La Capital | Economía | industria

La crisis de la industria se profundiza: en agosto se hundió un 3,2 % interanual

El indicador que elabora el Indec acumula una baja de 2,7 % en 2026. En la medición mensual registró un leve rebote que no compensó la debacle de julio. El organismo también informó que bajó la actividad en la construcción

7 de octubre 2026 · 21:49hs
Google Seguir a La Capital en Google
Equipos de rescate extinguen un incendio en una fábrica de muebles dañada por el impacto de un dron ruso en Zaporiyia

Equipos de rescate extinguen un incendio en una fábrica de muebles dañada por el impacto de un dron ruso en Zaporiyia, Ucrania, el martes 6 de octubre de 2026. (Foto AP/Kateryna Klochko)
La política económica avanza en la destrucción de la industria nacional. En agosto se profundizaron los datos negativos.

La política económica avanza en la destrucción de la industria nacional. En agosto se profundizaron los datos negativos.

La producción industrial rebotó 1,9 % entre julio y agosto pero se hundió 3,2 % en la comparación interanual. En 2026 acumula una variación negativa de 2,7 %. Así lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

La suba mensual de agosto no llegó a compensar la caída desestacionalizada de 5,1 % que el Indice de Producción Industrial (IPI) manufacturero experimentó en julio. La actividad fabril se ubicó en el segundo nivel de producción más bajo desde junio de 2024.

En comparación con el pico alcanzado desde que Javier Milei es presidente, en febrero de 2025, la industria se hundió 7,6 %. El principal declive desde entonces lo sufrieron el sector de textil e indumentaria, alcanzando una variación negativa del 33,8 % en el caso de la división textil.

Debacle prolongada

En segundo lugar, resalta una contracción del 31,7 % en maquinaria y equipo, fundamentalmente por las pobres performances en la fabricación nacional de maquinaria agrícola y electrodomésticos, afectadas por la retracción del crédito en pesos y la apertura de las importaciones. Con la misma tónica, también arrojan caídas de dos dígitos rubros relevantes como productos de metal, productos de caucho y plástico, minerales no metálicos (muy atados a la demanda de la construcción) y el sector automotriz.

El director ejecutivo de la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (Afac), Juan Cantarella, explicó que los números “rojos” responden esencialmente a un doble efecto: la menor producción local y el “proceso de CKDización, de los nuevos proyectos”, que refiere a la imposición de la lógica de ensamblaje de piezas importadas.

La producción de alimentos y bebidas retrocedió 6,4 % desde inicios del año pasado. En relación a agosto de 2025, el informe oficial señaló bajas en la fabricación de pescados, vinos y carne vacuna.

La consultora I+D remarcó que “los precios de los bienes industriales continúan creciendo por debajo de los costos de producción” y la demanda débil limita el margen para trasladarlos a precios.

El desajuste “consume capital de trabajo y reduce la capacidad de invertir, sostener empleo y modernizar la producción”, señaló la entidad que conduce el ex economista de la Unión Industrial Argentina (UIA), Diego Coatz. Según su proyección, este año se perderán 3.000 empresas industriales y 90.000 puestos de trabajo, entre directos e indirectos.

Por otra parte, I+D hizo foco en la poca tracción que los proyectos del Rigi están teniendo sobre potenciales proveedores locales. La producción de proveedores de minería y de hidrocarburos cayeron en agosto 3,4 % y 4,5 % interanual, respectivamente.

Construcción abajo

Por otra parte, la construcción avanzó 0,4 % mensual en agosto pero a nivel interanual registró una contracción del 4,4 %. El acumulado del 2026, en tanto, se mantiene en positivo con un leve 0,8 %, según informó también el Indec.

Los datos del consumo aparente de los insumos para la construcción en agosto muestran una suba de 19,4 % interanual en grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción; y de 1,2 % en placas de yeso, pero bajas de 18,4 % en asfalto; 17 % en yeso; 13 % y en cales.

Por su parte, si se analizan las variaciones del acumulado durante los meses transcurridos de 2026 en su conjunto con relación a igual período del año anterior, se observan subas de 23,2 % en el resto de los insumos (incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción). Los puestos de trabajo bajaron 0,3 % interanual.

