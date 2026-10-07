La Capital | La Ciudad | La Fluvial

Rosario tendrá cruces a la isla desde La Fluvial todo el año: ¿cuánto cuesta el servicio?

El Enapro volverá a usar el barco Delta Queen para llevar hasta 230 personas al Banquito San Andrés y también ofrecerá paseos turísticos por el río Paraná

7 de octubre 2026 · 12:36hs
Google Seguir a La Capital en Google
La embarcación partirá desde el nuevo muelle de La Fluvial.

Foto: La Capital/Silvina Salinas.

La embarcación partirá desde el nuevo muelle de La Fluvial.

La nueva temporada de cruces desde La Fluvial para ir a las playas de la isla Sabino Corsi se lanzó con una apuesta muy fuerte del gobierno de Santa Fe. El Ente Administrador Puerto Rosario (Enapro) anunció que se podrá ir al Banquito San Andrés durante todo el año y habrá nuevos servicios en el río Paraná.

Fuentes oficiales confirmaron un aumento del 36 por ciento en la tarifa con respecto al verano anterior. No obstante, también se ampliará la capacidad para el transporte de pasajeros de la mano del Delta Queen, un barco que solía utilizarse para ir a los paradores de la costanera central hace algunos años.

La presidenta del Enapro, Graciela Alabarce, señaló que la propuesta apunta a trasladar 100.000 personas en la próxima temporada. Esta cifra representa más del doble en comparación con los 40.000 pasajeros del período anterior, un número que actualmente es récord en el historial de La Fluvial.

¿Cuánto cuesta ir a la isla desde La Fluvial?

El gobierno de Santa Fe definió una tarifa de 15.000 pesos para el viaje de ida y vuelta entre el muelle de Rosario y la isla Sabino Corsi. Los niños no pagan el pasaje.

En esta primera etapa, el servicio sólo funcionará los sábados, domingos y feriados. A partir de mediados de diciembre, se implementará todos los días de la semana. Sólo resta saber cuál será la frecuencia para darle continuidad después de la temporada de verano.

>> Leer más: La autopista Rosario-Córdoba pasa a manos privadas y sumará nuevos peajes

Los cruces se realizan desde del sábado 11 de octubre, a las 11 de la mañana. Además de la incorporación del Delta Queen, se seguirán empleando las lanchas que operan habitualmente para ir a los paradores ubicados frente a la ribera central.

Alabarce se mostró convencida de que la demanda para visitar el Banquito San Andrés seguirá la tendencia de crecimiento de la actividad de este año en La Fluvial. "Estamos viendo que se duplican los turistas en todos los eventos que hacemos", comentó.

La vuelta del barco Delta Queen al río Paraná

La principal novedad en el arranque de la temporada de primavera y verano es que el servicio del Enapro incluirá un barco con capacidad para 230 personas. A diferencia de las lanchas que actualmente se emplean para ir a la isla, cuenta con sectores cubiertos para alojar a los pasajeros.

Además del cruce, el Delta Queen realizará paseos turísticos de dos horas con un costo de 20.000 pesos. El recorrido hasta el puente Rosario-Victoria incluirá la asistencia de un guía para atravesar las aguas del Paraná entre las 16 y las 18 de cada día.

Noticias relacionadas
el tiempo en rosario: miercoles con alertas amarillo y naranja

El tiempo en Rosario: miércoles con alertas amarillo y naranja

El festival será en el Parque España el sábado 10 de octubre. 

El Parque España será sede de un festival de música en vinilo

El tramo Centro, involucra la Autopista a Córdoba desde Circunvalación hasta la localidad cordobesa de Pilar, en más de 360 kilómetros

La autopista Rosario-Córdoba será privada y sumará nuevos peajes

Desde la Bolsa de Comercio plantearon una posible modificación en la intensidad de El Niño, aunque especialistas marcan que todavía es pronto para definir el cambio de categoría.

