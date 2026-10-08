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Un dirigente empresario rosarino llevó al Papa León XIV la voz de las pymes argentinas

Ricardo Diab, presidente de la AER y de la Came, le entregó al Sumo Pontífice un documento que refleja la difícil situación del sector

8 de octubre 2026 · 15:40hs
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El Papa León XIV y Ricardo Diab durante la audiencia realizada en el Vaticano.

El Papa León XIV y Ricardo Diab durante la audiencia realizada en el Vaticano.

El presidente de la Asociación Empresaria de Rosario (AER) y de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), Ricardo Diab, participó de la audiencia general encabezada por el Papa León XIV en el Vaticano, marco en el cual le entregó un documento institucional que refleja la situación y las principales demandas de las pymes de todo el país.

El encuentro se produjo en la antesala del primer viaje apostólico del Papa a la Argentina, previsto para noviembre próximo, y permitió acercar al Sumo Pontífice la mirada del sector empresario pyme sobre la realidad económica y productiva nacional.

A través del documento, firmado por entidades pymes de distintas regiones del país, Came destacó los avances alcanzados en materia de estabilidad, previsibilidad, reducción de la inflación y apertura de nuevos mercados.

Los desafíos que enfrentan las pymes

Al mismo tiempo, planteó los desafíos que todavía enfrenta el sector, entre ellos la necesidad de recuperar dinamismo en el consumo interno, reducir la presión impositiva en los distintos niveles de gobierno, facilitar el acceso al financiamiento productivo y disminuir los costos operativos.

En ese marco, la entidad propuso impulsar una mesa plural y federal que permita transformar la estabilidad alcanzada en mayores niveles de inversión, producción y generación de empleo formal.

Entre los principales ejes planteados se encuentran la formalización laboral, mediante la simplificación y coordinación de obligaciones, la capacitación, a través de la articulación entre empresas, sindicatos, universidades e Iglesia, el financiamiento orientado a la inversión productiva, la innovación y las primeras exportaciones, el desarrollo territorial, con especial atención a las cadenas regionales y la infraestructura necesaria para agregar valor en origen, y el diálogo social mediante espacios de intercambio periódicos sustentados en datos y orientados al bien común.

Luego de la audiencia, Diab destacó el valor del mensaje social de la Iglesia y reafirmó el rol de las pequeñas y medianas empresas como protagonistas del desarrollo productivo argentino. Asimismo, expresó la adhesión de la entidad a la encíclica papal Magnífica Humanitas.

El encuentro con León XIV forma parte de la intención de profundizar el diálogo entre el sector pyme, la Iglesia y los distintos niveles del Estado para promover políticas públicas que acompañen el desarrollo de las empresas y el empleo formal.

>>Leer más: Cuántos feriados quedan hasta fin de año, incluyendo los nuevos por la visita del papa León XIV

Como conductor de la AER, Diab también representa la perspectiva de las empresas y comercios de Rosario y su región, integrando la realidad productiva local a una agenda federal que busca generar mejores condiciones para el crecimiento de las pymes argentinas.

Por su parte, Came reúne a 1.491 federaciones, cámaras, centros y uniones empresarias de las 23 provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba).

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