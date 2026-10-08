Leda Bergonzi reapareció y volvió a desatar polémica: "Llegan en silla de ruedas y se van empujando la silla"

La sanlorencina que se atribuye dones de sanación aseguró que personas con parálisis recuperan la movilidad en sus encuentros. Sus declaraciones reavivaron los cuestionamientos por la falta de pruebas médicas y sus antecedentes de conflicto con la Iglesia Católica.

La sanlorencina Leda Bergonzi volvió a quedar en el centro de la polémica por sus afirmaciones sobre supuestas curaciones milagrosas . Después de un período de menor exposición pública, la mujer que alcanzó una enorme popularidad en Rosario por sus encuentros religiosos reapareció en una entrevista y aseguró que personas que llegan con parálisis a sus reuniones recuperan la movilidad. Incluso sostuvo que "llegan en sillas de ruedas y se van empujando la silla".

La declaración, realizada durante una entrevista con Pamela David para el programa #EnSubida, del canal de streaming Blender, no tardó en generar repercusiones en las redes sociales. Periodistas y usuarios cuestionaron la falta de evidencia médica que permita comprobar las recuperaciones físicas que Bergonzi presenta como parte de su actividad espiritual.

"Vemos transformaciones de vidas de personas que llegan y se van diferente. Llegan con parálisis y se van sin parálisis. Llegan en sillas de ruedas y se van empujando la silla", afirmó la mujer que lidera el grupo de oración Soplo de Dios Viviente.

En otro tramo de sus declaraciones, también aseguró que observa casos de "chicos que no pueden hablar y se van hablando". Sus palabras reavivaron una discusión que la acompaña desde que comenzó a reunir multitudes en Rosario: ¿qué respaldo científico existe para las curaciones que asegura presenciar?

Los cuestionamientos por las supuestas curaciones de Leda

La entrevista puso nuevamente bajo la lupa una de las cuestiones más controvertidas de su actividad religiosa. Bergonzi sostiene que presencia transformaciones extraordinarias entre quienes concurren a sus encuentros, pero no se presentaron hasta ahora historias clínicas ni estudios médicos que permitan verificar las recuperaciones que describió.

Ese fue precisamente uno de los principales cuestionamientos que volvieron a surgir tras la circulación del fragmento de esta última entrevista. En las redes sociales, distintos usuarios reclamaron documentación médica que permita establecer cuáles eran las condiciones de salud de las personas antes y después de participar en sus reuniones.

Las críticas también apuntaron a las expectativas que pueden generar este tipo de afirmaciones entre personas con enfermedades graves o discapacidades y sus familiares. Algunos de los cuestionamientos advirtieron que prometer o sugerir curaciones extraordinarias sin pruebas puede alimentar falsas esperanzas entre quienes atraviesan situaciones de extrema vulnerabilidad.

No es la primera vez que Bergonzi queda envuelta en una controversia por vincular la fe con la recuperación de enfermedades. Sus declaraciones sobre el cáncer, realizadas durante una visita a Chile en 2024, ya habían provocado fuertes reacciones de especialistas médicos y autoridades de la Iglesia Católica.

El enfrentamiento de Leda con el Arzobispado de Rosario

La nueva polémica también volvió a poner en primer plano la relación de Bergonzi con la Iglesia Católica, que atravesó su momento de mayor tensión en septiembre de 2024.

Por entonces, el Arzobispado de Rosario, encabezado por Eduardo Eliseo Martín, resolvió suspender cualquier actividad pastoral que Leda y su grupo Soplo de Dios Viviente realizaran en nombre de la Iglesia.

La decisión llegó después de un período de evaluación de sus prácticas religiosas. En un comunicado, la autoridad eclesiástica señaló que se habían advertido "significativos elementos que necesitan ser purificados" y condicionó la reanudación de esas actividades al cumplimiento de las indicaciones que se le habían transmitido.

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

El documento también estableció que las actividades y espectáculos artísticos organizados por Bergonzi y sus colaboradores eran de su exclusiva responsabilidad. La misma aclaración se hizo respecto de sus declaraciones públicas.

Uno de los puntos centrales de aquella intervención fue la imposición de manos, una práctica habitual en los encuentros de la sanadora. El Arzobispado remarcó que esa práctica, en el ámbito al que se refería su comunicado, estaba reservada a los sacerdotes.

