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Central: sin su Ángel, afronta el sábado santo su última escala antes de la Copa Libertadores

Central busca un triunfo ante los tucumanos que lo acerque a los playoffs del Apertura. Almirón preserva a Di María y varias piezas para la Copa Libertadores

Lucas Vitantonio

Por Lucas Vitantonio

4 de abril 2026 · 06:10hs
Jaminton Campaz está recuperando su mejor versión y puede ser clave en la ofensiva de Central en los partidos decisivos que se vienen.

Jaminton Campaz está recuperando su mejor versión y puede ser clave en la ofensiva de Central en los partidos decisivos que se vienen.

Los partidos se afrontan y se intentan ganarlos de a uno. En el fútbol como en la vida, nunca se debe poner el carro delante del caballo, ni gastar a cuenta. Es una mala idea para Central buscar dar el segundo paso antes que el primero, porque se puede tropezar en los dos intentos.

Y los canallas llegan al partido de esta noche, a las 21, frente a Atlético Tucumán con este lindo dilema de agenda apretada, que lo invita a dar un paso clave hacia la clasificación a los playoffs del Apertura, pero a la vez mirando de reojo lo más interesante que jugará en el año como es el debut del jueves por la Copa Libertadores de América, ante Independiente del Valle de Ecuador.

Y en este sentido el DT Jorge Almirón optó por utilizar este sábado santo ante el Decano a los futbolistas que llegan diez puntos desde lo físico aunque algunos tengan menos rodaje y, a la vez, preservar a varios nombres importantísimos para que estén lo mejor posible en el estreno copero, entre ellos, a la mega figura de Ángel Di María, por lejos el nombre más valioso contando a todos los equipos que comenzarán jugando la Libertadores 2026.

>>> Leer más: Inferiores de AFA: Central lidera la tabla acumulada tras la jornada con Gimnasia

El Ángel de la guarda estará ausente

A cualquier equipo, incluso le pasa actualmente a la selección argentina campeona del mundo, se le haría imposible no extrañar a un jugador de talla de Fideo, por su experiencia, desequilibrio y notable incidencia para definir un partido con un par de toques. Eso mismo ocurrió cuando ingresó en el complemento ante Banfield, en el último partido del Canalla en el Gigante, cuando con un par de centros precisos en los últimos minutos revirtió el resultado para que los auriazules se impongan por 2 -1.

Luego Angelito no estuvo ni un minuto en cancha en la última derrota 2-0 en Mendoza ante el líder Independiente Rivadavia, donde al equipo le costó muchísimo tener variantes y presencia en los metros finales de la cancha.

Este sábado tampoco estará Di María (se repone de una contractura) y todo está apuntado en que llegue óptimo al duelo copero del jueves donde el Canalla empezará a jugarse la clasificación a los octavos de final del máximo certamen continental.

Pero el capitán y emblema del equipo no será el único ausente de peso. Además, no estarán disponibles Facundo Mallo, Ignacio Ovando, Gastón Avila ni Julián Fernández.

Una de las buenas noticias es que regresó pleno de su participación con la selección de Colombia Jaminton Campaz, autor de un golazo ante el subcampeón del mundo: Francia. Volvió muy afilado, ya que pelea seriamente para ser parte de la nómina de Néstor Lorenzo para el Mundial de mitad de año.

Lo mismo pasó con el volante Vicente Pizarro que se acopló a la tropa canalla sin inconvenientes tras ser parte de la gira chilena en el marco de la fecha Fifa.

Y el que se reintegró tras permanecer apartado por temas contractuales es el lateral Emanuel Coronel, que acordó con la dirigencia los términos de un nuevo vínculo y ya está disponible para Almirón.

Dos roles bien marcados en Central

Respecto al partido en sí no habría muchas sorpresas en cuanto a cómo podría darse el trámite. Con un Central saliendo desde el minuto uno a hacerse cargo de la pelota y llevando el peso del encuentro, tratando de arrinconar a los tucumanos.

Y, en la vereda de enfrente, con el equipo de Julio Falcioni achicando espacios, doblando las marcas y saliendo rápido de contra, a las espaldas de una defensa auriazul que se parará cerca de la mitad de la cancha.

Es indudable que en la última línea las bajas de Facundo Mallo, Ignacio Ovando y Gastón Ávila generarán una rotación nominal lógica con jugadores que no venían siendo de la partida.

Leer más: Central volvió a ganar en reserva y dio un paso importante hacia la zona de clasificación

Suplir a Di María

Mientras que el gran tema a resolver en ofensiva será cómo generar peligro y sorpresa sin Di María, algo que al equipo le costó muchísimo en la última presentación ante Independiente Rivadavia.

Central de hacerse de los tres puntos logrará dar un paso cualitativo en pos de su objetivo de meterse en los playoffs, ya en la recta final del Apertura.

Incluso tiene a favor que en el peor de los casos, es decir si pierde ante los tucumanos, tampoco saldrá en esta fecha de la zona de los clasificados.

Mientras que el Decano, si bien llega de dos victorias en fila (una por Copa Argentina), tiene como principal objetivo mantenerse en primera división y cada punto que atesore será fundamental en esta cruzada.

Así las cosas, Central busca acercarse más a los playoffs, pero con la Libertadores cada vez más grande en el horizonte. Y esperando que su Ángel de la guarda vuelva a volar muy pronto.

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