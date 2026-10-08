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El río Paraná subió 74 centímetros en un mes en Rosario y anticipan otra crecida

El río Paraná viene en ascenso y el pronóstico oficial adelanta que seguirá creciendo durante las próximas semanas, aunque todavía lejos del nivel de alerta

8 de octubre 2026 · 09:34hs
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El río Paraná sigue en ascenso en Rosario y ya supera el promedio histórico

Foto: Leonardo Vincenti / La Capital

El río Paraná sigue en ascenso en Rosario y ya supera el promedio histórico

El río Paraná subió 74 centímetros en un mes en Rosario y todo indica que la crecida continuará durante las próximas semanas. El 7 de septiembre el hidrómetro marcaba 2,39 metros y el último registro de Prefectura, tomado este miércoles 7 de octubre a la medianoche, ubicó la altura en 3,13 metros. El pronóstico oficial anticipa que el nivel seguirá en ascenso durante las próximas dos semanas.

El dato surge del Pronóstico Hidrométrico del río Paraná en el tramo argentino, elaborado por la Subsecretaría de Recursos Hídricos, la Secretaría de Obras Hidráulicas y el Instituto Nacional del Agua (INA). El informe contempla las tendencias para distintos puertos ubicados a lo largo del río.

La evolución se da, además, en un contexto climático que vuelve especialmente relevante el seguimiento de la cuenca. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) renovó su pronóstico sobre El Niño y volvió a categorizar al fenómeno como "muy fuerte", con una intensificación prevista durante los próximos meses y un posible pico en diciembre.

Para Rosario, por ahora, las proyecciones hidrométricas no anticipan una situación cercana al nivel de alerta. Pero el comportamiento de las lluvias sobre la Cuenca del Plata será uno de los factores a seguir durante la primavera y el comienzo del verano.

Cuánto podría crecer el Paraná en Rosario

El pronóstico oficial establece tres escenarios posibles para los próximos días. Para el 13 de octubre, la estimación central ubica al Paraná en 3,07 metros, aunque el rango proyectado va desde los 2,80 hasta los 3,40 metros.

Una semana después, el escenario cambia. Para el 20 de octubre, el organismo estima una altura central de 3,41 metros, con un mínimo de 2,90 y un máximo de 3,70 metros. Si se cumple la proyección central, el río sumaría unos 28 centímetros respecto del último registro de Prefectura, que es de 3,13 metros.

>> Leer más: La OMM renovó su pronóstico sobre El Niño y especialistas argentinos hacen foco en el Litoral

Sin embargo, el escenario máximo previsto para Rosario todavía se encuentra lejos de los niveles establecidos como referencia para situaciones de alerta.

El nivel de alerta en el puerto de Rosario es de 5 metros, mientras que el nivel de evacuación está establecido en 5,30 metros. Incluso si se concretara el escenario máximo de 3,70 metros previsto para el 20 de octubre, el río quedaría 1,30 metros por debajo del nivel de alerta.

El Paraná está por encima del promedio de octubre

Aunque Rosario todavía está lejos de los niveles de alerta, la altura actual del río se encuentra por encima de la media histórica para esta época del año.

El informe oficial establece en 2,53 metros la altura media de octubre para Rosario, tomando como referencia el período 1991-2024. Con los 3,13 metros registrados actualmente, el Paraná se encuentra unos 60 centímetros por encima de ese promedio.

Si se concreta la proyección central de 3,41 metros para el 20 de octubre, la diferencia respecto de la media histórica de octubre llegaría a unos 88 centímetros.

Qué pasa aguas arriba

El pronóstico oficial muestra que la evolución del Paraná no es igual en todos los puertos y que algunos puntos del tramo argentino presentan escenarios más elevados que Rosario.

En Goya, por ejemplo, la proyección central para el 20 de octubre es de 5,18 metros, apenas por debajo del nivel de alerta de 5,20 metros. En el escenario máximo, el río llegaría a 5,60 metros, todavía diez centímetros por debajo del nivel de evacuación.

En Reconquista, el escenario central es de 4,84 metros y el máximo alcanza los 5,20 metros. Allí el nivel de alerta está establecido en 5,10 metros.

En el Puerto de Santa Fe, en tanto, el pronóstico central para el 20 de octubre ubica al río en 4,02 metros, con un máximo posible de 4,60 metros.

>> Leer más: Por qué es pronto para marcar un debilitamiento de El Niño y qué se espera para el verano

En Rosario, en cambio, el escenario central es de 3,41 metros y el máximo de 3,70 metros, frente a los 5 metros que marcan el nivel de alerta.

El informe oficial aclara que se trata de tendencias sobre valores medios diarios y que los pronósticos serán actualizados nuevamente.

El Niño vuelve a poner el foco en el Litoral

El comportamiento del Paraná no puede analizarse solamente a partir de la medición en el puerto rosarino. La cantidad de agua que recibe la cuenca depende también de las precipitaciones que se registran en una enorme región aguas arriba.

Y allí aparece el fenómeno de El Niño, que acaba de ser nuevamente caracterizado como muy fuerte por la OMM. El organismo internacional indicó que la temperatura superficial del Pacífico ecuatorial continuará aumentando durante el trimestre octubre-noviembre-diciembre y anticipó una intensificación del fenómeno antes de su pico, previsto para diciembre.

La proyección contempla una anomalía de temperatura de aproximadamente 3,7 grados en la región Niño 3.4, con el máximo esperado para diciembre. Según la OMM, se trataría del valor más elevado desde que comenzaron las observaciones y superaría el récord anterior de 2,6 grados registrado entre noviembre de 2015 y enero de 2016.

La secretaria general de la OMM, la argentina Celeste Saulo, señaló que existe casi un 100% de probabilidades de que El Niño continúe hasta febrero de 2027 y advirtió que podría convertirse en uno de los episodios más fuertes desde 1950.

Por qué Rosario aparece entre las zonas a seguir

Los especialistas argentinos vienen poniendo especial atención en el Litoral por los posibles efectos de este episodio. La investigadora del Conicet Matilde Rusticucci explicó que, tomando como referencia los últimos fenómenos severos de El Niño, la primavera es la época en la que suelen registrarse los mayores impactos y que el noreste argentino es la región que recibe los mayores excesos de precipitaciones.

Ese escenario comprende al norte de Santa Fe, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa y parte de Entre Ríos, pero sus efectos pueden extenderse hacia el sur.

>> Leer más: Comienza a subir el caudal del río Paraná y sería el anticipo de una creciente mayor

En ese sentido, Rusticucci señaló que habrá que prestar atención al nivel del Paraná en Rosario, ya que un exceso de precipitaciones en distintos sectores de la Cuenca del Plata puede traducirse en un aumento del nivel del río.

El punto no es solamente cuánto llueve sobre Rosario. Lo que ocurra aguas arriba puede terminar teniendo impacto sobre la altura del Paraná en la ciudad.

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