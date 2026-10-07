Rosario tendrá cruces a la isla desde La Fluvial todo el año: ¿cuánto cuesta el servicio?

El Enapro volverá a usar el barco Delta Queen para llevar hasta 230 personas al Banquito San Andrés y también ofrecerá paseos turísticos por el río Paraná

La nueva temporada de cruces desde La Fluvial para ir a las playas de la isla Sabino Corsi se lanzó con una apuesta muy fuerte del gobierno de Santa Fe. El Ente Administrador Puerto Rosario (Enapro) anunció que se podrá ir al Banquito San Andrés durante todo el año y habrá nuevos servicios en el río Paraná.

Fuentes oficiales confirmaron un aumento del 36 por ciento en la tarifa con respecto al verano anterior . No obstante, también se ampliará la capacidad para el transporte de pasajeros de la mano del Delta Queen , un barco que solía utilizarse para ir a los paradores de la costanera central hace algunos años.

La presidenta del Enapro, Graciela Alabarce , señaló que la propuesta apunta a trasladar 100.000 personas en la próxima temporada . Esta cifra representa más del doble en comparación con los 40.000 pasajeros del período anterior, un número que actualmente es récord en el historial de La Fluvial.

El gobierno de Santa Fe definió una tarifa de 15.000 pesos para el viaje de ida y vuelta entre el muelle de Rosario y la isla Sabino Corsi . Los niños no pagan el pasaje.

En esta primera etapa, el servicio sólo funcionará los sábados, domingos y feriados. A partir de mediados de diciembre, se implementará todos los días de la semana. Sólo resta saber cuál será la frecuencia para darle continuidad después de la temporada de verano.

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Los cruces se realizan desde del sábado 11 de octubre, a las 11 de la mañana. Además de la incorporación del Delta Queen, se seguirán empleando las lanchas que operan habitualmente para ir a los paradores ubicados frente a la ribera central.

Alabarce se mostró convencida de que la demanda para visitar el Banquito San Andrés seguirá la tendencia de crecimiento de la actividad de este año en La Fluvial. "Estamos viendo que se duplican los turistas en todos los eventos que hacemos", comentó.

La vuelta del barco Delta Queen al río Paraná

La principal novedad en el arranque de la temporada de primavera y verano es que el servicio del Enapro incluirá un barco con capacidad para 230 personas. A diferencia de las lanchas que actualmente se emplean para ir a la isla, cuenta con sectores cubiertos para alojar a los pasajeros.

Además del cruce, el Delta Queen realizará paseos turísticos de dos horas con un costo de 20.000 pesos. El recorrido hasta el puente Rosario-Victoria incluirá la asistencia de un guía para atravesar las aguas del Paraná entre las 16 y las 18 de cada día.