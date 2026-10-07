Se disipó el efecto de las elecciones en Brasil y volvieron a caer los bonos y las acciones

El riesgo país se empinó luego de dos días en baja. La suba de tasas en EEUU impacta en los mercados emergentes. El BCRA, de compras

Las acciones que cotizan en el S&P Merval y los bonos de deuda volvieron a bajar.

La alegría brasileña duró poco. El efecto positivo de los resultados de la primera vuelta electoral en el país vecino sobre los bonos y acciones argentinos se agotó luego de dos días. El S&P Merval retrocedió el miércoles 2,5 % en pesos y 3 % en dólares, con una corrección que alcanzó especialmente a bancos y energéticas. El riesgo país subió 13 puntos hasta los 586 puntos básicos.

Las tasas largas de Estados Unidos volvieron a ubicarse en niveles elevados y mantuvieron la presión sobre la renta fija emergente. En este sentido, Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS, señaló que el Treasury a 10 años se ubicó en 5,33 % y el de 30 años en 5,70 %, ambos en máximos desde 2002.

La subasta de bonos del Tesoro a 10 años por u$s39.000 millones registró el rendimiento más alto para una licitación de este tipo desde noviembre de 2000 y mostró una demanda sólida por deuda pública estadounidense.

Ese resultado contribuyó a moderar la presión sobre los rendimientos. El retorno del bono de referencia a 10 años subió levemente hasta el 5,272 %, mientras que el del bono a 30 años avanzó 1,4 puntos básicos, hasta el 5,655 %.

Franco advirtió que la renta fija en dólares, incluida la argentina, continúa afectada por este escenario. Además, consideró necesario monitorear los factores exógenos, la evolución de la macroeconomía local y el humor social de cara al ciclo electoral de 2027.

El dólar bajó

El dólar oficial cayó y sumó su cuarta jornada sin subas, al tiempo que la distancia respecto del techo de la banda cambiaria anotó un nuevo máximo en lo que va del año. La estabilidad le permitió tocar mínimos de dos semanas y coincide con una fuerte apreciación del real brasileño tras las elecciones presidenciales en el principal socio comercial de la Argentina, pero va a contramano de la fortaleza de la divisa a nivel global.

En el segmento mayorista, el tipo de cambio perdió $ 3 (0,2 %) a $ 1.517 para la venta. De esta manera, la distancia con el techo de la banda cambiaria se ubicó en un 27 %, la más alta de todo 2026 y cercana a máximos de 17 meses. El monto operado en el segmento de contado superó los u$s 420,2 millones.

Las reservas brutas del Banco Central (BCRA) volvieron a subir y se sostuvieron por encima de los u$s 49.000 millones, en una rueda marcada por una nueva compra oficial. De esta forma, el stock avanzó u$s 11 millones y cerró en u$s 49.134 millones, mientras la autoridad monetaria acumuló su octava jornada consecutiva con saldo comprador en el mercado oficial.

En la jornada, el BCRA adquirió u$s 45 millones y llevó a u$s 228 millones el saldo positivo acumulado en octubre. A su vez, las compras de 2026 alcanzaron los u$s 14.796 millones, mientras que el saldo semanal llegó a u$s 100 millones en apenas tres ruedas. Así, el Central volvió a sumar divisas en un mercado que operó con bajo volumen, pero con una oferta suficiente para empujar una nueva baja del mayorista.

Entre las noticias relevantes para el mercado se encuentra que, en la jornada previa, el BCRA publicó el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) con los resultados del relevamiento realizado a fines de septiembre de 2026. En el noveno relevamiento del año, quienes participaron del relevamiento estimaron una inflación mensual de 1,9 % para septiembre.