La mujer que sobrevivió a la ejecución en Tennessee despertó: "Está enojada y confundida"

Aseguran que podrían pasar meses antes de saber si podrá restablecer su capacidad mental para que el Estado pueda intentar ejecutarla de nuevo

Christa Pike, la mujer que iba a ser la primera mujer ejecutada en más de 200 años y que sobrevivió a la doble inyección letal el pasado 30 de septiembre, recuperó la conciencia en el hospital donde se encuentra internada y se encontraba "enojada y confundida", según dijo su abogado.

“Para sorpresa de todos, Christa se despertó y empezó a hablar”, dijo el abogado Randy Spivey. Afirmó que todavía no puede mover los brazos ni tragar y que presenta cierta confusión cognitiva. Además, padece neumonía y un coágulo de sangre en el brazo, y sus manos estaban extremadamente hinchadas cuando la vieron el martes en el hospital, esposada a una cama.

Su pronóstico sigue siendo incierto y le espera un largo camino hacia la recuperación, dijo.

Pike, de 50 años, fue condenada a muerte por la golpiza y el apuñalamiento de su compañera de clase Colleen Slemmer en 1995. Fue encontrada culpable y desde el año siguiente se encontraba en el corredor de la muerte, a la espera de su ejecución.

La fallida ejecución

Tras postergaciones de último momento, la ejecución se programó para el 30 de septiembre. Unos cinco minutos después de de que le inocularon las inyecciones de pentobarbital, Pike levantó la cabeza y dijo que le dolía el brazo. En algún momento pareció perder el conocimiento, pero se la escuchaba respirar con dificultad hasta que los periodistas presentes fueron escoltados fuera de la sala de testigos, casi 90 minutos después de iniciada la ejecución. Una ambulancia trasladó a la mujer a un hospital.

El doctor Joel Zivot, profesor de anestesiología y cirugía en Atlanta que asesoró como experto al equipo legal de Pike, dijo que podrían pasar semanas o meses antes de que alguien sepa exactamente cómo será su recuperación y si se podrá restablecer su capacidad mental para que el Estado pueda intentar ejecutarla de nuevo.

Sus abogados argumentan que la mujer ya sufrió bastante y solicitaron al gobernador de Tennessee, Bill Lee, que conmute su sentencia. Un juez de Nashville ordenó al Estado que preservara las pruebas del intento de ejecución.

El Centro de Información sobre la Pena de Muerte afirma que Pike es la primera persona en sobrevivir tras recibir fármacos para la inyección letal durante una ejecución.