La ruptura institucional no implicó que la Iglesia dejara de ofrecerle acompañamiento espiritual a título personal. En su pronunciamiento, el Arzobispado aclaró que tanto Bergonzi como los integrantes de su grupo podían seguir recibiendo asistencia pastoral y espiritual.

Tras la decisión, Soplo de Dios Viviente suspendió sus actividades de carácter religioso previstas para ese período, aunque continuó promocionando presentaciones musicales y otros encuentros en distintas ciudades del país.

Cuando Leda aseguró que el cáncer se origina en la falta de perdón

El conflicto con la Iglesia había comenzado a profundizarse meses antes. En enero de 2024, durante una visita a Chile, Bergonzi realizó una afirmación que provocó el rechazo de médicos y referentes religiosos.

"El cáncer es una enfermedad del hoy. Sabemos que tiene un origen, que es la falta de perdón", sostuvo durante un encuentro en el Templo Votivo de Maipú, en Santiago de Chile.

La declaración generó una inmediata reacción del arzobispo de Santiago, Fernando Chomalí, quien además cuenta con formación en bioética. "Estoy absolutamente en contra de esa afirmación de ella. No es lo que dice la ciencia, en la cual yo creo mucho. No creo en eso", respondió.

En Rosario, el entonces vicario general Emilio Cardarelli también tomó distancia de sus palabras mediante un comunicado oficial. "Las expresiones de la señora Bergonzi acerca del origen del cáncer son de su exclusiva responsabilidad y no se corresponden con la enseñanza de la Iglesia en dicha materia", señaló.

Además, recordó que la ciencia no reconoce una única causa para el desarrollo de esa enfermedad y mucho menos una exclusivamente emocional.

A las críticas se sumó la presidenta de la Asociación de Oncología de Rosario, Alejandra Bártoli, quien advirtió que "no se puede asegurar que hay una única causa que produce el cáncer y que esa causa es, además, de carácter únicamente emocional".

"Hay que tener mucho cuidado cuando se hace referencia al origen del cáncer", enfatizó la especialista.

Bergonzi también había provocado una controversia por sus declaraciones sobre las personas trans en el programa de Mirtha Legrand. En aquella oportunidad vinculó cambios de identidad de género con situaciones de enojo o falta de perdón, lo que motivó una respuesta pública del diputado nacional santafesino Esteban Paulón, quien cuestionó esas afirmaciones.

Del fenómeno religioso de Rosario a los teatros y las redes sociales

Esta nueva aparición mediática de Leda se produjo después de un período en el que había reducido considerablemente su exposición pública.

Entre 2023 y 2024, la sanlorencina se convirtió en uno de los fenómenos religiosos más convocantes de Rosario. Sus reuniones comenzaron en espacios vinculados con la Iglesia Católica, incluida la Catedral, pero el crecimiento de la concurrencia obligó a trasladarlas a establecimientos de mayor capacidad, como la ex-Sociedad Rural y el salón Metropolitano.

Miles de personas llegaban desde distintos puntos del país para participar de sus encuentros, escuchar sus canciones y recibir sus abrazos o la imposición de manos. Entre quienes asistieron estuvieron familiares de Lionel Messi, como su madre, Celia Cuccittini, y su hermano Matías.

La repercusión trascendió las fronteras argentinas. The Washington Post dedicó una extensa cobertura al fenómeno, con testimonios de personas que viajaban durante horas y soportaban largas esperas con la esperanza de experimentar una recuperación de su salud.

Celina Mutti Lovera

El periódico estadounidense describió a una mujer que rompía con la imagen tradicional de los líderes religiosos carismáticos: una laica, madre de cinco hijos, que se presentaba con ropa informal y aseguraba ser un instrumento de Dios.

Sin embargo, después del distanciamiento con el Arzobispado y de las controversias que rodearon su actividad, el fenómeno perdió parte de la exposición pública que había alcanzado en sus primeros años.

En marzo de 2025, La Capital informó que Bergonzi continuaba realizando encuentros con sus seguidores en el camping del Sindicato de Recolectores de Residuos, en la zona sur de Rosario, aunque con una frecuencia mucho menor: aproximadamente una vez por mes.

