Cuidacoches: la reinserción laboral imitará un plan usado para carreros

Con la confirmación del propio intendente Pablo Javkin que en breve enviará al Concejo Municipal su proyecto de ordenanza para adherir a la ley que prohíbe la actividad de cuidacoches , en los despachos oficiales se empieza a afinar el lápiz de los detalles de su implementación. Un aspecto será el soporte sobre el cual se promueva la reinserción laboral para aquellos que sean retirados de la vía pública por esta contravención. En concreto, ya se piensa en poner en marcha un programa similar al "Andando" creado para reinsertar a los carreros que recuperaban residuos a través de la tracción a sangre.

Tras los actos evocativos por el Día de la Virgen del Rosario, Javkin ratificó que enviará al Concejo Municipal el proyecto de ordenanza para adherir a la ley 14.486 que declara a la actividad de cuidado de autos en la vía pública y otras conexas como contravención prohibida en el Código de Convivencia provincial. "Ahora viene un trabajo más específico", marcó el intendente para abordar la problemática de los trapitos.

"Una cosa es la ley provincial y otra es contar con mecanismos de intervención en todos los aspectos de la problemática. Es importante tener la herramienta legal, pero los problemas no se resuelven solo con el dictado de una ley", advirtió el jefe comunal.

Se estima que para el 15 de este mes, el mensaje del Ejecutivo ya haya tenido ingreso en el Palacio Vasallo y con su derivación a diversas comisiones empiece el tratamiento parlamentario de cara a su aprobación. Cabe destacar que ya existen en el parlamento rosarino cuatro expedientes activos, en los que se buscan diversos abordajes a esta problemática. El oficialismo y los libertarios van por la prohibición, mientras que el peronismo sostiene su iniciativa de regular la actividad y darle mayor rango y reconocimiento a los cuidacoches.

El Senado santafesino aprobó el proyecto para convertir en ley la prohibición de la actividad de cuidacoches. Los municipios deben adherir a la norma. Foto: Héctor Río / La Capital

Mensaje por el tema cuidacoches al Concejo

Lo cierto es que en los pasillos del Palacio de los Leones ya comenzaron a circular borradores previos al mensaje oficial. "En muchos casos, conocemos nombres y apellidos cada una de las situaciones. Pero hay otros casos que se enmarcan en organizaciones de extorsiones en la vía pública", diferenció Javkin a la hora de analizar el universo complejo de los trapitos.

Por otra parte, recordó: "En estos días tuvimos un incidente vinculado a lo mismo, como la venta ilegal en la calle, que excede lo social y tiene una vinculación delictiva".

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Pero amén de lo punitivo que contempla la ley, incluso con penas de arresto por reincidencia y por ser parte de organizaciones extorsivas, el jefe de Estado rosarino se refirió al aspecto socioeconómico detrás de muchos que están en situación de calle y piden dinero a cambio de cuidar autos.

Javkin: la mirada en lo social

"Hay situaciones sociales que vamos a atender. No podemos negar que hay problemáticas ligadas a lo social y al consumo problemático. Cuando vemos lo que hay en la vía pública, es evidente que hay mucha más gente en la calle que en otras épocas, afectada por adicciones al alcohol o a las drogas, a punto tal de romper su vida y quedar a la intemperie. Eso estará contemplado en el marco normativo", adelantó Javkin.

Su secretario de gobierno, Sebastián Chale, puntualizó a La Capital que la reinserción laboral propuesta será por cuenta propia y no en relación de dependencia con el municipio. "Es una población con características particulares, como consumos problemáticos y su asistencia. Es un abordaje integral no solo generar o conseguir un trabajo. Será en acuerdo en convenio con el Ministerio de Desarrollo Social provincial", planteó, para marcar: "Hay casos que tienen que ver con la situación de calle, por eso será una abordaje integral, sin dejar de lado que el aspecto central es el reemplazo del recurso que la persona perderá por estar en la vía pública. Pero la intervención no será exclusivamente qué actividad podrán realizar como trabajo, porque ésto no será lo único".

