Alertas, avisos a corto plazo y probabilidad de lluvias: cómo leer correctamente el pronóstico del SMN

Es posible seguir los informes meteorológicos del organismo nacional minuto a minuto, tanto en su página como en su aplicación

La app del SMN permite tener, al alcance de la mano, el estado del tiempo.

El eventual desarrollo de lluvias intensas por el fenómeno El Niño trae consigo la posibilidad de conocer cómo se deben interpretar correctamente los datos aportados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) . Alertas y avisos a corto plazo (ACP) son algunas de las cuestiones a tener en cuenta, pero también las probabilidades de lluvias y los vientos.

El SMN cuenta con una página web que actualiza, una vez por hora, el estado del tiempo en cada localidad de Argentina. Para leer esa información, es posible ingresar a la página oficial del organismo o descargarse la app, que está disponible tanto para celulares con sistema operativo de Android como para iPhone .

Cabe recordar que el único pronóstico oficial para conocer el estado del tiempo es el que emite continuamente el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) . Si bien existen muchas aplicaciones, incluso algunas que vienen preinstaladas en los celulares, la información que brinda el organismo oficial proviene de meteorólogos y estaciones meteorológicas instaladas y calibradas según estándares de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), ubicadas en los territorios sobre los que se desea conocer el estado del tiempo.

Cómo interpretar los alertas del SMN

Los alertas que emite el SMN surgen del Sistema de Alerta Temprana (SAT) del organismo. Se trata de una herramienta que busca anticipar los potenciales efectos de un fenómeno meteorológico, tanto para que la ciudadanía esté informada como para que los gobernantes tomen decisiones sobre posibles acciones para disminuir diversos impactos.

El SAT usa tres niveles: amarillo, naranja y rojo. El primero insta a la población a informarse sobre un posible fenómeno que puede producir daños o interrupciones en la rutina diaria, el segundo llama a la ciudadanía a prepararse porque el fenómeno va a ocurrir y puede ser peligroso, mientras que el nivel más alto pide seguir instrucciones oficiales por tratarse de fenómenos excepcionales. Por su parte, cuando el mapa se presenta verde es porque no hay fenómenos que representen riesgos para la población.

El SMN cuenta con un Sistema de Alerta Temprana para anticipar los potenciales efectos de un fenómeno meteorológico. Leonardo Vincenti / La Capital

En diálogo con La Capital, la meteoróloga Vanessa Balchunas explicó: "Estos colores que puede tener una región o un departamento en el mapa no quieren decir que toda la región o todo ese departamento tengan un mismo fenómeno. Las tormentas son irregulares y una localidad (dentro de las áreas mencionadas) puede tener una tormenta intensa, mientras que a pocos kilómetros la situación puede ser menos importante".

Los alertas pueden emitirse con 24, 48 o 72 horas de antelación, y se actualizan a las 6 y a las 18. De todos modos, Balchunas aclaró que si observan "algún avance importante o modificación de algún factor, lo actualizamos con mayor asiduidad".

Avisos a corto plazo

Para determinar la ocurrencia de un fenómeno intenso puntual, existen los avisos a corto plazo (ACP). Esta herramienta, detalló la especialista, forma parte del SAT y es un complemento de los alertas, aunque obliga a tomar acciones rápidamente porque se emite de un momento a otro y su duración puede ser de entre 1 y 3 horas posteriores a la emisión.

Estos avisos se desprenden, justamente, de la observación de factores que determinan los alertas, precisó Balchunas: "El ACP aparece cuando la tormenta que estamos vigilando a partir del alerta tiene características que puedan dar lluvia muy intensa en un corto período, con ráfagas fuertes o inminente caída de granizo o una tormenta severa con muchos de esos factores juntos".

Las tormentas volverán inestable el fin de semana en Rosario. Foto: La Capital/Héctor Río.

Los ACP no son mostrados en el mapa con colores sino que se determinan polígonos para indicar el área sobre la que se anticipa el desarrollo del fenómeno. Por las dudas, la meteoróloga aclaró que esa figura está delimitada con líneas rojas pero no es sinónimo de un alerta rojo: "Puede haber zonas que tengan avisos a corto plazo y un alerta, y zonas que tengan solamente el alerta".

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"El alerta nos prepara, sabemos que vamos a tener un día con probabilidades. El ACP dice que el fenómeno se está intensificando en esa zona", agregó.

Cómo interpretar el porcentaje de lluvias

Una de las consultas que más reciben los especialistas es sobre el porcentaje de lluvias que se suele expresar en las aplicaciones de meteorología. Si bien es un indicador a tener en cuenta, para interpretarse correctamente debe acompañarse con la franja horaria en la que aparece graficada y el área sobre la que se desea conocer el tiempo.

En concreto, si la app del SMN indica un 40% de probabilidad de precipitaciones durante la mañana de una jornada en un área determinada, quiere decir, justamente, que hay un 40% de probabilidades de que llueva durante la mañana de esa jornada en ese sector. En resumen, el porcentaje es la posibilidad de que ocurra, no la intensidad o durabilidad.

Una de las consultas que más reciben los especialistas es sobre el porcentaje de probabilidad de lluvias. Virginia Benedetto / La Capital

Es importante recalcar este punto porque suele confundirse, explicó Balchunas, con varias cuestiones: "Eso no quiere decir que va a llover una determinada cantidad de milímetros, o que va a llover menos fuerte, o que va a llover en el 40% del área, o que va a llover el 40% del día".

"Asociar que va a llover sobre un área del 40% o que va a llover durente un 40% del día no está bien. Por eso, el SMN separa el día en madrugada, mañana, tarde y noche, y es importante ver la franja horaria en la que se indica ese porcentaje y también interpretar que no es el porcentaje de intensidad. Aunque puede decir 40% de lluvia y que sea sumamente intensa", remarcó. En esos casos, es importante verificar las figuras con las que el pronóstico oficial acompaña el informe: pueden ser chaparrones, lluvias aisladas, lluvias, tormentas aisladas, tormentas o tormentas fuertes.

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La meteoróloga indicó que ante un pronóstico de tormentas, se debe revisar el SMN para saber si el área está bajo alerta y de qué color. Luego, ver la franja horaria de ese alerta (si va a ser a la madrugada, la mañana, la tarde o la noche) y sobre qué fenómeno. Para la región del Litoral, pueden ser tormentas, lluvias o vientos, o una combinación de este último con precipitaciones.

"Si las tormentas ya están y estamos consultando, también hay que vigilar los ACP y ver la información durante varios momentos del día, porque se va actualizando hora tras hora", concluyó.