Central se trajo una mitad del vaso lleno que debe potenciar

“Vamos a quedarnos con lo positivo, que es que generamos situaciones de gol, que es algo que nos estaba costando mucho . No nos sirvió para llevarnos un punto desde La Bombonera, pero mejoramos en muchos aspectos que nos estaban costando mucho, así que hay que continuar por ese camino”. La frase de Marco Ruben tras las derrota de Central en cancha de Boca podría utilizarse tranquilamente como uno de los grandes disparadores para un análisis que está claro que no conforma, pero que entregó algunas señales positivas de cara al futuro. A lo que hizo referencia el 9 fue a ese salto de calidad que notó, y seguro lo deben haber visto sus compañeros y por supuesto el cuerpo técnico, respecto a la generación de juego, pero básicamente a las situaciones de gol.

El resumen de lo que aconteció en La Bombonera no deja margen para la duda y tiene que ver con los méritos más que suficientes que hizo el equipo para no volverse con las manos vacías. Claro, en el fútbol los merecimientos no cuentan y hacer las cosas bien también incluye la efectividad a la hora de la definición. Y Central no la tuvo.