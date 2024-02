Central: Russo indultó a Campaz por un decreto de necesidad y urgencia

El técnico le dio luz verde a Campaz contra Banfield, pese a que se sumó tarde al plantel y además no hizo la pretemporada. No fue solución en ofensiva, pero se perfila para ser titular ante Talleres en lugar de Giaccone.

Central mostró una versión light en el primer tiempo frente a Banfield. Ante la crisis generada en materia ofensiva, Miguel Russo apeló a sus legítimas facultades y metió en el inicio del complemento un decreto de necesidad y urgencia: recurrió a Jaminton Campaz. Causó cierta sorpresa ver al colombiano dentro del Gigante. Es que el volante se caracterizó en las últimas semanas por protagonizar la novela del mercado de pases. Finalmente terminó firmando en el canalla. Pero también es verdad que se sumó tarde al plantel y además no hizo la pretemporada. La lógica marcaba que tenía todos los boletos para gastar suelas de zapatillas hasta recibir el indulto. No fue así. El entrenador lo mandó al campo de juego antes de lo imaginado por el grueso de los mortales. No fue la solución al problema. Aunque con poquito le bastó para demostrar que le alcanza con mostrarse de manera intermitente para ganarse un espacio en este equipo. Como Lautaro Giaccone fue sometido a un estudio por imágenes y se constató que se lesionó, no será extraño ver al tumaqueño en la foto principal contra Talleres.