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Investigan la muerte de una mujer de 58 años en su casa de Capitán Bermúdez

La familia de Roxana Villarreal hizo la denuncia este martes a la noche, cuando hallaron su cuerpo sin signos vitales en una habitación

7 de octubre 2026 · 08:05hs
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La investigación sobre la muerte comenzó en 9 de Julio al 500.

Foto: Google Street View.

La investigación sobre la muerte comenzó en 9 de Julio al 500.

La Policía de Santa Fe abrió este martes una investigación sobre muerte dudosa en el cordón industrial. Una mujer de 58 años falleció en Capitán Bermúdez y las autoridades esperaban el resultado de las primeras medidas para determinar si se trató de un asesinato.

El deceso de Roxana Andrea Villarreal se confirmó a la noche por una denuncia desde una vivienda ubicada en 9 de Julio al 500. Luego de la inspección del inmueble, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) ordenó el traslado del cuerpo a Rosario para realizar la autopsia.

En primera instancia, los médicos no pudieron determinar la causa de la muerte en el domicilio. Frente a esta situación, las fuerzas de seguridad provinciales evitaron descartar la hipótesis de homicidio a la espera de los resultados del examen forense.

¿Qué se sabe sobre la mujer fallecida en Capitán Bermúdez?

La investigación comenzó por un llamado al 911 desde una casa ubicada a metros de la avenida Manuel Belgrano, en inmediaciones del barrio Copello. Agentes de la comisaría 2ª de la Unidad Regional XVII corroboraron entonces que la persona que vivía allí había muerto.

Un familiar de Villarreal comentó entonces que no había podido comunicarse con ella en las últimas horas. Ante esta situación, decidió ingresar y la encontró sin vida en uno de los dormitorios del inmueble.

>> Leer más: Capitán Bermúdez: un hombre de 33 años quedó detenido por tener en cautiverio a una adolescente

Después de la denuncia, la Policía de Investigaciones (PDI) fue a inspeccionar el domicilio. La Fiscalía de San Lorenzo se hizo cargo de continuar con la pesquisa y el cadáver fue trasladado al Instituto Médico Legal (IML) de Rosario.

De acuerdo a fuentes vinculadas con el procedimiento, los agentes detectaron que la mujer tenía un golpe en la cara, aunque no parecía una lesión con la magnitud suficiente como para determinar la causa del fallecimiento. El operativo concluyó sin arrestos ni sospechosos identificados en torno al episodio.

Autopsia bajo protocolo de femicidio

Fuentes del MPA confirmaron que la policía halló el cadáver a las 20.50 de este martes. El fiscal Aquiles Balbis solicitó una autopsia bajo protocolo de femicidio en Rosario, aunque en primera instancias no había evidencia compatible con este tipo de asesinato.

Los médicos notaron signos hemáticos en la piel de Villarreal, pero no hallaron lesiones compatibles con cortes u otras agresiones para matarla. Por otra parte, los investigadores constataron que en la casa no faltaban objetos de valor u otros elementos personales de la mujer.

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