Un joven fue hallado muerto a balazos en una casa deshabitada de zona oeste

Fue en Brasil y Monte Flores. La víctima, de 20 años, presentaba múltiples heridas de arma de fuego

Un joven fue asesinado a balazos este miércoles a la tarde en la zona oeste de Rosario. La víctima, identificada como Ariel Giupponi de 20 años, fue hallada en una casa deshabitada y presentaba múltiples heridas de arma de fuego.

Según trascendió, agentes policiales fueron alertados tras un llamado del 911 por detonaciones de armas de fuego en la intersección de Brasil y Monte Flores.

Al llegar, fueron guiados por los vecinos hasta una casa deshabitada. Allí encontraron a un joven, tendido en el suelo, con múltiples heridas de bala. El Sies confirmó su fallecimiento en el lugar.

De acuerdo con las primeras informaciones, el joven se encontraría en situación de calle y tendría problemas de adicciones. Según testigos, dos personas que se trasladaban en moto interceptaron en la vía pública a la víctima y le dispararon varias veces para luego darse a la fuga.

Tras tareas investigativas basadas se procedió a la detención de 3 personas sobre las cuales hay libradas medidas de investigación tendientes a determinar su posible vinculación con el hecho.

Por otro lado, los peritos secuestraron cinco vainas servidas y rastros de sangre en el piso y la pared. Las actuaciones quedaron a cargo de la fiscalía de turno.

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