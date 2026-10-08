El Colegio de Abogados de Rosario realizará una jornada sobre la auditoría de gestión del MPA La actividad se desarrollará este martes 13 de octubre con modalidad presencial y virtual. Especialistas abordarán los ejes para fortalecer la estructura institucional del Ministerio Público de la Acusación. 8 de octubre 2026 · 16:04hs

El Instituto de Derecho Procesal Penal del Colegio de Abogados de Rosario organiza una jornada de análisis y debate titulada “Auditoría de Gestión del MPA: Prevención e Investigación. Ejes para el fortalecimiento de la estructura institucional”, que se realizará el próximo martes 13 de octubre, a las 19.30.

El encuentro contará con las exposiciones de Liza Feldman, Camila Castoldi, Federico Barenboim y Ernesto Ducasse, mientras que la coordinación estará a cargo de Sebastián Froucine.

La actividad propone abordar aspectos vinculados con la auditoría de gestión del Ministerio Público de la Acusación (MPA), con especial atención a las tareas de prevención e investigación y a los desafíos que plantea el fortalecimiento de su estructura institucional.

La jornada será bimodal: se podrá participar de manera presencial en el auditorio del Colegio de Abogados de Rosario o de forma virtual a través de la plataforma Zoom.

Para quienes opten por la participación virtual, los datos de acceso son los siguientes: ID de reunión: 84191082183.

Código de acceso: 288739. La actividad forma parte de las propuestas académicas impulsadas por el Instituto de Derecho Procesal Penal del Colegio de Abogados de Rosario.