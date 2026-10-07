El gobierno de Santa Fe convoca a policías retirados para custodiar espacios públicos

Se abre la convocatoria para efectivos que ya no están en la fuerza para que se sumen al plan de seguridad y hagan tareas de vigilancia

La vocera del gobierno de Santa Fe, Virginia Coudannes, anunció una nueva convocatoria a policías retirados para ser reincorporados con el objetivo de realizar tareas de custodia en espacios públicos. La inscripción se encuentra abierta hasta el 30 de octubre y apunta a optimizar los recursos destinados a la seguridad pública y fortalecer la presencia policial.

La convocatoria del ministerio de Justicia y Seguridad -la segunda que realiza la actual gestión- alcanza a todo el territorio provincial, con prioridad en Rosario y La Capital.

Todos aquellos que se inscriban van a tener un proceso de análisis de sus fojas de servicio y sus antecedentes, para que luego el Poder Ejecutivo confeccione la nómina final de los convocados.

“Convocamos a todos los policías retirados que quieran sumarse a este plan de seguridad que viene presentando muy buenos resultados porque tiene una orientación que la gestión anterior no tenía”, manifestó la funcionaria y dijo que se les garantizará “planificación, orientación y un horizonte hacia dónde vamos”.

De esta manera la vocera convoca a que se sumen al plan de seguridad. Por eso destacó la presencia policial en calle y los tiempos de respuesta del 911 en Santa Fe y Rosario, que bajó a 5 y 6 minutos respectivamente en incidencias altas. Repasó la construcción de las Estaciones Policiales en ambas ciudades que representan “40.000 metros cuadrados de superficie total y una inversión de $ 80 mil millones”, dijo. Anunció además la nueva convocatoria a policías retirados para custodiar espacios públicos.

“Hoy la marca de la provincia se constituye en términos de desarrollo productivo e inversiones, desarrollo deportivo y grandes eventos, porque hay un Plan de Seguridad sólido que se va mejorando”, afirmó la funcionaria.

En ese sentido, Coudannes destacó la presencia policial en calle y dijo que actualmente los tiempos de respuesta ante llamados al 911 son de “5 minutos en la ciudad de Santa Fe y 6 minutos en Rosario” cuando la incidencia es de prioridad alta. Y a eso sumó que el sistema 911 ya alcanza al 90 % de las localidades de la provincia.