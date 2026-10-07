Coimas: un subcomisario cobró por 1.487 verificaciones irregulares de autos y motos

El exjefe de una planta de verificación automotor de Esperanza está acusado de recibir dinero a cambio de firmar formularios sin inspeccionar los vehículos. La Fiscalía le atribuye 1.079 trámites de autos y 408 de motos y pedirá su prisión preventiva

La investigación por presuntas coimas en la planta de verificación automotor de Esperanza sumó un nuevo imputado y puso bajo la lupa al hombre que estaba al frente de la repartición. El subcomisario Cristian Gustavo Vittore, de 54 años , fue acusado de cobrar dinero a cambio de confeccionar de manera irregular documentación para 1.079 automóviles y 408 motocicletas .

El fiscal Ezequiel Hernández lo imputó este miércoles como autor de cohecho pasivo durante una audiencia realizada en los tribunales de Santa Fe ante el juez José Luis García Troiano. Vittore permanece detenido desde el 10 de septiembre y este viernes se discutirá su situación cautelar. La Fiscalía adelantó que solicitará que quede en prisión preventiva.

La acusación se enmarca en una causa que ya tiene bajo investigación a otros tres policías y una gestora particular , señalada como la persona que articulaba los trámites por fuera de los canales reglamentarios.

Según la Fiscalía, el mecanismo consistía en confeccionar, sellar y firmar los formularios 12 , necesarios para la transferencia de vehículos y determinados trámites vinculados con unidades cero kilómetro, sin cumplir con el procedimiento administrativo correspondiente.

La documentación podía ser emitida sin turno previo, sin el pago de tasas y, en distintos casos, sin que los verificadores inspeccionaran físicamente los vehículos.

La acusación sostiene que una gestora particular acordaba previamente con los policías el valor de cada trámite. El dinero era entregado en efectivo al subcomisario o llegaba a través de alguno de los otros uniformados que forman parte de la causa.

De acuerdo con la investigación, Vittore también habría entregado formularios firmados y sellados “en blanco” para que posteriormente se completaran los datos del vehículo y de sus titulares.

Más de mil autos y 400 motos bajo sospecha

Los investigadores le atribuyen a Vittore la confección irregular de 1.079 formularios correspondientes a automóviles y 408 de motocicletas.

La maniobra investigada se extendió durante varios años. La Fiscalía situó la actividad bajo sospecha entre julio de 2021 y septiembre de 2025, aunque parte del recuento documental disponible corresponde al período comprendido entre enero de 2024 y mayo de 2025.

El número final, además, podría ser mayor.

Hernández explicó que durante algunos meses del período investigado documentación perteneciente a la dependencia policial fue destruida o sustraída en lugar de ser archivada, lo que impidió reconstruir la totalidad de los trámites.

Para la Fiscalía, esa desaparición de legajos también habría permitido ocultar parte de las operaciones presuntamente irregulares.

Los pagos y las verificaciones fuera de Esperanza

La pesquisa también detectó verificaciones realizadas fuera de la planta de Esperanza.

Según la imputación, el subcomisario cobraba montos fijos por cada rodado y sumaba adicionales en concepto de viáticos cuando debía trasladarse hasta otras localidades, entre ellas Sarmiento y Felicia.

Esos pagos formaban parte, de acuerdo con la teoría del Ministerio Público de la Acusación, de un esquema acordado con la gestora involucrada en el expediente.

La mujer, identificada como Erica L., fue imputada por cohecho activo, mientras que los policías investigados fueron acusados de cohecho pasivo.

Otros tres policías ya están en prisión preventiva

La causa no comenzó con Vittore. Otros tres integrantes de la fuerza ya habían sido imputados y permanecen en prisión preventiva desde mediados de septiembre.

Se trata del subinspector Luis Rodrigo Ulerich y de los suboficiales Bernardo Agustín González y Bruno Santiago Vignatti.

A ellos se les atribuyen maniobras similares vinculadas con la confección irregular de formularios para autos y motos, también a cambio de dinero.

La Fiscalía sostiene que los uniformados recibían pagos en efectivo y transferencias para validar documentación sin cumplir con las verificaciones correspondientes.

La Fiscalía pedirá prisión preventiva para el subcomisario

Vittore permanece detenido desde el 10 de septiembre. Debido a la complejidad de la investigación, la Fiscalía dispuso una prórroga de esa detención.

Este viernes se realizará la audiencia en la que se debatirán las medidas cautelares. El fiscal Hernández anticipó que pedirá la prisión preventiva del exjefe de la Sección de Verificación Automotor.

La discusión se realizará con la intervención del abogado defensor Federico Kiener.