Noticias relacionadas
Metanol, el químico que explotó en Puerto General San Martín

Metanol, la sustancia que provocó la explosión en Puerto General San Martín

Los empleados de Electrolux se reunieron frente al Ministerio de Trabajo de Santa Fe.

Despidos en Electrolux: "Esto es más política de Estado que un acuerdo entre privados"

El economista Bernardo Kosacoff estuvo en Rosario para disertar en la Diplomatura en Gestión de Desarrollo Regional.

Kosacoff: "La industria no es el problema sino parte de la solución"

Las acciones que cotizan en el S&P Merval y los bonos de deuda volvieron a bajar.

Se disipó el efecto de las elecciones en Brasil y cayeron bonos y acciones

Ver comentarios

Las más leídas

Mientras Messi se despedía, dos guardias protagonizaron las perlitas de la noche

Mientras Messi se despedía, dos guardias protagonizaron las perlitas de la noche

Allanamientos por lavado en Rosario: cayó un financista y requisaron la celda de Lux

Allanamientos por lavado en Rosario: cayó un financista y requisaron la celda de Lux

Allanaron a un docente tras una denuncia por antisemitismo en Rosario

Allanaron a un docente tras una denuncia por antisemitismo en Rosario

La odisea de los inquilinos: unos 500 mil hogares están alquilados

La odisea de los inquilinos: unos 500 mil hogares están alquilados

Lo último

El tiempo en Rosario: jueves con un poco de lluvia, nubes y mucho viento

El tiempo en Rosario: jueves con un poco de lluvia, nubes y mucho viento

Una isla hedionda era récord en cantidad de pingüinos, pero desapareció el 60 %

Una isla hedionda era récord en cantidad de pingüinos, pero "desapareció" el 60 %

Murió a los 102 años Eva Marie Saint, una de las rubias de Hitchock

Murió a los 102 años Eva Marie Saint, una de las "rubias de Hitchock"

Llovieron más de 75 milímetros en Rosario y el jueves mejoran las condiciones

Gonzalo Ratner indicó que hubo más de 200 reclamos por caídas de árboles y ramas y demás incidencias
Llovieron más de 75 milímetros en Rosario y el jueves mejoran las condiciones
Subcomisario cobró coimas por 1.487 verificaciones irregulares de autos y motos
Policiales

Subcomisario cobró coimas por 1.487 verificaciones irregulares de autos y motos

Allanaron a un docente tras una denuncia por antisemitismo en Rosario
Policiales

Allanaron a un docente tras una denuncia por antisemitismo en Rosario

Quini 6: nueve apostadores santafesinos celebraron en el Siempre Sale
Información General

Quini 6: nueve apostadores santafesinos celebraron en el Siempre Sale

La universidad busca aliados y Pullaro aparece en el radar de los rectores

Por Mariano D'Arrigo
Politica

La universidad busca aliados y Pullaro aparece en el radar de los rectores

Allanamientos por lavado en Rosario: cayó un financista y requisaron la celda de Lux
Policiales

Allanamientos por lavado en Rosario: cayó un financista y requisaron la celda de Lux

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Mientras Messi se despedía, dos guardias protagonizaron las perlitas de la noche

Mientras Messi se despedía, dos guardias protagonizaron las perlitas de la noche

Allanamientos por lavado en Rosario: cayó un financista y requisaron la celda de Lux

Allanamientos por lavado en Rosario: cayó un financista y requisaron la celda de Lux

Allanaron a un docente tras una denuncia por antisemitismo en Rosario

Allanaron a un docente tras una denuncia por antisemitismo en Rosario

La odisea de los inquilinos: unos 500 mil hogares están alquilados

La odisea de los inquilinos: unos 500 mil hogares están alquilados

Rosario tendrá cruces a la isla desde La Fluvial todo el año: ¿cuánto costará?

Rosario tendrá cruces a la isla desde La Fluvial todo el año: ¿cuánto costará?

