El fabricante de Fiat y Peugeot evalúa cerrar sus plantas en Argentina

El presidente de Stellantis para Sudamérica advirtió que se podría cesar la producción en sus plantas de Buenos Aires y Córdoba por las importaciones y los costos

La empresa Stellantis , fabricante de autos de marcas como Fiat, Peugeot y Citroën, evalúa cerrar las fábricas que tiene en Argentina , en las localidades de El Palomar (Buenos Aires) y Ferreyra (Córdoba) . La apertura de importaciones y los altos costos de producción fueron los dos factores que serían determinantes en la decisión. En mayo de este año, ya había anunciado que dejaba de fabricar en el país modelos de Citroën , otra de las marcas que conforman el ecosistema del grupo.

Este martes, el presidente de Stellantis Sudamérica, Herlander Zola, cumplió un año al frente de la delegación regional de la firma. En ese contexto, realizó algunas declaraciones que encendieron las alarmas en el sector automotriz argentino .

El ejecutivo fue consultado respecto de las dos plantas que la firma tiene en Argentina y dejó la puerta abierta a múltiples posibilidades, incluso cerrar una de ellas o las dos .

Zola no dudó en abrir la posibilidad a que la firma deje sus operaciones definitivamente en Argentina .

"Dependiendo del mercado, de las reglas y de la competitividad de los productos, podemos migrar de una (fábrica) a otra, mantener las dos, cerrar una y mantener la otra o cerrar las dos. Todo puede suceder", aseguró el ejecutivo, en declaraciones al sitio brasileño Exame, especializado en negocios. También remarcó que el vecino país concentra el 65% del volumen regional, algo que pesa en la balanza al tener que tomar decisiones sobre cómo y dónde se produce en el continente.

Apenas cuatro días antes de las declaraciones de Zola, el presidente de Stellantis Argentina, Martín Zuppi, participó de la Expo Auto Chino en Buenos Aires. En ese evento, expresó que la planta de El Palomar, donde se producen los modelos 208 y 2008 de Peugeot, atraviesa un momento difícil. De todos modos, aseguró que la idea es seguir y que incluso hay producción prevista para este año y el que viene. "Bajamos un turno, reacomodamos la velocidad diaria, pero seguimos con producción local", describió, para condicionar la continuidad de la firma en el país a una mejora de los costos, una revisión de la presión tributaria y un mejoramiento de las exportaciones.

Zola se mostró en línea con parte de esos condicionamientos mencionados por Zuppi. Tanto los costos como la apertura de las importaciones por parte del gobierno nacional son dos de los factores que explican la evaluación de esta decisión.

"El costo de mano de obra en Argentina es, literalmente, el doble que el brasileño. Con el mercado cerrado, funcionaba y nos traía un buen nivel de competitividad. Pero, con el mercado abierto, definitivamente nos saca del juego", señaló el titular de la delegación sudamericana a la revista Automotive Business.

Exportaciones de Peugeot, en baja

La planta que Stellantis tiene en El Palomar se dedica a fabricar tanto el Peugeot 208 como el 2008. En Argentina son dos de los modelos más vendidos, aunque en Brasil la demanda viene en baja.

"Dependemos mucho del desarrollo de Peugeot en el mercado brasileño y de cómo es la aceptación de la marca. Hoy en día viene bajando, pero estamos haciendo cosas como para poder sostenerlo", expresó el presidente de la filial argentina.

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Situación distinta para Fiat

Por su parte, la fábrica de Stellantis en la localidad cordobesa de Ferreyra, donde se fabrican el Fiat Cronos, la Fiat Titano y la Ram Dakota, atraviesa un contexto en el que se suman productos y pareciera difícil pensar en una paralización definitiva.

Además de producir el Cronos, uno de los autos más vendidos en el país mes a mes, la fábrica de Ferreyra empezará a fabricar un motor que alimentará tanto a las camionetas mencionadas como a utilitarios de la firma que se producen en Uruguay y a otros modelos, de distintas marcas del grupo, que se elaboran en Brasil.

Zuppi tomó esto para reforzar que la marca planea seguir en el país: "Con el ingreso de las dos pick ups el año pasado y la nueva producción de la fábrica de motores, mostramos que seguimos apostando a la Argentina".