 dólares. La saga de maniobras fraudulentas más antiguas partió de la compra de un monoambiente dentro de un fideicomiso al costo en 3 de Febrero al 700. Andrés Raúl Lux le ofreció a su cliente una renta mensual en moneda estadounidense y dos años después le propuso reorientar la inversión hacia otro proyecto en construcción.

Leer más. Estafas en Rosario: el broker inmobiliario Andrés Lux pasará 90 días en prisión preventiva

La teoría de la Fiscalía indica que el brooker inmobiliario no es el único responsable de las pérdidas de los inversores. Su padre fue imputado como partícipe secundario de la estafa en la compra de departamentos sobre Vera Mujica al 700. El apoderado de ese fideicomiso era Nicastro, uno de sus sociaos, identificado con un mayor grado de responsabilidad en ese delito. Los cómplices también figuran bajo sospecha como coautores de desbaratamiento de derechos acordados. En este caso se destaca el uso de escrituras privadas para la venta de dos departamentos ubicados en Avellaneda al 100 bis. Los investigadores afirman que la oferta fue hecha a sabiendas de que no iban a entregar las propiedades ni podían hacer la operación por canales legales.

Según fuentes judiciales, el empresario manejaba boletos de compraventa reservas y contratos de locación con el membrete de su firma en las oficinas de Moreno al 800. El paraguas legal se lo brindaba su sociedad con un profesional habilitado, pero éste nunca participó en los trámites y negocios.

Leer más. Intervienen Vorterix Rosario por presunto lavado de activos vinculados al narco Brian Bilbao

Lavado y cómplices

En el caso de los nuevos allanamientos la causa derivó en una investigación de lavado de activos. Los fiscales Falconi y Reynares Solari encontraron en distintos documentos que Lux se fondeaba en una financiera que estaba próxima a la suya en Santa Fe al 1300. Es por ese motivo que fue aprehendido el que manejaba esa “cueva”, ya que está sospechado de haber participado en operaciones de lavado.

En los distintos domicilios se secuestraron: siete máquinas para minar bitcoin, máquinas para contar billetes, computadoras, discos sólidos, discos duros, pendrives, dinero en efectivo, celulares, dos autos –un C3 y un Corolla– y otra documentación. Por otro laso en la Unidad Penitenciaria Nº 12 se allanó la celda donde está alojado Lux.