Javkin, durante el acto por el Día de la Virgen de Rosario, habló sobre el tema de los cuidacoches y sobre el impacto de la crisis en Rosario Foto: La Capital / Virginia Benedetto

Desde el área jurídica de la Intendencia consideraron que el proyecto de ordenanza no es muy complejo en esta instancia, porque se trata de la adhesión a la ley modificando el código de convivencia local. "Pero hay varias cuestiones que coordinar para la implementación como la forma de cumplimiento de las sanciones de trabajo comunitario y la coordinación para la ejecución también en caso de reincidencia del arresto entre otras", advirtieron.

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El modelo Andando

Consultado por La Capital el secretario de Desarrollo Humano del municipio, Nicolás Gianelloni, adelantó que se está trabajando dentro del mensaje en un proyecto de reconversión laboral "utilizando el modelo del programa Andando (que surgió para dar solución a la problemática de carreros con tracción a sangre) ofreciendo una batería de programas y líneas de capacitación y formación para impulsar la reconversión, bajo la órbita del área de Economía Social. Por ejemplo, ferias, cursos de oficios, son planes que ofreceremos para para la reinserción en el ámbito del trabajo, cambiando la idea de esta actividad que ejercen por otra asociada a un empleo y a los emprendimientos". Y en cuanto a la problemática de los consumos, Gianelloni indicó que existe un centro de abordaje de adicciones por cada uno de los seis distritos de la ciudad para dar cuenta de estas situaciones.

El 31 de marzo de 2017 una ordenanza de 2010 decretó el cese definitivo de la tracción a sangre por la ciudad. Y previamente el Ejecutivo había instrumentado un plan de transición para que los recolectores informales cambien los caballos por bicicletas que el propio Ejecutivo aportaba. Además, se habían acordado puntos de recolección de grandes volúmenes para luego ser entregados a sitios de reciclado de residuos sólidos reutilizables.

Por la protesta de carreros el tránsito estuvo cortado hoy en Buenos Aires y Santa Fe. Celina Mutti Lovera / La Capital

El Programa Andando fue una iniciativa municipal integral implementada durante los años 2015, 2016 y 2017. Su objetivo principal fue abordar la problemática de la recolección informal y la tracción animal mediante una estrategia transversal que combinó el control del cumplimiento normativo, la promoción social, la sustitución de herramientas de trabajo y el desarrollo de capacidades productivas para los recuperadores urbanos y sus familias.

El foco estuvo en primer lugar puesto en los recuperadores urbanos que se desempeñaban en el microcentro. Se establecieron puntos fijos de acopio para resguardar el material recolectado antes de su traslado para la venta, se acordaron pautas de tránsito y limpieza en la vía pública, y se entregó equipamiento de seguridad (chalecos reflectantes, guantes) junto con aportes económicos para la adquisición de bicicletas y herramientas de trabajo. La política estuvo orientada a los carreros y recuperadores urbanos. Hubo 1.380 carreros inscriptos en el padrón oficial.

En un diagnóstico de la realidad de esta población se detectó que un 70% no contaba con habilidades de lectoescritura, lo que demandó una estrategia pedagógica, de alfabetización y de acompañamiento institucional permanente. Hubo quienes optaron por generar un proyecto familiar autosustentable (con subsidios estatales para la compra de maquinarias, herramientas y materias primas) cooperativas de higiene y mantenimiento Urbano o la incorporación de los trabajadores a cooperativas ya existentes.

Para las familias que decidieron continuar en el rubro del reciclaje y la separación de materiales, se facilitó el reemplazo del caballo por vehículos alternativos (camionetas, rastrojeros, motocarros, carros manuales o bicicletas con carro adaptado).

También se fomentó la inscripción de carreros en el programa de Agricultura Urbana para la producción agroecológica de verduras y hortalizas destinadas a la comercialización. La asistencia municipal incluyó capacitación técnica, entrega de herramientas y semillas, instalación de sistemas de riego y la apertura de espacios de venta directa en ferias de la ciudad.

Y otros pudieron capacitarse en oficios como albañilería, pintura de obra, electricidad, carpintería, herrería y mecánica de automotores y motos. También en gastronomía (panificación, cocina y repostería), jardinería, computación e informática, peluquería, manicura y textil (inicial y avanzado).

El programa se extendió sus prestaciones a todo el núcleo familiar (asistencia para la continuidad escolar, facilitación de trámites de DNI y acceso a prestaciones sociales).