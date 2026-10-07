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Central recupera a Campaz y Pizarro para un partido clave ante Independiente

Los dos futbolistas regresan este jueves tras participar de la fecha Fifa con Colombia y Chile. Pizarro llega con más minutos y un gol, mientras que Campaz tuvo acción en dos amistosos.

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

7 de octubre 2026 · 17:49hs
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Pizzaro y Campaz regresan de sus selecciones y vuelven a trabajar con el primer equipo de Central.

Pizzaro y Campaz regresan de sus selecciones y vuelven a trabajar con el primer equipo de Central.

En Central, Jorge Almirón trabaja pensando en el armado del equipo para un partido de suma trascendencia y después de un par de encuentros con bajas importantes, el técnico canalla recuperará un par de piezas importantes: el colombiano Jaminton Campaz y el chileno Vicente Pizarro.

Ambos jugadores se perdieron los dos últimos partidos de Central por estar afectado a sus respectivas selecciones para la fecha Fifa y por su puesto el choque más importante en el que estuvieron ausentes fue el de la Supercopa Internacional, en el que el Canalla venció 3-1 a Estudiantes y se coronó campeón.

La presencia de ambos futbolistas está prevista ya para este jueves y después el entrenador verá si están en condiciones desde lo físico para ser tenidos en cuenta, aunque todo indica que sí.

Tanto Campaz como Pizarro tuvieron participación en los amistosos que afrontaron Colombia y Chile, respectivamente, aunque hubo uno de ellos que tuvo más minutos en cancha. Es el caso de Pizarro.

Vicente Pizarro, con muchos minutos en cancha

El chileno actuó en los tres partidos que disputó el seleccionado trasandino. Lo hizo ante Canadá, Estados Unidos y México. Y lo más importante, en uno de ellos anotó un gol.

>>Leer más: Central fue una sombra y el rayo de luz para el empate lo aportó el pibe Cantizano

Vicente Pizarro es uno de los preferidos de Almirón y tiene grandes chances de ser titular el domingo.

Vicente Pizarro es uno de los preferidos de Almirón y tiene grandes chances de ser titular el domingo.

El 26 de septiembre, justo el día en que Central jugaba frente a Estudiantes, en Santiago del Estero, Chile enfrentó a Canadá, en Toronto. La Roja perdió 1 a 0 y Pizarro fue titular, pero fue reemplazado a los 62 minutos. Algunos días después, el martes 29 fue al banco en la derrota 4-2 sobre Estados Unidos (en San Luis) e ingresó a los 70'.

Su mejor momento en esta fecha Fifa fue este miércoles, cuando Chile derrotó por 2 a 0 a México, en Estados Unidos. Allí Pizarro no sólo volvió a ser titular (salió a los 85'), sino que fue el autor de uno de los goles de La Roja.

Los partidos de Campaz

La participación de Jaminton Campaz en los tres partidos amistosos que disputó Colombia fue un poco más moderada, actuando en dos de esos partidos. En ninguno fue titular.

Los primeros minutos que sumó fue en el empate 1-1 frente a México, en Estados Unidos. Allí el Bicho ingresó a los 21' del complemento. En la derrota contra Paraguay (Nueva York) también fue al banco de suplentes y el entrenador Néstor Lorenzo lo mandó a la cancha desde el primer minuto del complemento.

La presencia de Jaminton Campaz volverá a darle a Central algo más de peso en la ofensiva.

La presencia de Jaminton Campaz volverá a darle a Central algo más de peso en la ofensiva.

Ya en el último encuentro, Colombia se enfrentó a Perú en Miami, y fue triunfo del equipo cafetero por 2 a 0 contra Perú. Allí el Bicho se sentó en el banco, pero no ingresó.

Tanto el volante central chileno como el extremo colombiano finalizaron su participación en sus selecciones. No tuvieron la suerte de participar del encuentro por la Supercopa Internacional, pero de no surgir imprevistos, ambos estarán a disposición para el importante partido que el Canalla afrontará el próximo domingo, en el Gigante de Arroyito, ante Independiente Rivadavia de Mendoza, el líder de la tabla anual.

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