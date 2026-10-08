Netflix: tres miniseries nuevas que no vas a poder dejar de ver

Drama, suspenso y thriller son los géneros de las series que desembarcaron recientemente en la plataforma y están llevándose todas las reproducciones

Con los últimos estrenos e incorporaciones de Netflix , los usuarios estuvieron reeligiendo sus nuevas producciones favoritas. Provenientes de distintos países y con géneros muy distintos, tres historias vienen captando la atención de una buena cantidad de usuarios en la plataforma.

Con tantos estrenos, es realmente difícil mantenerse actualizado y conocer cada una de las nuevas producciones que llegan al streaming . Entre todas las opciones, sin embargo, siempre algunas historias logran ganarse al público con rapidez. Así que vale hacer un repaso por las tres nuevas series que ya brillan entre lo más visto.

Esta miniserie dramática de época está basada en la novela homónima de John Steinbeck, publicada en 1952. Se trata de una producción creada por Zoe Kazan, nieta de Elia Kazan, quien llevó esta misma historia al cine en 1955, y protagonizada por Florence Pugh, Christopher Abbott y Mike Faist.

La trama sigue a las familias Trask y Hamilton en el valle de Salinas, California, desde la Guerra de Secesión hasta la Primera Guerra Mundial. El elemento desestabilizador es la llegada de Cathy, una enigmática y manipuladora mujer cuyas decisiones inmorales afectan a la familia y a su voluntad de reescribir su destino. La producción de 7 capítulos explora la complejidad que deviene del ser humano a lo largo de tres generaciones que se sienten actuales.

"Shaque: No confíes en nadie”

Esta nueva miniserie de drama y misterio llegó desde la India con 7 capítulos llenos de tensión. La producción fue creada por Rensil D’Silva, quien también dirige, y Siddharth P Malhotra. Por su parte, Parineeti Chopra, quien forma parte del elenco de varias producciones en la plataforma, se ocupa del rol protagónico.

La trama sigue a Anvita, una mujer cuya bebé, Apeksha, desapareció del hospital el mismo día de su nacimiento. Nueve años más tarde, ella se mantiene firme en la búsqueda de su hija. Pero lo curioso es que, durante todos esos años, Anvita y su marido Alok reciben misteriosos regalos en el día del cumpleaños de su hija, lo que le hace pensar que alguien sabe exactamente qué pasó. De pronto, todas las personas de su entorno se vuelven sospechosas y Anvita empieza a preguntarse si realmente puede confiar en su círculo más íntimo.

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“El círculo”

Crimen, misterio y política se mezclan en esta miniserie mexicana de thriller político recién llegada. Basada en la novela “Los corruptores” de Jorge Zepeda Patterson, “El círculo” sigue a un grupo de amigos a lo largo de 8 episodios, cuando quedan encerrados en una red de secretos y chantajes. Se trata de una historia de mentiras, codicia y violencia que pone en juego una brusca lucha por el poder.

La trama sigue a un grupo de amigos compuesto por Amelia, Tomás, Mario y Jaime. Su vínculo empieza a resquebrajarse cuando un video comprometedor se filtra. Se trata del último video de la actriz Pamela Dosantos, antes de ser asesinada. Al recibirlo, deciden meterse a fondo con una investigación que involucra gente muy oscura y poderosa, capaz de ponerlos en extremo peligro.