Ovación
Cómo les fue y cuánto jugaron Vicente Pizarro y Campaz en sus selecciones

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Cómo les fue y cuánto jugaron Vicente Pizarro y Campaz en sus selecciones

Cómo les fue y cuánto jugaron Vicente Pizarro y Campaz en sus selecciones

Cómo les fue y cuánto jugaron Vicente Pizarro y Campaz en sus selecciones

El argentino que quiso ser jugador de fútbol e hizo historia ganando un Super Bowl

El argentino que quiso ser jugador de fútbol e hizo historia ganando un Super Bowl

Cuándo volverá a jugar la selección argentina tras la despedida de Messi

Cuándo volverá a jugar la selección argentina tras la despedida de Messi

Policiales
Subcomisario cobró coimas por 1.487 verificaciones irregulares de autos y motos
Policiales

Subcomisario cobró coimas por 1.487 verificaciones irregulares de autos y motos

Allanaron a un docente tras una denuncia por antisemitismo en Rosario

Allanaron a un docente tras una denuncia por antisemitismo en Rosario

Un joven fue hallado muerto a balazos en una casa deshabitada de zona oeste

Un joven fue hallado muerto a balazos en una casa deshabitada de zona oeste

Allanamientos por lavado en Rosario: cayó un financista y requisaron la celda de Lux

Allanamientos por lavado en Rosario: cayó un financista y requisaron la celda de Lux

La Ciudad
El tiempo en Rosario: jueves con un poco de lluvia, nubes y mucho viento
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves con un poco de lluvia, nubes y mucho viento

Llovieron más de 75 milímetros en Rosario y el jueves mejoran las condiciones

Llovieron más de 75 milímetros en Rosario y el jueves mejoran las condiciones

Festival Fontanarrosa 2026: Guillermo Francella será el invitado de honor en Rosario

Festival Fontanarrosa 2026: Guillermo Francella será el invitado de honor en Rosario

Rosario abre su paraguas de refugios por El Niño para las personas que viven en la calle

Rosario abre su paraguas de refugios por El Niño para las personas que viven en la calle

La provincia convoca a policías retirados para custodiar espacios públicos
Policiales

La provincia convoca a policías retirados para custodiar espacios públicos

Plan provincial de deudas para familias y pymes: qué impuesto fue el más pedido
Economía

Plan provincial de deudas para familias y pymes: qué impuesto fue el más pedido

Alertas, avisos y lluvias: cómo leer correctamente el pronóstico del SMN
Información General

Alertas, avisos y lluvias: cómo leer correctamente el pronóstico del SMN

Es pronto para marcar un debilitamiento de El Niño: cómo será el verano
La Ciudad

Es pronto para marcar un debilitamiento de El Niño: cómo será el verano

La autopista Rosario-Córdoba será privada y sumará nuevos peajes
La Ciudad

La autopista Rosario-Córdoba será privada y sumará nuevos peajes

Un francés y un japonés  ganaron el Nobel de Química por hallazgo sobre moléculas
Información General

Un francés y un japonés  ganaron el Nobel de Química por hallazgo sobre moléculas

Quedó detenido por estafas el otro dueño de la agencia Rosario Motorsport
La Ciudad

Quedó detenido por estafas el otro dueño de la agencia Rosario Motorsport

Una familia de Santa Fe compró su casa en China y la armó en una hora
La Región

Una familia de Santa Fe compró su casa en China y la armó en una hora

La chicharrita retrocede y mejora el escenario para la campaña de maíz
Agro

La chicharrita retrocede y mejora el escenario para la campaña de maíz

Gavira desistió de la idea de pintar el Túnel Illia y quiere preservar los ladrillos
La Ciudad

Gavira desistió de la idea de pintar el Túnel Illia y quiere preservar los ladrillos

Grupo Roma: reclamos por hasta 1.200 lotes llegaron al Concejo de Rosario
La Ciudad

Grupo Roma: reclamos por hasta 1.200 lotes llegaron al Concejo de Rosario

Asalto en barrio Ludueña: maniataron a una mujer y le robaron todos los ahorros
Policiales

Asalto en barrio Ludueña: maniataron a una mujer y le robaron todos los ahorros

El Parque España será sede de un festival de música en vinilo
La Ciudad

El Parque España será sede de un festival de música en vinilo

El riesgo por un posible caso de peste neumónica fuera de Rusia es muy bajo
Información General

El riesgo por un posible caso de peste neumónica fuera de Rusia es "muy bajo"

La Policía francesa reprime protestas por la educación: hay 250 mil manifestantes
El Mundo

La Policía francesa reprime protestas por la educación: hay 250 mil manifestantes