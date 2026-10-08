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La OMM renovó su pronóstico sobre El Niño y especialistas argentinos hacen foco en el Litoral

El último reporte de la entidad internacional volvió a categorizar el fenómeno como "muy fuerte" hasta fin de año, con un posible pico en diciembre

8 de octubre 2026 · 06:05hs
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El pico de El Niño podría darse en diciembre

Foto: Archivo La Capital

El pico de El Niño podría darse en diciembre, según las estimaciones del último reporte de la Organización Meteorológica Mundial.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) dio a conocer este jueves el último reporte sobre el estado de situación respecto de El Niño, correspondiente al trimestre octubre-noviembre-diciembre, en el que renueva su previsión sobre un fenómeno que se desarrollará en su fase "muy fuerte". A la par, especialistas argentinos situaron al Litoral como la región a seguir especialmente de cerca por sus eventuales impactos.

Las actualizaciones de la OMM sobre El Niño/La Niña son la fuente de información de mayor relevancia a nivel mundial para gobiernos y responsables de toma de decisiones. Estos pronósticos estacionales se basan en un consenso de modelos de los centros mundiales de producción de la organización, expertos de los servicios meteorológicos e hidrológicos nacionales y centros de predicción climática de todo el mundo.

El reporte indica que la temperatura superficial del océano Pacífico se incrementará a niveles récord durante el trimestre mencionado, sobre todo en el sector tropical y oriental. "Esto refleja el fortalecimiento de El Niño, que influirá en los patrones climáticos y tendrá un impacto en las economías, los ecosistemas y las comunidades de todo el mundo", añadieron desde la OMM. Esta situación provocará una intensificación del fenómeno antes de su pico, esperado para diciembre, con un aumento de las precipitaciones en esta parte del mundo.

Hasta febrero

El Niño ocurre cuando la temperatura superficial del océano Pacífico ecuatorial aumenta 0,5º en promedio de manera persistente durante cinco trimestres móviles (que se actualizan cada mes) y esto, a su vez, se acopla con el fortalecimiento o debilitamiento de los vientos alisios (vientos tropicales que soplan regularmente de este a oeste). En un año sin desequilibrios, esos vientos mueven las aguas cálidas hacia la zona del sudeste asiático y Oceanía para darle espacio al surgimiento de aguas frías y ricas en nutrientes desde las profundidades de las costas de Sudamérica. Basta apenas con que alguna de las variables cambie su regularidad para que ese equilibrio se rompa naturalmente, algo que pasa cada dos a siete años y que dé paso a un fenómeno que suele durar entre 9 y 12 meses.

>> Leer más: Por qué es pronto para marcar un debilitamiento de El Niño y qué se espera para el verano

Si bien El Niño ocurre hace miles de años bajo esa dinámica, este episodio llega acompañado de un contexto particular: un planeta que supera sus marcas anuales de temperaturas máximas producto del cambio climático provocado por las actividades humanas y océanos que rompieron sus récords de temperaturas entre 2023 y 2026 de forma consecutiva.

El último fenómeno El Niño que se vivió en Rosario, entre finales de 2015 y principios de 2016, dejó múltiples consecuencias derivadas de lluvias por encima de los valores normales.

El último fenómeno El Niño que se vivió en Rosario, entre finales de 2015 y principios de 2016, dejó múltiples consecuencias derivadas de lluvias por encima de los valores normales.

La argentina Celeste Saulo, secretaria General de la OMM, señaló: "El Niño está firmemente establecido y se intensifica rápidamente. Los pronósticos de la OMM indican, casi al 100 por ciento, que el fenómeno va a durar hasta febrero de 2027 y que podría ser uno de los más fuertes desde 1950".

Las previsiones citadas por Saulo refieren a un consenso de 13 agencias, servicios y centros meteorológicos de distintos países coordinados por la OMM y que registran e intercambian constantemente datos registrados por boyas oceánicas, satélites y radiosondas.