Paralelamente, había trasladado buena parte de su actividad a otras provincias, con presentaciones en Chaco, Mar del Plata, la ciudad de Buenos Aires y distintas localidades del conurbano bonaerense.

Los teatros comenzaron a ocupar un lugar importante en su agenda. También fortaleció sus canales de comunicación propios, particularmente Instagram, Facebook y YouTube, donde comparte registros de sus encuentros, reflexiones religiosas y canciones.

En marzo de 2025 lanzó "Volver a casa", su primer álbum musical, como parte de una apuesta por desarrollar su carrera artística.

Las denuncias y las acusaciones de lucrar con la fe

La trayectoria de Bergonzi también estuvo atravesada por cuestionamientos económicos vinculados con la organización de sus actividades.

Uno de los episodios de mayor repercusión fue la denuncia pública de su exproductor musical Alberto Castillejo, quien aseguró haber invertido alrededor de 15.000 dólares para impulsar su carrera como cantante y acusó a la sanadora y a su secretaria de intentar cerrar acuerdos comerciales a sus espaldas.

"Lo que más me duele es la estafa que está haciendo esta chica en nombre de Dios, es un lobo con piel de cordero", sostuvo Castillejo en declaraciones a La Capital.

El empresario, que había trabajado con artistas como Cacho Castaña, Estela Rabal, el Polaco Goyeneche y Los Auténticos Decadentes, aseguró que el vínculo profesional con Bergonzi comenzó a gestarse en septiembre de 2023.

Según su relato, la mujer se negó a firmar un contrato porque sostenía que la Iglesia la controlaba. Castillejo afirmó que, pese a esa situación, avanzó con la organización de ensayos, la contratación de músicos y la planificación de una gira que finalmente quedó suspendida.

Las controversias también incluyeron una denuncia de la diputada provincial Amalia Granata por presuntos fondos públicos destinados a espectáculos y cuestionamientos de la organización antisectas Libre Mentes.

Estas acusaciones formaron parte de la discusión pública alrededor de Bergonzi, aunque su existencia no constituye, por sí misma, una prueba de responsabilidad o de la comisión de un delito.

En ese contexto, los recitales con entradas pagas generaron nuevos cuestionamientos entre quienes consideran que su actividad comercial puede confundirse con las prácticas de sanación que promociona.

El acercamiento de Leda Bergonzi a sectores evangélicos

Mientras mantiene sus actividades religiosas de manera independiente, Bergonzi también comenzó a establecer vínculos con referentes políticos identificados con el evangelismo.

En junio de este año mantuvo reuniones con Walter Ghione, referente del partido UNO, y el concejal rosarino Pablo Gavira. La difusión de una fotografía de ese encuentro abrió especulaciones sobre una eventual participación electoral de la sanadora en 2027.

¿Leda Bergonzi da el salto a la política?

Ghione reconoció los contactos, aunque aclaró que no existía una conversación concreta sobre candidaturas.

"No hablamos de ningún tipo de candidatura. Estamos lejos de esa instancia, pero toda persona con el trabajo de Leda para mí sería muy bueno que ocupe un espacio político", afirmó durante una entrevista con el programa El primero de la mañana, por LT8.

El dirigente explicó que el acercamiento estaba relacionado principalmente con posibles iniciativas sociales y con la capacidad de convocatoria que conserva Bergonzi.

"Buscamos trabajar juntos cuestiones netamente sociales. Nos interesa el desarrollo que ha adquirido en este tiempo. Ella ayuda a mucha gente en situación vulnerable, más allá de la contención espiritual. En eso me parece que podemos trabajar en conjunto", aseguró.

Ghione también defendió a la sanadora frente a los cuestionamientos que recibió después de su distanciamiento con la Iglesia Católica.

"Es lógico que una religión con tantos años y con esa estructura no encaje su trabajo. Es lógico que haya tomado esos recaudos. Lo importante es lo que le llegue a la gente. Es bueno que en tiempos de crisis la fe sea un sustento", expresó.

Y sobre las denuncias que rodearon a Bergonzi, sostuvo que "la masividad la expone a que hablen cualquier cosa".

El referente evangélico aseguró haber conocido testimonios de personas que recibieron contención espiritual en sus encuentros y reivindicó la tarea social de la sanlorencina, aunque evitó confirmar cualquier proyecto electoral.