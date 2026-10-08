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La ganadería tendrá una gran cita de negocios en Rosario

Banco Nación y Rosgan celebrarán sus aniversarios con una subasta que se realizará el 13 de octubre en el ECU y convocará a productores, compradores, consignatarios, feedloteros y frigoríficos de todo el país

8 de octubre 2026 · 06:15hs
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El remate se podrá seguir por streaming en Rosgan

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

El remate se podrá seguir por streaming en Rosgan, Canal Rural y el sitio de Expoagro.

Octubre tendrá una cita especial para la ganadería argentina en Rosario. Banco Nación y Rosgan realizarán un gran remate ganadero para celebrar sus aniversarios, un encuentro que buscará reunir en una misma plaza a la producción, la comercialización y el financiamiento.

La subasta se realizará el martes 13 de octubre, desde las 10, en el ECU – Espacio Cultural Universitario, ubicado en San Martín 750, en pleno centro rosarino. La convocatoria estará dirigida a productores, compradores, consignatarios, inversores, feedloteros y representantes de la industria frigorífica de distintos puntos del país.

El encuentro tendrá un doble motivo de celebración. Es que Banco Nación cumple 135 años, mientras que Rosgan conmemora 18 años desde su primer remate televisado. A esa alianza se suma Expoagro, con el objetivo de potenciar la convocatoria y vincular diferentes actores del ecosistema agroindustrial.

Herramientas de financiamiento

Uno de los ejes centrales de la propuesta será acercar herramientas de financiamiento a los negocios ganaderos, con alternativas destinadas a generar nuevas oportunidades para productores y compradores y fortalecer el vínculo entre el sistema financiero y el entramado productivo.

En ese escenario tiene un papel central la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), institución que integra Rosgan junto con casas consignatarias de distintas regiones del país. Desde su creación, el mercado ganadero desarrolló un esquema de comercialización que busca conectar oferta y demanda a escala nacional, apoyado en la transparencia de las operaciones, la trazabilidad y el respaldo institucional.

El remate podrá seguirse también a distancia a través del streaming de Rosgan, Canal Rural y el sitio de Expoagro.

18 años en el mercado ganadero

Rosgan nació en 2008 a partir de una iniciativa de la Bolsa de Comercio de Rosario junto con distintas casas consignatarias, con el objetivo de desarrollar un mercado que permitiera ampliar y hacer más eficiente la comercialización de hacienda.

A lo largo de estos 18 años incorporó nuevas tecnologías y herramientas, entre ellas la transmisión de los remates por streaming y la elaboración de precios de referencia. Desde su puesta en marcha, superó los 4 millones de cabezas comercializadas.

El mercado está integrado por la Bolsa de Comercio de Rosario y las firmas Ildarraz Hnos.; Etchevehere Rural; Ganaderos de Ceres Cooperativa; Ferialvarez; Aguirre Vázquez; Cooperativa Agrícola Ganadera Guillermo Lehmann; Edgar E. Pastore y Cía.; Álzaga Unzué y Cía.; Colombo y Colombo; y Rigran. Para este remate aniversario se sumará además la Cooperativa Unión Agrícola de Avellaneda.

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La jornada buscará así combinar la celebración por el camino recorrido con una mirada hacia los próximos desafíos de la actividad. Comercialización, financiamiento e innovación serán los ejes de una convocatoria que pretende reunir en Rosario a distintos eslabones de la cadena ganadera.

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