Categorías de El Niño

Las mediciones de las eventuales anomalías de la temperatura superficial del océano Pacífico se determinan a través de los registros tomados de una región denominada como Niño 3.4. Está en la región ecuatorial centro-occidental y se trata de un rectángulo delimitado por las coordenadas 120°O - 170°O y 5°N - 5°S.

    Hay cuatro categorías de intensidad de El Niño, que se establecen según la anomalía de temperatura promedio por encima de lo normal registrada en la superficie del Pacífico ecuatorial durante cinco trimestres móviles: débil (entre 0,5º y 0,9º), moderado (entre 1º y 1,4º) , fuerte (entre 1,5º y 1,9º y muy fuerte (de 2º en adelante).

    Las mediciones de la temperatura en esa región reportaron un aumento promedio de 1,6º en junio de este año y de 2,5º en agosto. Para el trimestre octubre-noviembre-diciembre, el pronóstico indica que la anomalía promedio en esa ubicación alcanzará aproximadamente 3,7°, con un pico en diciembre.

    Desde la OMM remarcaron que se trata del valor más alto desde que comenzaron las observaciones y supera el récord anterior, de 2,6º, registrado entre noviembre de 2015 y enero de 2016.

    Foco en el Litoral argentino

    Las previsiones de la OMM son seguidas de cerca por especialistas nacionales, que ubicaron al Litoral como la región a seguir de cerca respecto de los posibles impactos que puedan desarrollarse.

    Teniendo en cuenta los últimos fenómenos severos de El Niño en Argentina, la primavera es la época en la que se genera el mayor impacto y el noreste argentino, la zona que recibe más exceso de precipitaciones, indicó a La Capital la investigadora del Conicet Matilde Rusticucci. En ese grupo entran el norte de Santa Fe, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa y un sector de Entre Ríos.

    Los anegamientos y la crecida del r&iacute;o Paran&aacute; fueron las principales consecuencias del &uacute;ltimo episodio fuerte de El Ni&ntilde;o en Rosario, durante el verano de 2016.

    Los anegamientos y la crecida del río Paraná fueron las principales consecuencias del último episodio fuerte de El Niño en Rosario, durante el verano de 2016.

    Las consecuencias de esas lluvias por encima de los valores normales para este período, que también se prevén en el sur de Brasil, pueden extenderse hacia el sur. En ese plano aparece Rosario, donde Rusticucci mencionó que habrá que prestar atención al nivel del río porque el exceso de precipitaciones en esa zona de la Cuenca del Plata podría derivar en un aumento en los registros del río Paraná.

    >> Leer más: Comienza a subir el caudal del río Paraná y sería el anticipo de una creciente mayor

    A principios de octubre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó su pronóstico climático trimestral. En el informe, desde el organismo nacional destacaron que todo el Litoral será la región con más alta probabilidad de que las lluvias superen los valores normales. Para elaborar el reporte y establecer los valores de referencia, se toman los registros de lluvias acumuladas del período 1991-2020.

    "Cuando se habla de lluvias más intensas de las habituales, nos referimos a la posibilidad de que el agua caída supere la capacidad de absorción que tiene el suelo”, explicó Rusticucci, que además es profesora emérita del Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

    Fenómeno en crecimiento

    Recientemente, el sitio oficial de la Bolsa de Comercio de Rosario publicó un artículo titulado "La intensidad prevista del «Niño» podría bajar de muy fuerte a fuerte", en el que BCR afirmaron sobre un posible cambio en la manera en la que impactará el fenómeno en la región este trimestre.

    Consultada al respecto, Rusticucci señaló que "el fenómeno está creciendo" y, en consonancia con lo publicado por la OMM, "tiene su máximo previsto para diciembre".

    "Es el más intenso que se ha registrado. Más intenso, incluso, que el de 1997-1998, el de 2015 y el de 1983. El fenómeno no está aflojando", agregó.

    El posible debilitamiento del fenómeno está proyectado para el trimestre marzo-abril-mayo del año que viene, según estimaciones de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

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