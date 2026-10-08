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Doble crimen: murió el segundo joven baleado cerca del Complejo Penitenciario Rosario

Erik Zapata tenía 26 años y había sido internado hace casi dos meses por el ataque a tiros en el que mataron a Valentín Díaz

8 de octubre 2026 · 11:03hs
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La última víctima del doble crimen estaba bajo tratamiento en el Heca.

Celina Mutti Lovera / La Capital

La última víctima del doble crimen estaba bajo tratamiento en el Heca.

La policía rosarina reportó este jueves el fallecimiento de un joven que había sido acribillado a balazos a mediados de agosto en 27 de Febrero al 7900. De esta manera se confirmó un doble crimen en inmediaciones del Complejo Penitenciario Rosario, ya que ese día también murió otro muchacho como consecuencia de los disparos.

Erik Johan Zapata tenía 26 años y se encontraba bajo tratamiento en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) desde el ataque que terminó con la vida de Valentín Díaz (24). Por el caso ya hay dos personas bajo prisión preventiva y los investigadores creen que la primera víctima fatal había sido amenazada previamente por un conflicto ligado a la venta de drogas.

Fuentes oficiales precisaron que el paciente internado en el nosocomio de avenida Pellegrini y Crespo había recibido un balazo en la parte baja de la espalda. Dada la gravedad de la lesión, los médicos lo derivaron al área de terapia intensiva, donde permanecía en estado crítico y con asistencia respiratoria mecánica.

Un doble crimen tras amenazas desde la cárcel de Coronda

Según la hipótesis del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Díaz discutió con dos hombres durante la tarde del lunes 17 de agosto en la entrada a un pasillo ubicado frente a la Unidad Penitenciaria 5. Después del altercado, ambos delincuentes lo persiguieron hacia el interior y le dispararon varias veces.

El muchacho de 24 años cayó gravemente herido en el brazo izquierdo, el pecho y la región epigástrica. Desde allí lo trasladaron hasta el Policlínico San Martín, pero falleció en el camino.

>> Leer más: Mataron a balazos a un hombre muy cerca del Complejo Penitenciario de Rosario

Luego de la denuncia, la policía encontró a otro joven lesionado por los balazos dentro del pasillo. Los médicos del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) lo trasladaron al Heca para brindarle asistencia médica.

Tras el ataque, la fiscal Laura Riccardo identificó a Hernán M. como uno de los autores del doble crimen. El entonces juez provincial Florentino Malaponte dictó la prisión preventiva del sospechoso el martes 25 de agosto, una semana después del incidente.

Problemas alrededor de un búnker de drogas

En la misma audiencia, el magistrado también ordenó que Fiama A. permanezca detenida como cómplice del homicidio. Voceros del MPA la señalaron como la encargada de un puesto de venta de drogas en 27 de Febrero al 7800.

La fiscal recordó que el día anterior a la balacera fatal se produjo un altercado físico y verbal entre Díaz y la detenida. En ese conflicto también intervinieron otros jóvenes dedicados a custodiar y atender a los compradores.

De acuerdo a la evidencia recabada por los investigadores, la administradora amenazó de muerte al joven de 24 años durante la mañana del domingo 16 de agosto. En ese momento también llamó a un preso de la cárcel de Coronda para contarle lo ocurrido y el recluso también amenazó a uno de los muchachos involucrado de la pelea.

Desde entonces, el MPA sigue adelante con la pesquisa para identificar al segundo autor del doble crimen en la zona oeste de Rosario. Mientras tanto, Hernán M. y Fiama A. seguirán tras las rejas por el plazo de ley.

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