El 85% de las internaciones por salud mental en Santa Fe ya se realizan en hospitales generales

El dato forma parte de un cambio en el modelo de atención que comenzó en 2024 y que también incluye nuevos dispositivos y capacitación de equipos

El 85% de las internaciones por situaciones de salud mental en Santa Fe se realizó el año pasado en hospitales generales , mientras que el 15% restante tuvo lugar en los hospitales Mira y López, Agudo Ávila y la Colonia Oliveros. El dato marca un cambio en el modelo de atención que la provincia comenzó a implementar en 2024 y que busca integrar la salud mental a la red sanitaria general, con alternativas de cuidado más cercanas a los lugares donde viven las personas.

En 2024, el porcentaje de internaciones en hospitales generales había sido del 83% , por lo que en un año aumentó dos puntos.

El secretario de Gestión y Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Salud, Gonzalo Chiesa , destacó que la transformación forma parte de una política que busca fortalecer un abordaje interdisciplinario y comunitario de la salud mental.

“Un dato relevante de estas alternativas de cuidado, presente en toda la red de salud y no solo en las instituciones monovalentes, es que el año pasado el 85% de las internaciones por situaciones de salud mental fueron en hospitales generales”, explicó.

Según el funcionario, el crecimiento expresa “un cambio en la organización de los cuidados” y permite que los santafesinos puedan encontrar respuestas dentro de la red sanitaria y cerca de sus comunidades.

Nuevas áreas en hospitales generales

En ese proceso, el gobierno provincial incorporó áreas específicas para pacientes de salud mental dentro de los servicios de internación de hospitales generales. Entre ellas se encuentran las áreas incorporadas en el hospital Sayago, de la ciudad de Santa Fe, y en el nuevo hospital Jaime Ferré, de Rafaela, que se sumaron a la existente en el hospital Eva Perón de Granadero Baigorria.

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La estrategia busca que la atención de las situaciones de salud mental no quede concentrada exclusivamente en instituciones monovalentes, sino que pueda desarrollarse en distintos puntos de la red de salud.

Chiesa señaló que “el abordaje de la salud mental es una decisión política de esta gestión” y que las políticas públicas buscan poner “en el centro a las personas, sus vínculos y el cuidado en comunidad”.

Más dispositivos comunitarios

La transformación del modelo también se refleja en el crecimiento de los dispositivos que combinan la atención clínica y terapéutica con actividades vinculadas al desarrollo de habilidades laborales, culturales y sociales.

Según los datos difundidos por el Ministerio de Salud, estos dispositivos pasaron de 112 en 2024 a más de 160 en la actualidad.

Entre las propuestas incorporadas se encuentran el nuevo hostal Casa Baigorria, la puesta en valor de dos viviendas asistidas en la Colonia Oliveros y un nuevo Centro de Salud Mental Comunitaria en Rafaela, destinado a la atención ambulatoria.

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A esta red se sumó en 2025 el proyecto de Juegotecas, una iniciativa que utiliza el encuentro, el juego y la participación como herramientas de cuidado en centros de salud y hospitales.

Más formación para los equipos

Otro de los ejes del proceso es la capacitación de los trabajadores de la salud. Durante los últimos tres años se desarrolló alrededor de un centenar de capacitaciones, en las que participaron más de 11.000 integrantes del sistema sanitario.

Las propuestas incorporaron herramientas para la primera escucha, el abordaje de urgencias y crisis y el abordaje del suicidio, entre otras temáticas.

“Transformar el modelo de atención también significa formar a quienes todos los días sostienen esta red, que puedan integrarse a equipos articulados dentro de la red para ser parte de estrategias de cuidado intersectorial”, sostuvo Chiesa.

El funcionario también destacó la continuidad de las Residencias Interdisciplinarias en Salud Mental de la provincia, destinadas a la formación de profesionales de enfermería, psicología, medicina, trabajo social y terapia ocupacional.

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Según explicó, Santa Fe decidió sostener estos espacios ante el retiro del financiamiento nacional que, de acuerdo con la Provincia, podía poner en riesgo su continuidad.

Octubre, con actividades en toda la provincia

Los datos fueron difundidos en el marco del Mes de la Salud Mental, que tendrá durante octubre una agenda de actividades en las seis regiones de Salud. Cada 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental, una fecha destinada a visibilizar las problemáticas vinculadas con la salud mental y reducir los prejuicios y el estigma social.

Durante este mes habrá ferias, festivales, intervenciones artísticas, encuentros de juventudes, propuestas con personas mayores, jornadas de prevención y capacitaciones en distintas localidades.

En Reconquista, el domingo 11 a las 15 se realizará un nuevo festival del dispositivo Patitos en Fila, en la Plaza 25 de Mayo.

En Rosario, el sábado 17 tendrá lugar la tercera edición del FestivalMente, en el Mercado del Patio.

La agenda continuará el 28 de octubre en Rafaela, con un encuentro sobre Primera Escucha con Adolescentes, en el que participarán Sandra Gerlero y Cecilia Ausburger.

Al día siguiente, el 29 de octubre, habrá una jornada de trabajo en la ciudad de Santa Fe con integrantes de hospitales generales para fortalecer la atención y la articulación entre los distintos niveles y dispositivos de la red sanitaria.