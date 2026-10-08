Dos hombres heridos tras ser atropellados por un auto en zona oeste

El siniestro vial se produjo este jueves a la mañana en 27 de Febrero y Barra. Las víctimas fueron un vendedor de alarmas y su cliente

Un grave siniestro vial se produjo este jueves a la mañana en la zona oeste de Rosario. Dos personas sufrieron heridas de consideración al ser atropelladas por un automóvil en 27 de Febrero y Barra. Ambas víctimas, un comerciante y su cliente, tuvieron que se hospitalizados.

Según las primeras informaciones, todo sucedió cuando el conductor de un Chevrolet Corsa que circulaba en dirección al este, es decir hacia el centro de la ciudad, golpeó el espejo de un auto que estaba estacionado y atropelló a dos hombres.

De acuerdo con los testimonios reunidos por el móvil de LT8, las personas heridas son el dueño de un comercio de alarmas y un cliente.

Ambos, según los primeros datos obtenidos en el lugar, estaban verificando el funcionamiento de la alarma en un Fiat Palio que estaba estacionado en el lugar cuando fueron embestidos.

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La persona que sufrió las lesiones más graves sería el cliente, quien fue derivado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez con politraumatismos, mientras que el dueño del comercio de alarmas fue atendido en el lugar por personal del Sies, que evaluaba su traslado a un centro médico para una mejor atención.

Una esposa de uno de los heridos contó a LT8: "Estaban mi marido y un cliente, mirando un coche y apareció un auto que los levantó y los revoleó por el aire". El tránsito en el lugar estuvo cortado durante unas horas en la mano que va hacia la zona este de la ciudad.