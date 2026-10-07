La crisis de la industria se profundiza: en agosto se hundió un 3,2 % interanual

El indicador que elabora el Indec acumula una baja de 2,7 % en 2026. En la medición mensual registró un leve rebote que no compensó la debacle de julio. El organismo también informó que bajó la actividad en la construcción

La política económica avanza en la destrucción de la industria nacional. En agosto se profundizaron los datos negativos.

Equipos de rescate extinguen un incendio en una fábrica de muebles dañada por el impacto de un dron ruso en Zaporiyia, Ucrania, el martes 6 de octubre de 2026. (Foto AP/Kateryna Klochko)

La producción industrial rebotó 1,9 % entre julio y agosto pero se hundió 3,2 % en la comparación interanual. En 2026 acumula una variación negativa de 2,7 %. Así lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

La suba mensual de agosto no llegó a compensar la caída desestacionalizada de 5,1 % que el Indice de Producción Industrial (IPI) manufacturero experimentó en julio. La actividad fabril se ubicó en el segundo nivel de producción más bajo desde junio de 2024.

En comparación con el pico alcanzado desde que Javier Milei es presidente, en febrero de 2025, la industria se hundió 7,6 %. El principal declive desde entonces lo sufrieron el sector de textil e indumentaria, alcanzando una variación negativa del 33,8 % en el caso de la división textil.

En segundo lugar, resalta una contracción del 31,7 % en maquinaria y equipo, fundamentalmente por las pobres performances en la fabricación nacional de maquinaria agrícola y electrodomésticos, afectadas por la retracción del crédito en pesos y la apertura de las importaciones. Con la misma tónica, también arrojan caídas de dos dígitos rubros relevantes como productos de metal, productos de caucho y plástico, minerales no metálicos (muy atados a la demanda de la construcción) y el sector automotriz.

El director ejecutivo de la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (Afac), Juan Cantarella, explicó que los números “rojos” responden esencialmente a un doble efecto: la menor producción local y el “proceso de CKDización, de los nuevos proyectos”, que refiere a la imposición de la lógica de ensamblaje de piezas importadas.

La producción de alimentos y bebidas retrocedió 6,4 % desde inicios del año pasado. En relación a agosto de 2025, el informe oficial señaló bajas en la fabricación de pescados, vinos y carne vacuna.

La consultora I+D remarcó que “los precios de los bienes industriales continúan creciendo por debajo de los costos de producción” y la demanda débil limita el margen para trasladarlos a precios.

El desajuste “consume capital de trabajo y reduce la capacidad de invertir, sostener empleo y modernizar la producción”, señaló la entidad que conduce el ex economista de la Unión Industrial Argentina (UIA), Diego Coatz. Según su proyección, este año se perderán 3.000 empresas industriales y 90.000 puestos de trabajo, entre directos e indirectos.

Por otra parte, I+D hizo foco en la poca tracción que los proyectos del Rigi están teniendo sobre potenciales proveedores locales. La producción de proveedores de minería y de hidrocarburos cayeron en agosto 3,4 % y 4,5 % interanual, respectivamente.

Construcción abajo

Por otra parte, la construcción avanzó 0,4 % mensual en agosto pero a nivel interanual registró una contracción del 4,4 %. El acumulado del 2026, en tanto, se mantiene en positivo con un leve 0,8 %, según informó también el Indec.

Los datos del consumo aparente de los insumos para la construcción en agosto muestran una suba de 19,4 % interanual en grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción; y de 1,2 % en placas de yeso, pero bajas de 18,4 % en asfalto; 17 % en yeso; 13 % y en cales.

Por su parte, si se analizan las variaciones del acumulado durante los meses transcurridos de 2026 en su conjunto con relación a igual período del año anterior, se observan subas de 23,2 % en el resto de los insumos (incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción). Los puestos de trabajo bajaron 0,3 % interanual.