¿Habrá elecciones en Central?: la falta de oposición abre el camino para la continuidad de Belloso

La dirigencia canalla fijó los comicios para el 20 de diciembre, pero hasta ahora no surgieron listas que desafíen a Raza Canalla. El estatuto contempla qué ocurre si solo se oficializa una candidatura.

La dirigencia de Central transita, a priori, las últimas semanas en la conducción de la entidad pensando en las elecciones de fin de año. Hasta el momento no aparecieron voces opositoras con deseos de pelear por las riendas de la entidad y todo indicaría que no habría sufragios. "No habrá elecciones porque no hay nadie que se presente. Todo indica que no habrá", le confió una fuente allegada a la entidad de Arroyito sobre un tema que no está demasiado en escena, pero que fue tratado tiempo atrás.

Las elecciones están previstas para el domingo 20 de diciembre próximo después de que se decidiera en una asamblea extraordinaria realizar los comicios hasta 180 días posteriores al cierre del ejercicio económico. De esta forma, se resolvió que la votación pase de octubre a diciembre para que se desarrolle una vez finalizada la temporada deportiva.

De acuerdo al boletín difundido tiempo atrás, la asamblea general ordinaria se desarrollará el martes 20 de octubre , en las instalaciones de la subsede de cruce Alberdi (Catamarca 3538). En la misma "se designarán dos asociados para que tomen nota del acto juntamente con las autoridades" y luego se producirá "la lectura del acta de la asamblea anterior".

Finalmente, se elegirán "tres miembros titulares y tres miembros suplentes asociados para integrar la comisión electoral conforme a lo establecido por el artículo 189° del estatuto que debe constituirse con motivo del acto eleccionario a realizarse el día domingo 20 de diciembre de 2026".

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La circular lleva la firma del actual presidente Canalla, Gonzalo Belloso, quien bajo la agrupación Raza Canalla tiene intenciones de continuar al frente de la entidad hasta 2030 junto a la vicepresidenta Carolina Cristinziano.

Los números de la última elección

Los resultados finales dados a conocer por la página del club en las elecciones de diciembre de 2022 fueron los siguientes: Raza Canalla 78% (7.131 votos), Espacio Canaya 9 % ( Juan Cruz Rodríguez, 854), 6 de Diciembre 6 % ( Ricardo Carloni, 585) -confirmado que no se presentará- y Fuerza Auriazul 5 % (Mario Moretti, 468).

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Hasta el momento ninguna agrupación opositora ha presentado una lista ni manifestó públicamente su intención de competir en las urnas, todo lo contrario. "Está casi decidido que no habrá elecciones porque hasta el momento no se presentó nadie a competir", insistieron fuentes muy bien informadas de la entidad Canalla. Y de suceder esto, el estatuto estima que de presentarse una sola lista oficializada no se celebrarán los comicios y la comisión vigente renovará su mandato de forma automática, una situación que no ocurre en el club de Arroyito desde hace cuatro décadas.