Es pronto para marcar un debilitamiento de El Niño: cómo será el verano

Ver comentarios

Las más leídas

Es pronto para marcar un debilitamiento de El Niño: cómo será el verano

Es pronto para marcar un debilitamiento de El Niño: cómo será el verano

La autopista Rosario-Córdoba será privada y sumará nuevos peajes

La autopista Rosario-Córdoba será privada y sumará nuevos peajes

Gaspar Duarte tuvo la peor noticia por esa lesión que sufrió frente a Banfield

Gaspar Duarte tuvo la peor noticia por esa lesión que sufrió frente a Banfield

Mientras Messi se despedía, dos guardias protagonizaron las perlitas de la noche

Mientras Messi se despedía, dos guardias protagonizaron las perlitas de la noche

Lo último

Rosario tendrá cruces a la isla desde La Fluvial todo el año: ¿cuánto cuesta el servicio?

Rosario tendrá cruces a la isla desde La Fluvial todo el año: ¿cuánto cuesta el servicio?

El gobierno de Santa Fe convoca a policías retirados para custodiar espacios públicos

El gobierno de Santa Fe convoca a policías retirados para custodiar espacios públicos

Confirmaron 17 casos de varicela en una escuela secundaria de Rafaela

Confirmaron 17 casos de varicela en una escuela secundaria de Rafaela

Rosario tendrá cruces a la isla desde La Fluvial todo el año: ¿cuánto cuesta el servicio?

El Enapro volverá a usar el barco Delta Queen para llevar hasta 230 personas al Banquito San Andrés y también ofrecerá paseos turísticos por el río Paraná

Rosario tendrá cruces a la isla desde La Fluvial todo el año: ¿cuánto cuesta el servicio?
El gobierno de Santa Fe convoca a policías retirados para custodiar espacios públicos
Policiales

El gobierno de Santa Fe convoca a policías retirados para custodiar espacios públicos

Confirmaron 17 casos de varicela en una escuela secundaria de Rafaela
La Región

Confirmaron 17 casos de varicela en una escuela secundaria de Rafaela

Prohibición de cuidacoches: Javkin aseguró que la ciudad atenderá situaciones sociales
La ciudad

Prohibición de cuidacoches: Javkin aseguró que la ciudad "atenderá situaciones sociales"

Finalizó el plan provincial de deudas para familias y pymes: qué impuesto fue el más pedido
Economía

Finalizó el plan provincial de deudas para familias y pymes: qué impuesto fue el más pedido

Investigan la muerte de una mujer de 58 años en su casa de Capitán Bermúdez
Policiales

Investigan la muerte de una mujer de 58 años en su casa de Capitán Bermúdez

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Es pronto para marcar un debilitamiento de El Niño: cómo será el verano

Es pronto para marcar un debilitamiento de El Niño: cómo será el verano

La autopista Rosario-Córdoba será privada y sumará nuevos peajes

La autopista Rosario-Córdoba será privada y sumará nuevos peajes

Gaspar Duarte tuvo la peor noticia por esa lesión que sufrió frente a Banfield

Gaspar Duarte tuvo la peor noticia por esa lesión que sufrió frente a Banfield

Mientras Messi se despedía, dos guardias protagonizaron las perlitas de la noche

Mientras Messi se despedía, dos guardias protagonizaron las perlitas de la noche

El tiempo en Rosario: miércoles con alertas amarillo y naranja

El tiempo en Rosario: miércoles con alertas amarillo y naranja

Ovación
La despedida de Messi desató una ola de memes en las redes sociales
Ovación

La despedida de Messi desató una ola de memes en las redes sociales

La despedida de Messi desató una ola de memes en las redes sociales

La despedida de Messi desató una ola de memes en las redes sociales

La despedida de Messi en imágenes

La despedida de Messi en imágenes

La emoción de Scaloni tras despedir a Messi: Fue un sueño que pude hacer realidad

La emoción de Scaloni tras despedir a Messi: "Fue un sueño que pude hacer realidad"

Policiales
El gobierno de Santa Fe convoca a policías retirados para custodiar espacios públicos
Policiales

El gobierno de Santa Fe convoca a policías retirados para custodiar espacios públicos

Investigan la muerte de una mujer de 58 años en su casa de Capitán Bermúdez

Investigan la muerte de una mujer de 58 años en su casa de Capitán Bermúdez

Murió el barbero de 22 años baleado el domingo en la ciudad de Santa Fe

Murió el barbero de 22 años baleado el domingo en la ciudad de Santa Fe

Barrio Las Flores: detienen a una mujer que junto a su pareja realizaba extorsiones

Barrio Las Flores: detienen a una mujer que junto a su pareja realizaba extorsiones

La Ciudad
Rosario tendrá cruces a la isla desde La Fluvial todo el año: ¿cuánto cuesta el servicio?
La Ciudad

Rosario tendrá cruces a la isla desde La Fluvial todo el año: ¿cuánto cuesta el servicio?

