Un preso escapó de una comisaría y lo hallaron escondido en el techo de un panteón

Un hombre huyó de una seccional de Pilar, en Las Colonias, y se refugió en el cementerio de San Jerónimo Norte. Cuando lo iban a recapturar, intentó suicidarse

El preso que escapó de la seccional de Pilar es rescatado por policías y bomberos desde el techo de un panteón en el cementerio de San Jerónimo Norte

Un preso que se había fugado el domingo pasado de la comisaría de la pequeña localidad de Pilar (departamento Las Colonias), fue hallado este miércoles escondido sobre el techo de un panteón en el cementerio de San Jerónimo Norte , donde se autolesionó para evitar volver a la cárcel.

El hombre, de 55 años, hasta el domingo pasado estaba detenido en la Seccional 6ª de Pilar acusado en una causa por microtráfico de estupefacientes y ahora se encuentra en muy grave estado internado en un hospital de la capital provincial.

Maciel escapó de la dependencia policial el domingo y la fuga y su posterior recaptura presentaron aristas cinematográficas. Según la reconstrucción del hecho que hizo el portal UNO Santa Fe, el recluso salió de la comisaría a través de una ventana y de inmediato se robó una camioneta de la comuna.

De acuerdo con esa versión, por una mala maniobra en el apuro, el vehículo se introdujo en una cuneta y Maciel continuó la fuga a pie . Desde entonces era buscado por la policía en la región, en particular en San Jerónimo Norte, localidad en la que tenía domicilio.

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Al parecer, Maciel se refugió en el cementerio de esa localidad y desde allí habría intentado pedir ayuda a una expareja. Lo cierto es que el operativo policial de búsqueda tuvo resultados positivos ayer miércoles. Maciel fue hallado escondido en el techo de un panteón. Al verse rodeado por la policía, el hombre se autolesionó.

La salud del preso

Los efectivos policiales, con la ayuda de los Bomberos Voluntarios de San Jerónimo Norte, lograron acceder al lugar y reducir a Maciel, quien fue trasladado al Hospital José María Cullen de Santa Fe.

El prófugo llegó al nosocomio en grave estado, pero los médicos lograron compensarlo y ahora permanece internado en la sala de cuidados intensivos. La novedad sobre la recaptura de Maciel y el estado de salud del hombre fue notificada a la Fiscalía de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación.