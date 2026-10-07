Central: Vicente Pizarro anotó un gol en la victoria de Chile ante México

El mediocampista canalla fue clave en el triunfo de la Roja y mostró sus expectativas de cara al futuro con su selección, antes de regresar a Rosario

Vicente Pizarro anotó un gol en la victoria de Chile y se reincorporará a los entrenamientos con Central.

Unos minutos después de que el mundo del fútbol presenciara la despedida de Lionel Messi de la selección argentina , Chile se presentó en Los Ángeles, Estados Unidos, para enfrentar a México en el último partido amistoso de esta fecha Fifa. La Roja se llevó la victoria por 2 a 0 con un gol de Vicente Pizarro, volante de Central .

El mediocampista canalla fue titular en el conjunto de Nicolas Córdova y se mostró conforme por la actitud de su equipo, que buscará revertir una extensa racha negativa en este proceso de cuatro años para regresar al Mundial tras su última aparición en 2014.

Pizarro no pudo estar presente en la Supercopa Internacional en la que Central venció a Estudiantes y se quedó con el título, así como tampoco lo hizo en el empate ante Banfield del lunes pasado. De igual manera, regresará a Rosario con una sonrisa tras haber anotado el segundo tanto del triunfo de Chile ante la Tricolor .

A los 65 minutos de partido, el Vicho se filtró en el área mexicana con pelota dominada y quedó cara a cara con el arquero Alex Padilla. Ante la salida del guardameta, abrió el pie y colocó la pelota junto a un palo para estirar la ventaja.

Finalmente, Pizarro se reincorporará a los entrenamientos con Central en las próximas horas y se pondrá a disposición de Jorge Almirón para el partido clave del próximo domingo ante Independiente Rivadavia en el Gigante de Arroyito.

La ilusión de Chile

Tras el encuentro ante México, Pizarro aseguró que Chile mostró su mejor versión y elevó las expectativas de cara al futuro. “Hoy nos dimos cuenta de que podemos competir, de que podemos buscar los partidos, así que nos vamos muy contentos, porque es un triunfo que sin duda merecíamos”, expresó el volante, según consignó ESPN.

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El Vicho aclaró que deberán “mantener la calma y seguir trabajando”, ya que tienen “mucho por delante” de cara a las Eliminatorias sudamericanas y la Copa América 2028. A su vez, realizó un análisis de esta fecha Fifa para la Roja.

“El primer partido -con Canadá- tuvimos un poco de mala suerte con las expulsiones, después, el otro día, nos tocó perder -ante Estados Unidos- de la forma en que se vio, y sabíamos que hoy teníamos la responsabilidad de ir a buscar el partido, de llevarnos un triunfo, así que nos vamos muy contentos. Fue una gira un poco complicada, pero creo que hay que tener calma”, concluyó Pizarro antes de volver a Central.