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Prohibición de cuidacoches: Javkin aseguró que la ciudad "atenderá situaciones sociales"

Tras el acto por el Día de la Virgen de Rosario, el intendente afirmó que "hoy hay mucha más gente en la calle afectadas por adicciones que en otras épocas"

7 de octubre 2026 · 10:29hs
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La ley que prohíbe la actividad de cuidacoches ya está en vigencia en toda la provincia

Foto: Héctor Río / La Capital

La ley que prohíbe la actividad de cuidacoches ya está en vigencia en toda la provincia
Javkin

Foto: La Capital / Virginia Benedetto

Javkin, durante el acto por el Día de la Virgen de Rosario, habló sobre el tema de los cuidacoches y sobre el impacto de la crisis en Rosario

El intendente Pablo Javkin ratificó que en los próximos días enviará al Concejo Municipal el proyecto de ordenanza para adherir a la ley provincial que prohíbe la actividad de los cuidacoches en las ciudades de toda la provincia. "Ahora viene un trabajo más específico" para abordar la problemática de los trapitos, anticipó.

"Una cosa es la ley provincial y otra es contar con mecanismos de intervención en todos los aspectos de la problemática. Es importante tener la herramienta legal, pero los problemas no se resuelven solo con el dictado de una ley", indicó el mandatario.

Javkin brindó una conferencia de presa este miércoles al finalizar el acto protocolar por el Día de la Virgen de Rosario, que por razones meteorológicas se realizó en la Sala de Honor de las Banderas.

Trabajo "más específico sobre cuidacoches"

En esa ocasión, el intendente fue consultado sobre distintos temas y el de la prohibición de los ciudacoches fue uno de los primeros que surgió. La Legislatura de Santa Fe aprobó la ley y ahora los municipios deben adherir a la misma y presentar un plan de implementación con las particularidades que presenta cada jurisdicción.

>> Leer más: Se promulgó la ley que prohíbe a los cuidacoches en la provincia: qué falta para que rija en Rosario

Tras la entrada en vigor de la ley a nivel provincial, Javkin sostuvo que "ahora viene un trabajo más específico". Amplió: "En muchos casos, conocemos nombres y apellidos cada una de las situaciones. Pero hay otros casos que se enmarcan en organizaciones de extorsiones en la vía pública".

Por otra parte, recordó: "En estos días tuvimos un incidente vinculado a lo mismo como la venta ilegal en la calle, los cuicacoches, que excede lo social y tiene una vinculación delictiva".

Javkin, durante el acto por el Día de la Virgen de Rosario, habló sobre el tema de los cuidacoches y sobre el impacto de la crisis en Rosario

Javkin, durante el acto por el Día de la Virgen de Rosario, habló sobre el tema de los cuidacoches y sobre el impacto de la crisis en Rosario

Y agregó: "Hay situaciones sociales que vamos a atender. No podemos negar que hay problemáticas ligadas a lo social y al consumo problemático. Cuando vemos lo que hay en la calle, es evidente que hay mucha más gente en la calle que en otras épocas afectada por adicciones al alcohol o a las drogas, a punto tal de romper su vida y quedar en la calle. Eso estará contemplado en el marco normativo".

>> Leer más: Rosario adhiere a la ley que prohíbe la actividad de cuidacoches

Rosario golpeada por la economía

Javkin también fue consultado sobre el impacto en la ciudad de la crisis económica que llevó al cierre de fábricas y al aumento de la desocupación.

El titular del Ejecutivo Municipal agregó "Rosario es una ciudad que siempre estuvo vinculada a los ciclos. Al no ser capital de provincia, y no tener una estructura fuerte en términos de peso del empleo público, tiene un componente industrial fuerte".

"Y cuando los ciclos de la economía afectan a la industria y se da una baja en el crecimiento, Rosario lo siente y mucho. El gran desafío de hoy es crear trabajo. Estamos viviendo una reconversión en la que parte del empleo formal se pierde, y eso hay que intentar reponerlo para no vivir cosas que hemos vivido en otros momentos".

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