Prohibición de cuidacoches: Javkin aseguró que la ciudad atenderá situaciones sociales

Prohibición de cuidacoches: Javkin aseguró que la ciudad "atenderá situaciones sociales"

La odisea de los inquilinos: 500 mil hogares, un tercio de la provincia, están alquilados

La odisea de los inquilinos: 500 mil hogares, un tercio de la provincia, están alquilados

El tiempo en Rosario: miércoles con alertas amarillo y naranja

El tiempo en Rosario: miércoles con alertas amarillo y naranja

Asalto en barrio Ludueña: maniataron a una mujer y le robaron todos los ahorros
Policiales

Asalto en barrio Ludueña: maniataron a una mujer y le robaron todos los ahorros

Murió el barbero de 22 años baleado el domingo en la ciudad de Santa Fe
Policiales

Murió el barbero de 22 años baleado el domingo en la ciudad de Santa Fe

Los clubes de la Rosarina recibieron una inversión histórica de 300 millones

Por Juan Iturrez
Ovación

Los clubes de la Rosarina recibieron una inversión histórica de 300 millones

El Parque España será sede de un festival de música en vinilo
La Ciudad

El Parque España será sede de un festival de música en vinilo

El riesgo por un posible caso de peste neumónica fuera de Rusia es muy bajo
Información General

El riesgo por un posible caso de peste neumónica fuera de Rusia es "muy bajo"

La Policía francesa reprime protestas por la educación: hay 250 mil manifestantes
El Mundo

La Policía francesa reprime protestas por la educación: hay 250 mil manifestantes

España levantó la orden de arresto contra el separatista catalán Carles Puigdemont
El Mundo

España levantó la orden de arresto contra el separatista catalán Carles Puigdemont

La Guardia: cinco menores detenidos y secuestro de 560 bochas de cocaína
Policilales

La Guardia: cinco menores detenidos y secuestro de 560 bochas de cocaína

Barrio Las Flores: detienen a una mujer que junto a su pareja realizaba extorsiones
Policiales

Barrio Las Flores: detienen a una mujer que junto a su pareja realizaba extorsiones

Gendarme muerto en Echesortu: posible violencia de género y suicidio
Policiales

Gendarme muerto en Echesortu: posible violencia de género y suicidio

Madura un encuentro estratégico entre Pullaro y Santilli: el futuro de las Paso

Por Facundo Borrego
Política

Madura un encuentro estratégico entre Pullaro y Santilli: el futuro de las Paso

La partera Dolly tiene fecha para declarar y pidieron una audiencia sobre su hermana
La Ciudad

La partera Dolly tiene fecha para declarar y pidieron una audiencia sobre su hermana

Jóvenes en la política: un fenómeno de Bolsonaro en Brasil y Milei en Santa Fe
Política

Jóvenes en la política: un fenómeno de Bolsonaro en Brasil y Milei en Santa Fe

Declaran inconstitucional el decreto contra el financiamiento universitario
Política

Declaran inconstitucional el decreto contra el financiamiento universitario

Violencia en el futsal: golpearon a un DT en Villa Gobernador Gálvez
La Región

Violencia en el futsal: golpearon a un DT en Villa Gobernador Gálvez

La crisis empuja a jubilados, estudiantes y trabajadores a vivir en pensiones
La Ciudad

La crisis empuja a jubilados, estudiantes y trabajadores a vivir en pensiones

En junio se elige gobernador: ¿cómo queda el calendario electoral?
Política

En junio se elige gobernador: ¿cómo queda el calendario electoral?

Detienen a 7 adolescentes tras una persecución policial entre Baigorria y Rosario
Policiales

Detienen a 7 adolescentes tras una persecución policial entre Baigorria y Rosario

La Libertad Avanza propone habilitar Uber y evitar regular en exceso
La Ciudad

La Libertad Avanza propone "habilitar" Uber y evitar "regular en exceso"

Fuerte choque contra un auto estacionado y vuelco: una mujer herida
La ciudad

Fuerte choque contra un auto estacionado y vuelco: una mujer herida