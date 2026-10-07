Una isla pestilente tenía la mayor población de pingüinos del mundo, pero "desapareció" el 60 %

Científicos culpan al cambio climático por los cambios en la población de esta hedionda isla de las Sandwich del Sur. Los pingüinos barbijo podrían quedar en peligro de extinción

La isla Zavodovski integra el archipiélago de las Islas Sandwich del Sur, donde el Reino Unido ejerce el control de facto y cuya soberanía es reclamada por Argentina. No hay poblaciones humanas y hay quienes aseguran que es uno de los rincones que peor huelen en el mundo. Pero hay muchos pingüinos, tantos que alguna vez tuvo la mayor colonia de pingüinos del mundo. Aunque ese título quedó en el pasado: una investigación de 2025 reveló que había un 63 por ciento menos de nidos ocupados en comparación con la misma época de 2011. Casi dos tercios de la población de pingüinos barbijo "desapareció" de la isla.

Los investigadores dicen que el cambio climático está afectando el suministro de alimentos y la supervivencia de las aves, y que estos pingüinos podrían estar oficialmente en peligro de extinción. Mientras tanto, el pingüino macaroni también anida en la isla y está prosperando, lo que los científicos creen que está relacionado con su dieta más variada.

Este remoto archipiélago, situado en cercanía de las Islas Malvinas, fue aclamada en 2011 por el British Antarctic Survey (BAS) como el hogar de la mayor colonia de pingüinos del mundo, con un estimado de 600.000 pingüinos barbijo y 90.000 pingüinos macaroni anidando en su terreno árido y rocoso.

Ahora el BAS lideró la nueva investigación con drones, fotografías aéreas y dispositivos de seguimiento colocados en algunos ejemplares. El alarmante descenso de la población, concluyeron, se debe a la escasez de alimentos y al aumento de la temperatura de los océanos provocado por el cambio climático. El profesor Norman Ratcliffe explicó que la "dieta especializada" de los barbijo y su preferencia por las aguas más frías parecen haberlos vuelto vulnerables.

"Con el calentamiento de las aguas, el krill (del que se alimentan los pingüinos barbijo) se ha desplazado hacia el sur", mientras que "la capa de hielo marino al sur y la falta de islas adecuadas para anidar impiden que los barbijo sigan tras su alimento".

Una isla con mal olor

Los pingüinos anidan junto a un volcán activo, el monte Curry, también conocido como monte Asphyxsia. Las zonas de los alrededores fueron bautizadas con nombres que delatan las condiciones imperantes: Punto del Mal Olor, Acantilado Nocivo y Llanura de la Asfixia. Ratcliffe dijo que si al olor de los gases que emanan del cráter se le suma "todo el guano de pingüino, realmente tenemos uno de los lugares más malolientes del mundo. Es como un Mordor de pingüinos".

Pero, mientras la población de pingüinos barbijo dosminuye, el número de pingüinos macaroni aumenta.

Los macaroni, según los científicos, son más adaptables porque tienen una dieta más amplia y flexible. Los datos de seguimiento del estudio mostraron que se alimentaban en aguas más cálidas al noreste de la isla, donde probablemente complementaban su dieta con pescado y otros crustáceos.

Los científicos afirman que el título de la colonia de pingüinos más grande del mundo se mudó del otro de la Antártida, a más de 5.000 kilómetros de la isla Zavodovski: el cabo Adare, en el mar de Ross.