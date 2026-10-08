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La Fifa condenó a Newell's a pagarle a Boston River por el pase de un volante uruguayo

La federación falló en contra de la Lepra en el reclamo que realizó la entidad uruguaya por el pase de Martín Fernández Figueira, quien llegó al Parque en junio de 2025 a cambio de 1,2 millón de dólares

Luis Castro

Por Luis Castro

8 de octubre 2026 · 14:11hs
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El uruguayo Martín Fernández Figueira

El uruguayo Martín Fernández Figueira, quien actualmente está en México.

La cámara del estatuto del jugador de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (Fifa) condenó a Newell's a pagarle al club Boston River de Uruguay por deudas en el pase del mediocampista uruguayo Martín Fernández Figueira. El monto a hacer frente supera los 350.000 dólares y se suma a las complicaciones económicas que viene padeciendo la dirigencia del Parque de la Independencia.

La federación rechazó que la falta de factura y las dificultades financieras por las que atraviesa la entidad Leprosa justificaran el incumplimiento del pago del futbolista que llegó a la Lepra en junio de 2025.

De acuerdo a la información brindada por el abogado especialista en derecho deportivo, Marcelo Andres Bee Sellares, Newell's tendrá que hacer frente al pago de 300.000 dólares de capital, 30.000 de penalidad, 12% anual de intereses desde el 17/02/2026 y 25.000 de costas.

>>Leer más: Llegó a Newell's hace un año, jugó apenas cinco partidos y ahora seguirá su carrera en México

El uruguayo llegó en junio de 2025

La llegada del futbolista, bajo la conducción de la dirigencia encabezada por Ignacio Astore, se dio a mediados de 2025 tras un acuerdo de transferencia establecido en USD 1,2 millón por el ochenta por ciento de los derechos económicos del jugador. Si bien la entidad del Parque se comprometió a hacer una importante inversión por el volante, apenas jugó un puñado de partidos (cinco) y no alcanzó a marcar goles. Después, ante la falta de rodaje, fue cedido a préstamo en 2026 a Albacete (España) tras no estar dentro de los planes de la dupla Orsi-Gómez.

Tras su regreso al Parque y al no ser tenido en cuenta por Frank Darío Kudelka, el volante acordó su llegada a Atlante FC (México) a cambio de cerca de 310.000 dólares, conservando la Lepra un 10% de sus derechos económicos.

>>Leer más: El argentino que quiso ser jugador de fútbol e hizo historia ganando un Super Bowl

Fernández Figueira se formó en Liverpool de Uruguay. Luego pasó a Boston River y de allí a Gimnasia. Desde allí llegó a Newell's en junio de 2025 con Cristian Fabbiani como DT.

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