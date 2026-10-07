Confirmaron 17 casos de varicela en una escuela secundaria de Rafaela

Las autoridades del Nodo de Salud de esa ciudad coordinan acciones con la institución tras detectar los contagios en alumnos de primer y tercer año

Los 17 casos de varicela fueron reportados en una escuela de Rafaela

El Ministerio de Salud de Santa Fe confirmó 17 casos de varicela entre estudiantes de primero a tercer año de una escuela de Rafaela . Ante la aparición de los primeros contagios, las autoridades de la delegación regional del organismo coordinaron acciones con la institución educativa y las familias para prevenir nuevos casos.

Los primeros enfermos fueron detectados a partir de los certificados médicos presentados por los estudiantes en la escuela. A partir de esa situación, la institución comunicó la información a las autoridades del Ministerio de Salud para activar el seguimiento correspondiente.

La directora de la Región de Salud Nodo Rafaela, Mariela Talani, aclaró que hasta el momento no se registraron casos de varicela en otras escuelas de la ciudad cabecea del departamento Castellanos.

Según consignó UNO Santa Fe, desde la escuela se estableció contacto con las familias para reforzar las principales medidas de prevención, entre ellas la importancia del diagnóstico precoz y el aislamiento de los estudiantes afectados para evitar la propagación de la enfermedad.

Talani explicó que se trata principalmente de un grupo de adolescentes que nació antes de la incorporación de la vacuna contra la varicela al Calendario Nacional de Vacunación.

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La vacuna fue incorporada oficialmente al calendario en 2013. Según indicó la funcionaria, aproximadamente la mitad de los adolescentes de esa franja etaria cuenta actualmente con alguna dosis, ya que algunos pediatras habían comenzado a recomendarla incluso antes de su incorporación oficial.

En ese sentido, Talani explicó que quienes cuentan con una dosis de la vacuna suelen desarrollar formas más leves de la enfermedad, mientras que no se estarían registrando casos entre quienes tienen dos dosis.

Campaña de vacunación

Ante la aparición de los primeros contagios, el Ministerio de Salud también analiza la implementación de una estrategia de prevención secundaria dentro de la institución.

En dos cursos en los que el primer caso fue detectado hace menos de cinco días, se está ofreciendo una dosis de la vacuna contra la varicela a aquellos estudiantes que no cuentan con ninguna dosis y no presentan síntomas.

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La medida apunta a reducir el riesgo de nuevos contagios y evitar que el brote se extienda dentro de la comunidad educativa.

Desde Salud remarcaron la importancia de que las familias permanezcan atentas ante la aparición de síntomas compatibles con varicela y consulten con un profesional de la salud ante cualquier sospecha.